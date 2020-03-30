 Рада ухвалила законопроєкт про додаткові соціальні та економічні гарантії у зв'язку з коронавірусом

"За" проголосували 312 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ.
Основні положення законопроєкту передбачають:
- впровадження підтримки для працівників і роботодавців в умовах поширення коронавірусу;
- розширення підстав для продовження процесуальних термінів, встановлених судом або законом;
- забезпечення виконання судових рішень;
- запровадження відповідальності за вчинення суспільно-небезпечних діянь в умовах поширення коронавірусу;
- тимчасове спрощення виробництва продукції, необхідної для протидії поширенню коронавірусу, і спрощення процедури її закупівлі;
- забезпечення здійснення виплати соціальної допомоги, продовження терміну звернення по соціальну допомогу і термінів виплат соціальної допомоги;
- відтермінування подання звітів, статистичної інформації до контролюючих органів.
А про це - прийняла ?
изымают из доходов местных бюджетов плату за землю и имущество, создают несправедливые условия для бизнеса, лишают граждан средств от аренды паев, таким образом обеспечивают отдельному крупному бизнесу сверхприбыли за счет налогов в бюджеты всех уровней.Источник: https://censor.net.ua/n3185331
Завод 2 місяця не працює = карантин - а податок на землю - ЗАПЛАТИ !
Магазин 2 місяця не працює = карантин - а за оренду приміщення - ЗАПЛАТИ !
Перукарня 2 місяця не працює = карантин - а за оренду приміщення - ЗАПЛАТИ !
Майстерня 2 місяця не працює = карантин - а за оренду приміщення - ЗАПЛАТИ !
І т.д., і т.п. 2 місяця не працює = карантин - а за оренду приміщення - ЗАПЛАТИ !
Бо місцевим Радам треба гроші ....є куди потратити....
Обороту - немає !
Доходу - немає !
Прибутку - немає !
Збитки - є !
Відповідно - одно з двох - або не виконувати карантин (що є можливістю і самому захворіти та їнших заразити ) , або не платити ні податку за землю , ні орендної плати за час вседержавного карантину.
Інакше - банкрутство і з великими боргами !