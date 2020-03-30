 Рада відмовилася призначити Степанова міністром охорони здоров'я, а Марченка - фінансів

Призначення Марченка підтримали 223 народні депутати за необхідності 226 голосів, передає Цензор.НЕТ.

Також Рада не змогла призначити Максима Степанова міністром охорони здоров'я. За це рішення проголосували лише 217 нардепів.

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