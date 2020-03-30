EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 За кордоном, Здоров'я
  17714  62
Матеріали за темою:
Все про:вірус (489) карантин (1582) лікування (312) COVID-19 (2384) коронавірус (1116)

 Німецькі вчені знайшли спосіб блокувати розмноження коронавірусу: проведено успішні випробування на мишах, - ЗМІ

В університеті Любека група німецьких дослідників на чолі з професором Рольфом Хільгенфельдом розшифрувала код ключового ензиму, що відповідає за розмноження SARS-CoV-2.

Про це повідомила в понеділок, 30 березня, газета Donaukurier, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Зазначається, що вчені також розробили інгальований інгібітор, який ефективно діє проти головної протеази SARS-CoV-2. Так звана вірусна головна протеаза Mpro бере участь у реплікаційному механізмі коронавірусу і, отже, відповідає за копіювання генетичного матеріалу і розмноження SARS-CoV-2. Дослідники вже успішно випробували цей інгібітор на мишах і клітинних культурах проти споріднених коронавірусів.

"Якщо нам вдасться блокувати головну протеазу, то ми зможемо запобігти реплікації вірусу", - заявив професор Хільгенфельд.

При цьому він зазначив, що для створення препарату на базі інгібітора буде потрібно кілька років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила законопроєкт про забезпечення лікування коронавірусу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185411
 
   
 Топ коментарі
 
А тем временем зильонские «учёные» из 95квартала уверено ведут страну к Гражданской войне и распаду
 показати весь коментар
 
Молодцы немцы работают как всегда и миру не привыкать, что они в разряде лидеров
 показати весь коментар
 
Опасно так шутить - народ нервный - могут и по голове дать.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
да там такой вирус, он может мутировать так что там будет кастрация немцев
 показати весь коментар
 
 
создали команду Maus SS.......жгут в крематориях.....расстреливают.....строят мышиные концлагеря(((
 показати весь коментар
 
 
Молодцы немцы работают как всегда и миру не привыкать, что они в разряде лидеров
 показати весь коментар
 
 
читаем внимательно: "для создания препарата на базе ингибитора потребуется несколько лет".
Новость ниочем. Да и американцы сделают быстрей. У немцев с их бюрократией, давно уже нет передовых позиций во внедрении научных разработок.
 показати весь коментар
 
 
и, насколько я понимаю, это - от предыдущей заразы, а не той, что играет жизнями нонче...
 показати весь коментар
 
не, это та самая зараза.
Но вот в чем фишка - вирус СПИДа расшифрован давным-давно. Ни лекарства, ни вакцины. То же и со многими другими вирусами, тот же гепатит.
Не факт что для Ковида будет по-другому.
 показати весь коментар
 
 
ты смешной!!какраз немцы в этом году вернули себе титул(после девятилетнего перерыва)инновационной страны,эт первое касаемо амеров предложение трампа учёным роберт-кох-института(они вплотную приблизились к разработке вакцины) создать вакцину в америке и только для американцев.(тороплюсь поэтому ссылки влом искать)не вериш на слово сам плотней пошарься обязательно найдёш при желании.всего доброго.(эт так навскидку а дальше больше можно по сусекам нагрести) Німецькі вчені знайшли спосіб блокувати розмноження коронавірусу: проведено успішні випробування на мишах, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7473 Німецькі вчені знайшли спосіб блокувати розмноження коронавірусу: проведено успішні випробування на мишах, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5387
 показати весь коментар
 
не читай на ночь газету для пенсионеров "Русская Германия".
 показати весь коментар
 
 
никогда и ничего с этим (что пишеш)общего не имел равно как и с русскими-немцами(так что ты явно не по адресу)аи ссылки тебе предлагал искать в официальной немецкой прессе но ты видимо как всегда,дальше ,,русской германии" не заглядываеш. Німецькі вчені знайшли спосіб блокувати розмноження коронавірусу: проведено успішні випробування на мишах, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 137
 показати весь коментар
 
мне "официальная немецкая пресса" не авторитет. Я как инженер вижу что научно технический прогресс идет из стран где меньше политики и бюрократии - США, Ю.Корея, Китай.
Европа вообще и Германия в частности давно сдулись. Айфоны, Тесла, генная инженерия, Гугл, Амазон, телевидение - Европа просто курит в сторонке и пытается обложить налогами то Гугл, то Эппл.
Даже крупнейшая корпорация - Эйрбас - просрали Боингу вчистую. Авиакомпании по всему миру предпочитают закупать Боинги потому что они надежней и дешевле чем Аэробусы. Рынок Эйрбас сдулся до европейского и то потому что в Европе есть дотации на "свое". Без дотаций они никому нахрен не нужны.
Есропа сняла с производства А-380, которым так гордилась, потому что нет спроса. Все покупатели покупают Боинги. Даже дотации не помогли А-380, потому что даже с дотациями европейцам выходит дешевле покупать и эксплуатировать дальнемагистральный Боинг, не говоря про остальные страны.
Зато Германия социализм строит. Ну штош, или крестик или трусы - или технический прогресс, или социализм.
 показати весь коментар
 
Социализм строили в совдепии, но построили казарму, которая её и раздавила. А Европа и Германия, в частности, достигли на сегодня уровня постиндустриальной экономики с кое-какими социальными гарантиями. Так, что не надо путать Аддис Абебу с Бебой из Одессы.
 показати весь коментар
 
Относительно того, что в Германии на сегодня нет передовых позиций в науке - это весьма опрометчивое суждение.
 показати весь коментар
 
что из немецких изобретений можно "пощупать" в магазине или дома? Теслу? Гугл? Мобильный телефон? Компьютер? Телевизор?
 показати весь коментар
 
На початку ознайомлення з інформацією - повеселішав... Дочитавши її до кінця - знову став сумним...
 показати весь коментар
 
 
А тем временем зильонские «учёные» из 95квартала уверено ведут страну к Гражданской войне и распаду
 показати весь коментар
 
 
мАладец. Накакал так накакал. Правильно,завали зебилов гавном.
 показати весь коментар
 
 
А скажіть мені будь-ласка, в цій громадянській війні хто з ким воюватиме?
 показати весь коментар
 
когда будут первые клинические испытания на слугах народа?
 показати весь коментар
 
 
Лига защиты животных из ООН будет шуметь. скажут, что это издевательство над животными, и предложит быстрый и безотказный метод борьбы с этими тварями - гильйотину.

 показати весь коментар
 
 
Надо ускорять разработки и внедрение! Вирус убивает каждый день!
 показати весь коментар
 
 
Не по теме, извиняюсь, но не могу не поделиться простой школьной задачкой:
Немецкие ученые нашли способ блокировать размножение коронавируса: проведены успешные испытания на мышах, - СМИ - Цензор.НЕТ 9912
 показати весь коментар
 
 
А где неизвестное, если там уже фото кладбища? Или обязательно рядом 200 намалевать?
 показати весь коментар
 
 
это загадочка на логику, а не на математику. первые три уравнения можно было не малевать.
 показати весь коментар
 
Это задача не на математику или логику, а на радость всем украинцам. А кому она не в радость- суют свои 5 копеек.
 показати весь коментар
 
"При этом он отметил, что для создания препарата на базе ингибитора потребуется несколько лет."

Значит уже будет неактуально.
 показати весь коментар
 
будет актуально...еще как будет.сколько еще неизведанных вирусов человеченки не пробовало...
а поголовье диких зверей катастрофически сокращается.на ком то им жить надо?ну вот...
 показати весь коментар
 
Почему не актуально.Есть положительные результаты лечением препаратами для лечения других болячек.В процессе могут найти решение и для других проблем.
 показати весь коментар
 
Опасно так шутить - народ нервный - могут и по голове дать.
 показати весь коментар
 
 
***
- Марк Соломонович, а счего это Вы без маски ? Не боитеся заразиться коронавирусом?
- я вас умоляю! мине 85 лет, у меня гипертония, простатит, псориаз, камни в почках, тахикардия и аллергия на всех Софочкиных кошек... и я вам скажу - там у во мне такая скаженая конкуренция среди стремящихся меня добить болячек, что, если в мой несчастный организм.. случайно еще коронавирус попадет, он просто молча встанет в оту очередь...
 показати весь коментар
 
 
Неплохо, но немножко не то. Нужен ...спрей!!! доступный для большинства аптек, носимый вариант каждого до момента появления полноценной вакцины.А это минимум ДВА!!! года... Вариант спрея это фаг, простенький фаг просто объедающий часть вируса, значительно снижающий его агрессивность. Скажем цель это именно корона вируса, фсье. То что доступно т.е нашел часть короны съел, разложил на составляющие, пошел дальше к следующему шипу.
 показати весь коментар
 
 
вОПРОС В ТОМ , ЧТО БЫ "ОБГРЫЗЕННЫЙ" ФАГОМ ВИРУСЯКА НЕ ГНАЛ ТОКСИНЫ.
 показати весь коментар
 
 
Отсюда следует, что всякого Фага нужно запивать горилкой.
 показати весь коментар
 
Фаги сами являясь специфическими вирусами эффективны только в борьбе с бактериальными инфекциями, но никак не с вирусами. Фаг аналогично вирусу заражает бактериальную клетку (стафилококковую, пневмококковую и т.п.) размножаясь там убивает её.
Фаги как и вирусы являются как бы организмами на границе живого и мертвого т.к. они имеют только лишь генетический материал, но лишены клеточного строения присущего всему живому..
 показати весь коментар
 
ингалируемый ингибитор, эффективно действующий против главной протеазы SARS-CoV-2.

Ну вот все сразу стало понятно.. на простом русском языке..
 показати весь коментар
 
 
Фигней страдают. Лекарство от коронавируса уже давно продается в интернете, кстати оно же помогает увеличить член на 5-10 см.
 показати весь коментар
 
 
Япошки молчат, посмотрим чо немцы придумают.
 показати весь коментар
 
А тем временем у нас совсем недавно был закрыт "Институт молекулярной биологии и генетики Украины". Институт имевший мировой уровень, который разработал противовирусные препараты группы интерферонов получившие признание во всем мире.. Единственный у нас институт где велись работы и по борьбе с короновирусами.
Создается впечатление, что наши сидящие на вершине власти полуграмотные супрунообразные приматы в течение ряда лет целенаправлено занимались геноцидом нашего народа ликвидируя инфекционные больницы, туберкулезные диспансеры, санэпидслужбу, урезая по максимуму финансирование медицины и т.д. не создав при этом ни хрена взамен разрушенному. А теперь как сказал наш классик "маємо те, що маємо"
 показати весь коментар
 
 
Нам би трохи тої протеази. Побризкати.
 показати весь коментар
 
 
От як можна за двадцять секунд, ламаючи язик на «протеаза, інгібітор, реплікація» пережити велику радість, вкінці всратись знову! Курчааа
 показати весь коментар
 
Тут були новини про "відповідальних" співгромадян, як ота бабіща, що тепер піворить "ой не паліть хату, не рубайте онуків!"
Ідея - запропонувати німцям замість мишей випробовувати метод на отаких "а, чего там, никакого вируса я не вижу!" Нехай кров'ю спокутують провину перед Україною. Виживуть - збсь. Помруть - та й хрін з ними, "расходник" не дуже цінний.

Хто обурюватиметься, що це "злочин проти людяності" - нагадаю, що в багатьох галузях, зокрема анестезіології, ******* медицина вдячна невтомним експериментаторам Третього Рейху на чолі з доктором Менгеле. Попри всі моральні нюанси їхня праця не була даремною. Зараз людство переживає такі часи, коли слід працювати прискореному темпі, а не дотримуватись тягомотних послідовностей "спочатку миші, потім ще хтось..." - одразу треба переходити до хомо сапієнсів.
 показати весь коментар
 
Реальність, вона така... Страшна. Особливо у нинішні часи.
Наприклад, оте мурло, що варнякало про "є*учу Україну" - його без зайвих вагань відправив би на медичні досліди, не випробовуючи при цьому борошна сумління )))
 показати весь коментар
 
Почему несколько лет? Ведь смогли уже и проверили. Черт!
 показати весь коментар
 
Ещё надо придумать как его делать дёшево и в нужном количестве (золото тоже можно сделать из свинца методом ядерного синтеза, да только оно будет стоить столько, что дешевле будет добывать его на луне). Надо проверить как оно действует на человека. Всё протестировать.

И в итоге к моменту когда будет лекарство от короновируса - оно уже будет и нафиг не нужно.
 показати весь коментар
 
потребуется несколько лет. Ну такое..
 показати весь коментар
 
Новость бесполезная. "Через несколько лет" и человечество может вымереть.
 показати весь коментар
 
а что в отношении этого скажет великая космическая держава Украина? у нее же очень великие ученные... правда, немного рукожопые...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору