 Німецькі вчені знайшли спосіб блокувати розмноження коронавірусу: проведено успішні випробування на мишах, - ЗМІ

Про це повідомила в понеділок, 30 березня, газета Donaukurier, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Зазначається, що вчені також розробили інгальований інгібітор, який ефективно діє проти головної протеази SARS-CoV-2. Так звана вірусна головна протеаза Mpro бере участь у реплікаційному механізмі коронавірусу і, отже, відповідає за копіювання генетичного матеріалу і розмноження SARS-CoV-2. Дослідники вже успішно випробували цей інгібітор на мишах і клітинних культурах проти споріднених коронавірусів.

"Якщо нам вдасться блокувати головну протеазу, то ми зможемо запобігти реплікації вірусу", - заявив професор Хільгенфельд.

При цьому він зазначив, що для створення препарату на базі інгібітора буде потрібно кілька років.

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