 Зеленський відкликав кандидатуру Буславець на пост глави Міненерго

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков.

"Надійшов лист Президента України в доповнення до листа від 29 березня 2020 р № 01-01 / 227. Прошу виключити з порядку денного позачергового засідання Верховної Ради України питання про призначення Буславець міністром енергетики та захисту довкілля України. Тому це питання знімається з порядку дня", - зазначив спікер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на посаду міністра енергетики пропонують призначити Буславець.

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