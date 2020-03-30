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Все про:Кабмін (4009) Міненерговугілля (146) Буславець Ольга (1)

 Зеленський відкликав кандидатуру Буславець на пост глави Міненерго

Президент України Володимир Зеленський відкликав з Ради питання про призначення Ольги Буславець главою Міненерго.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков.

"Надійшов лист Президента України в доповнення до листа від 29 березня 2020 р № 01-01 / 227. Прошу виключити з порядку денного позачергового засідання Верховної Ради України питання про призначення Буславець міністром енергетики та захисту довкілля України. Тому це питання знімається з порядку дня", - зазначив спікер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на посаду міністра енергетики пропонують призначити Буславець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидатка на главу Міненерго Буславець погоджувала формулу "Роттердам+". За неї проголосувати не зможу, - Герус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185410
 
 
 Топ коментарі
 
цей ось вільний. його призначайте.

Зеленський відкликав кандидатуру Буславець на пост глави Міненерго - Цензор.НЕТ 37
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- Если девочка красивая и девочка в теме, то это как раз достаточно легко. Только мы этим заниматься не будем. Мы перекинем ее на людей.

- Да.

- И там в принципе, учитывая (неразб) тусовки, ты видел этот…

- Не, я преследую тут исключительно меркантильный интерес.

- Кто-то там из парламентского комитета телка, ну, пи##ц, просто (неразб), девятое чувство, е##ть… В этом плане все достаточно легко. Посмотрят, еще подсуетится, кто-то под свое крыло возьмет.

- Я перекину резюме?

- Да-да

- Минет сделает?

- Я еще не знаю.

- НедоработкаИсточник: https://censor.net.ua/v3185211
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Одной зрадой меньше. Надо срочно вместо нее придумать две новых!
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и только с пятым размером и орехом как у Ким.
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А може ты поясни, згідно яких норм, законів чи Конституції президент!!! в Украєні подає кандидатури міністрів, чи відкликає її окрім міністра оборони і міністра закордонних справ?
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Звичайна узурпація влади. Не переймайтеся.
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Це ознака повної безпорадності керівництва країною, такого бидламу в кадровій політиці ще не пригадаю...
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Ну с этим ясно) не может писюнист пуйло подставить
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- Если девочка красивая и девочка в теме, то это как раз достаточно легко. Только мы этим заниматься не будем. Мы перекинем ее на людей.

- Да.

- И там в принципе, учитывая (неразб) тусовки, ты видел этот…

- Не, я преследую тут исключительно меркантильный интерес.

- Кто-то там из парламентского комитета телка, ну, пи##ц, просто (неразб), девятое чувство, е##ть… В этом плане все достаточно легко. Посмотрят, еще подсуетится, кто-то под свое крыло возьмет.

- Я перекину резюме?

- Да-да

- Минет сделает?

- Я еще не знаю.

- НедоработкаИсточник: https://censor.net.ua/v3185211
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Оно просто не знает, что делать. Мечется, чтобы найти нору и переждать. Но не получается... Зеленский отозвал кандидатуру Буславец на пост главы Минэнерго - Цензор.НЕТ 7937
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Перетасовує квартальну колоду профанів.
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неужели она у бени прикусила? ну в принципе молодая не опытная, таких мынистров в квартал 95 брать нельзя.
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Поршло 5 лет. Беня на пенсии, отдыхает в парке.
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С попой все ок, но ее крепко держит Ринат Леонидович
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🇺🇦 Goran Kovidić 🇲🇪 @gnapn

кредити МВФ не на часі.
Ви шо хотітє шоб мєня грохнулі? (с)Зеленський відкликав кандидатуру Буславець на пост глави Міненерго - Цензор.НЕТ 4458
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володя, пора воплощать кадры фильма в жизнь...не можешь перенять израильский опыт, тогда бери израильские скорострелы, по одному в руку, и на заседание президентской фракции ...
ты их породил и имеешь право распустить их по очереди, пустив по них очереди
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лысого из шапито 95 пристройте, тыняется без дела, опять любовниц впариваете???? Зеленський відкликав кандидатуру Буславець на пост глави Міненерго - Цензор.НЕТ 3119 грёбанное шапито))
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Тіко не кажіть, що це пов'язано з тим, що вона схвалила "Ротердам+" при клятому Пороху Зеленський відкликав кандидатуру Буславець на пост глави Міненерго - Цензор.НЕТ 9584
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Пля . лысый . забери этого рукожопа . Он же твой бывший шеф.
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А какое отношение сопля имеет к назначению этого министра? Его квота лишь министр обороны и иностранных дел, остальное его ипать не должно от слова СОВСЕМ
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Он решил сбежать с корабля еще до того, как туда попасть.
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А з якого дива зЁ пхає свій ніс у призначення Кабміну? Узурпував владу? Це робота Прем'єра.
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В а проще, она, типа, человек ахметова и в своё время поддерживала «Роттердам+», который вынудил структуры бенциона оплачивать полную стоимость энергии... это слова Геруса. Ну а кто такой Герус, дубинский, палица и прочий сброд - все и так давно должны быть в курсе ...
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