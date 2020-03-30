 Пандемія коронавірусу не зруйнує безвіз України з ЄС, - Кулеба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр розповів в інтерв'ю "Європейській правді".

На питання, що буде з безвізовими поїздками українців до Європи, міністр відповів: "Буде безвіз".

"Якщо Шенген буде формально чи, по суті, втрачено, я думаю, що це стане непоправним ударом по ЄС. Але ми будемо активно працювати з нашими партнерами, щоб за будь-якого розвитку подій отримані українськими громадянами свободи в стосунках з ЄС, а перш за все - свобода вільного пересування, збереглися", - сказав Дмитро Кулеба.

Читайте також: Шенгенська зона може померти через коронавірус, - Макрон

Кулеба також не впевнений, що авіаперельоти в світі до кінця цього року повноцінно відновляться.

"Як кажуть наші мусульманські брати і сестри, "іншалла"(все в руках бога. - Ред.). На це питання вам зараз ніхто в світі не відповість", - зазначив міністр.

Нагадаємо, в березні ВООЗ визнала поширення коронавірусу COVID-19 глобальною світовою епідемією - пандемією, її епіцентр перемістився з Китаю в Європу.

11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи в зв'язку з епідемією коронавірусу. Школи, виші і дитсадки закрили на 3 тижні, пробне ЗНО відклали.

Україна заборонила громадянам з реєстрацією на тимчасово окупованих територіях в'їзд через КПВВ. РНБО ухвалила рішення з 17 березня закрити кордони для літаків, автобусів і поїздів.

Українці зіткнулися з труднощами під час повернення на батьківщину: туристи і заробітчани застрягли в Єгипті, Польщі, Німеччини, Чехії та інших країнах.

16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що проситиме Кабінет Міністрів заборонити залізничне та автобусне сполучення, закрити метрополітени і не збиратися групами понад 10 осіб. Запропоновані ним заходи набули чинності з полудня 18 березня. У Києві, Харкові та Дніпрі зупинили метрополітен. У маршрутках можуть їхати 10 осіб, в тролейбусах і трамваях - по 20.

Укрзалізниця припинила міжнародне і внутрішнє сполучення, українці здали 400 тисяч квитків.

Верховна Рада ухвалила закон щодо протидії розповсюдженню коронавірусу. За порушення карантину ввели адміністративну, а за умисне зараження когось коронавірусом - кримінальну відповідальність.

Кабмін радить органам влади і підприємствам перевести співробітників на віддалену роботу. Президент і прем'єр-міністр закликають українців залишатися вдома. Якщо вірус буде поширюватися, карантин може бути продовжений.