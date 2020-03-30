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 Пандемія коронавірусу не зруйнує безвіз України з ЄС, - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба стверджує, що пандемія коронавірусу не зруйнує безвіз України з Євросоюзом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр розповів в інтерв'ю "Європейській правді".

На питання, що буде з безвізовими поїздками українців до Європи, міністр відповів: "Буде безвіз".

"Якщо Шенген буде формально чи, по суті, втрачено, я думаю, що це стане непоправним ударом по ЄС. Але ми будемо активно працювати з нашими партнерами, щоб за будь-якого розвитку подій отримані українськими громадянами свободи в стосунках з ЄС, а перш за все - свобода вільного пересування, збереглися", - сказав Дмитро Кулеба.

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Кулеба також не впевнений, що авіаперельоти в світі до кінця цього року повноцінно відновляться.

"Як кажуть наші мусульманські брати і сестри, "іншалла"(все в руках бога. - Ред.). На це питання вам зараз ніхто в світі не відповість", - зазначив міністр.

Нагадаємо, в березні ВООЗ визнала поширення коронавірусу COVID-19 глобальною світовою епідемією - пандемією, її епіцентр перемістився з Китаю в Європу.

11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи в зв'язку з епідемією коронавірусу. Школи, виші і дитсадки закрили на 3 тижні, пробне ЗНО відклали.

Україна заборонила громадянам з реєстрацією на тимчасово окупованих територіях в'їзд через КПВВ. РНБО ухвалила рішення з 17 березня закрити кордони для літаків, автобусів і поїздів.

Українці зіткнулися з труднощами під час повернення на батьківщину: туристи і заробітчани застрягли в Єгипті, Польщі, Німеччини, Чехії та інших країнах.

16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що проситиме Кабінет Міністрів заборонити залізничне та автобусне сполучення, закрити метрополітени і не збиратися групами понад 10 осіб. Запропоновані ним заходи набули чинності з полудня 18 березня. У Києві, Харкові та Дніпрі зупинили метрополітен. У маршрутках можуть їхати 10 осіб, в тролейбусах і трамваях - по 20.

Укрзалізниця припинила міжнародне і внутрішнє сполучення, українці здали 400 тисяч квитків.

Верховна Рада ухвалила закон щодо протидії розповсюдженню коронавірусу. За порушення карантину ввели адміністративну, а за умисне зараження когось коронавірусом - кримінальну відповідальність.

Кабмін радить органам влади і підприємствам перевести співробітників на віддалену роботу. Президент і прем'єр-міністр закликають українців залишатися вдома. Якщо вірус буде поширюватися, карантин може бути продовжений.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185405
 
 
 Топ коментарі
 
Зебубочка в дребезги разнёс спикулирующих и зарабатывающих на карантине.
А они испугались дальше некуда....................... Пандемия коронавируса не разрушит безвиз Украины с ЕС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1067
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Безвіз зламає некомпетентність зевлади.
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да, конечно...все разрушит, все помрут, а "безвиз" останется...
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Безвіз зламає некомпетентність зевлади.
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Пандемия коронавируса не разрушит безвиз Украины с ЕС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2377"...поэтому мы доведем до дефолта,чтоб наверняка.." Пандемия коронавируса не разрушит безвиз Украины с ЕС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2377
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Дефолт был в 2015 г. Но выплаты и дефолт перенесли на 2020-2021 года. Теперь на перенос кредиторы не согласятся.
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Зебубочка в дребезги разнёс спикулирующих и зарабатывающих на карантине.
А они испугались дальше некуда....................... Пандемия коронавируса не разрушит безвиз Украины с ЕС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1067
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там вообще то 4 шт. 29 грн за штуку, я не знаю, это много или мало?
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нормально. "харошая прибавка с пенсии", сказал бы лёня голубков.
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Смотрю на фото ,он по ходу ,больше шахматист
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да да да ,рассказывай сказки ,требование полмешка справок ,оплата карантинных услуг соискателей работы ,это не наличие 300 баксов в кармане на липовую гостиницу ,жжи ечё
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Безвиз - это право на работу в ЕС для Западных украинцев.
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Гениально Ватсон , а ЕС в курсе этого ? Почитай на досуге в чем суть безвиза , найдешь там что то про работу и право на это Западным украинцам , быстрее эту инфу в студию ,посмеемся вместе
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Вы - ватник! Не дадим опорочить завоевания Революции Гидности!
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А що у людей багато грошей на той "класичний" безвіз ? Ми ж всі знаємо , яка то ширма для заробітчанського туризму .Але дивно чути такі заспокоювання від міністра , який іконтролює дотримання підписаних зобовязань . Може уряд вже статтю доходів з заробітчанських гошей заисав у бюджет ?
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Ну для выживших после патужных рехворм и вируса может кому то будет и актуален безвиз
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Ну конечно не разрушит! Айда все к нам ребята. Тут всем рады, итальянцам, испанцам...
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Его разрушит политика зильонского и его квартальных корешей
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Безвиз будет, только граница будет закрыта очень надолго.
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