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 Рада ухвалила законопроєкт про додаткові соціальні та економічні гарантії у зв'язку з коронавірусом

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 3275 "Про додаткові соціальні та економічні гарантії у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19".

"За" проголосували 312 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ.

Основні положення законопроєкту передбачають:

  • впровадження підтримки для працівників і роботодавців в умовах поширення коронавірусу;
  • розширення підстав для продовження процесуальних термінів, встановлених судом або законом;
  • забезпечення виконання судових рішень;
  • запровадження відповідальності за вчинення суспільно-небезпечних діянь в умовах поширення коронавірусу;
  • тимчасове спрощення виробництва продукції, необхідної для протидії поширенню коронавірусу, і спрощення процедури її закупівлі;
  • забезпечення здійснення виплати соціальної допомоги, продовження терміну звернення по соціальну допомогу і термінів виплат соціальної допомоги;
  • відтермінування подання звітів, статистичної інформації до контролюючих органів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила законопроєкт про забезпечення лікування коронавірусу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185407
 
 
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Единственным результатом этого будет то, что Антоненко будет продолжать сидеть в СИЗО. Рада приняла законопроект о дополнительных социальных и экономических гарантиях в связи с коронавирусом - Цензор.НЕТ 4653
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Пусть сидит до тех пор, пока не пройдет следственный эксперимент на месте преступления. А дальше по результатам.
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Не хочешь с ним рядом посидеть до этих результатов?
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Почему "временное упрощение производства продукции, необходимой для противодействия распространению коронавируса и упрощение процедуры ее закупки;", кто заинтересован в усложнении производства продукции?Источник:https://censor.net.ua/n3185407", кто заинтересован в
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за год они ничего не сделали, ну просто 0, сидят и ждут транш МВФ раздеребанить.
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Що ці зеслуги прийняли, повна маячня,де підтримка українців, де гроші зенелохи, Трамп підтримав американців на 2.2 трильйона дол.США. Гонимо, це зелене стадо до Ростова.
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Прийняла ?
А про це - прийняла ?

изымают из доходов местных бюджетов плату за землю и имущество, создают несправедливые условия для бизнеса, лишают граждан средств от аренды паев, таким образом обеспечивают отдельному крупному бизнесу сверхприбыли за счет налогов в бюджеты всех уровней.Источник: https://censor.net.ua/n3185331

Рада ухвалила законопроєкт про додаткові соціальні та економічні гарантії у зв'язку з коронавірусом - Цензор.НЕТ 2005

Завод 2 місяця не працює = карантин - а податок на землю - ЗАПЛАТИ !
Магазин 2 місяця не працює = карантин - а за оренду приміщення - ЗАПЛАТИ !
Перукарня 2 місяця не працює = карантин - а за оренду приміщення - ЗАПЛАТИ !
Майстерня 2 місяця не працює = карантин - а за оренду приміщення - ЗАПЛАТИ !
І т.д., і т.п. 2 місяця не працює = карантин - а за оренду приміщення - ЗАПЛАТИ !

Бо місцевим Радам треба гроші ....є куди потратити....

Обороту - немає !
Доходу - немає !
Прибутку - немає !
Збитки - є !
Відповідно - одно з двох - або не виконувати карантин (що є можливістю і самому захворіти та їнших заразити ) , або не платити ні податку за землю , ні орендної плати за час вседержавного карантину.
Інакше - банкрутство і з великими боргами !
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