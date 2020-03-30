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Все про:ВР (7366) Кабмін (4009) Степанов Максим (106) Марченко Сергій (4)

 Рада відмовилася призначити Степанова міністром охорони здоров'я, а Марченка - фінансів

Верховна Рада України відхилила призначення Сергія Марченка головою Мінфіну.

Призначення Марченка підтримали 223 народні депутати за необхідності 226 голосів, передає Цензор.НЕТ.

Також Рада не змогла призначити Максима Степанова міністром охорони здоров'я. За це рішення проголосували лише 217 нардепів.

Також читайте: Рада звільнила Ємця з посади голови МОЗ та Уманського з поста глави Мінфіну

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185408
 
   
 Топ коментарі
 
в стране Пандемия, а медицина без министра ... как это по Зебильному..
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Зеля,что происходит? Хвост начал вертеть собакой ?
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Все. зебил может смело распукать раду. Слуга урода треснула как переспевший арбуз.
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А зєофілам, що в 21.04.2019, це було «нєдоступно для разума», що зараз, через рік.
Будь сьогодні вибори, все одно стадо знов буде мичати: «Кто угодно, только нє Порошенко !!!»
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зебил, а твой клоун кроме иммитации игры на рояле - хоть ЧТО-ТО иное умеет? Ну, например хотя бы думать?) а то помнится - "у меня нет времени думать"(с)зеленский
говоря уже об управлении ГОСУДАРСТВОМ..
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Для цього треба зміна Конституції, а у Зе нема 300 голосів. Якби зараз вибори, то скільки відсотків набере Зе?
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Ни президента, ни правительства. А судя по тому, что пишут, скоро останемся и без головы Рады. Я не видел эфир, и что там происходит. Но у кого есть возможность, оцените состояние Разумкова.
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нічого такого не помітив, щоб він психував, чи влаштовував демарші. Так, настрій в нього "не дуже", але "ще тримається".
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Он никогда не психует и всегда спокоен как дверь. Иногда даже раздражает. Спасибо за отклик. Пишут разное, особенно про его кашель.
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ну, буде ще одне засідання; можливо, я неуважний, тож зверну увагу на можливий кашель.
Але: нічого такого не помітив ні сьогодні, ні вчора.
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Ничего особенного,напрягает связки,отсюда кашель ,так у нас вся страна кашляет.
К тому же обычно спокойный ,сегодня явно нервничает.
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Порошенко сказав, що утрималися від голосування, оскільки в умовах монобільшості де-факто міністрами і фінансів, і МОЗу - працює ніхто інший, як, як Зеленський.
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Мдя, пупсики показывают зубки. Подготовка к голосованию в нашей стране начинается с личного дела того или иного депутата, с пухлой папочки такой, красного цвета, в сейфе генпрокурора. Традиция такая, иначе не получаетси.
Посади трех своих друзей, шоб враги боялись, так кажется...
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Зеля, хватай автомат, беги в раду. Или как ты там в кино лохторату показывал?
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В 16-00 посмотрим кто есть кто , кто с кем и кто у кого в слугах.
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Влада зебілів.Під час епідемії і фінансової кризи країну залишили без міністра охорони здоров"я і міністра фінансів. Оце свято у зебілів і нелохів.Ви зробили це разом
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да зачем зеленым в разгар пандемии министр здравоохранения))))
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