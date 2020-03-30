 Німецькі вчені знайшли спосіб блокувати розмноження коронавірусу: проведено успішні випробування на мишах, - ЗМІ

Про це повідомила в понеділок, 30 березня, газета Donaukurier, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Зазначається, що вчені також розробили інгальований інгібітор, який ефективно діє проти головної протеази SARS-CoV-2. Так звана вірусна головна протеаза Mpro бере участь у реплікаційному механізмі коронавірусу і, отже, відповідає за копіювання генетичного матеріалу і розмноження SARS-CoV-2. Дослідники вже успішно випробували цей інгібітор на мишах і клітинних культурах проти споріднених коронавірусів.
"Якщо нам вдасться блокувати головну протеазу, то ми зможемо запобігти реплікації вірусу", - заявив професор Хільгенфельд.
При цьому він зазначив, що для створення препарату на базі інгібітора буде потрібно кілька років.
Новость ниочем. Да и американцы сделают быстрей. У немцев с их бюрократией, давно уже нет передовых позиций во внедрении научных разработок.
Но вот в чем фишка - вирус СПИДа расшифрован давным-давно. Ни лекарства, ни вакцины. То же и со многими другими вирусами, тот же гепатит.
Не факт что для Ковида будет по-другому.
Европа вообще и Германия в частности давно сдулись. Айфоны, Тесла, генная инженерия, Гугл, Амазон, телевидение - Европа просто курит в сторонке и пытается обложить налогами то Гугл, то Эппл.
Даже крупнейшая корпорация - Эйрбас - просрали Боингу вчистую. Авиакомпании по всему миру предпочитают закупать Боинги потому что они надежней и дешевле чем Аэробусы. Рынок Эйрбас сдулся до европейского и то потому что в Европе есть дотации на "свое". Без дотаций они никому нахрен не нужны.
Есропа сняла с производства А-380, которым так гордилась, потому что нет спроса. Все покупатели покупают Боинги. Даже дотации не помогли А-380, потому что даже с дотациями европейцам выходит дешевле покупать и эксплуатировать дальнемагистральный Боинг, не говоря про остальные страны.
Зато Германия социализм строит. Ну штош, или крестик или трусы - или технический прогресс, или социализм.
Значит уже будет неактуально.
а поголовье диких зверей катастрофически сокращается.на ком то им жить надо?ну вот...
- Марк Соломонович, а счего это Вы без маски ? Не боитеся заразиться коронавирусом?
- я вас умоляю! мине 85 лет, у меня гипертония, простатит, псориаз, камни в почках, тахикардия и аллергия на всех Софочкиных кошек... и я вам скажу - там у во мне такая скаженая конкуренция среди стремящихся меня добить болячек, что, если в мой несчастный организм.. случайно еще коронавирус попадет, он просто молча встанет в оту очередь...
Фаги как и вирусы являются как бы организмами на границе живого и мертвого т.к. они имеют только лишь генетический материал, но лишены клеточного строения присущего всему живому..
Ну вот все сразу стало понятно.. на простом русском языке..
Создается впечатление, что наши сидящие на вершине власти полуграмотные супрунообразные приматы в течение ряда лет целенаправлено занимались геноцидом нашего народа ликвидируя инфекционные больницы, туберкулезные диспансеры, санэпидслужбу, урезая по максимуму финансирование медицины и т.д. не создав при этом ни хрена взамен разрушенному. А теперь как сказал наш классик "маємо те, що маємо"
Ідея - запропонувати німцям замість мишей випробовувати метод на отаких "а, чего там, никакого вируса я не вижу!" Нехай кров'ю спокутують провину перед Україною. Виживуть - збсь. Помруть - та й хрін з ними, "расходник" не дуже цінний.
Хто обурюватиметься, що це "злочин проти людяності" - нагадаю, що в багатьох галузях, зокрема анестезіології, ******* медицина вдячна невтомним експериментаторам Третього Рейху на чолі з доктором Менгеле. Попри всі моральні нюанси їхня праця не була даремною. Зараз людство переживає такі часи, коли слід працювати прискореному темпі, а не дотримуватись тягомотних послідовностей "спочатку миші, потім ще хтось..." - одразу треба переходити до хомо сапієнсів.
Наприклад, оте мурло, що варнякало про "є*учу Україну" - його без зайвих вагань відправив би на медичні досліди, не випробовуючи при цьому борошна сумління )))
И в итоге к моменту когда будет лекарство от короновируса - оно уже будет и нафиг не нужно.