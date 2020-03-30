 Рада відмовилася призначити Степанова міністром охорони здоров'я, а Марченка - фінансів

Призначення Марченка підтримали 223 народні депутати за необхідності 226 голосів, передає Цензор.НЕТ.
Також Рада не змогла призначити Максима Степанова міністром охорони здоров'я. За це рішення проголосували лише 217 нардепів.
Призначення Марченка підтримали 223 народні депутати за необхідності 226 голосів, передає Цензор.НЕТ.
Також Рада не змогла призначити Максима Степанова міністром охорони здоров'я. За це рішення проголосували лише 217 нардепів.
Будь сьогодні вибори, все одно стадо знов буде мичати: «Кто угодно, только нє Порошенко !!!»
говоря уже об управлении ГОСУДАРСТВОМ..
Але: нічого такого не помітив ні сьогодні, ні вчора.
К тому же обычно спокойный ,сегодня явно нервничает.
Посади трех своих друзей, шоб враги боялись, так кажется...