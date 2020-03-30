 Зараз ціни на електроенергію для промисловості вищі, ніж були за "Роттердам+", а для населення, як і раніше, від формули не залежать, - ексглава НКРЕКП Вовк

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора після виступу Президента не міг зрозуміти, до кого і навіщо зверталися щодо "двох життєво важливих", але не названих законів, без голосування за які сьогодні можливий дефолт. Перевірив ще раз сайт Верховної Ради – фракція "Слуга народу", в складі 248 осіб, з так би мовити правами коаліції. Сьогодні побачив, що Герус проти кандидата на міністра Буславець, бо, бачте, вона погоджувала на своєму рівні в 2016 р. "Роттердам+", що набив оскому, який востаннє затверджувався понад рік тому", - розповів він.
"Перевірив ще раз сайти постачальників електроенергії - поточні ціни на електроенергію:
- для промисловості вони вищі, ніж були за Роттердам+
- для населення, як і раніше, стоїть підпис Геруса, і від Роттердам+ не залежить.
Перевірив сайт Кабміну - методика Амстердам+ для ціноутворення на газ для населення, ухвалена в 2020 р, як і раніше діє.
ВИНИКЛО 2 ПИТАННЯ - Чи правильно розумію:
- Сьогодні після провалу закону про землю і банківського буде відхідна щодо коаліції, що виникла на імені Президента
- Герус перестане відсиджуватися тихо в Раді і приховано підставляти Президента, а ініціативно запропонує очолити міністерство особисто, щоб добити все", - резюмував Вовк.
Ну тогда где же те кто орал, что Роттердам это плохо, стало ведь хуже, когда они иссправят то, что напаскудили. Наркоботы, ну где же вы?
отставили "барыг" - подорожали платежки.
уволили "доктора смерть" Супрун - окончательно развалили медицину.
отменили "ужасный Ротердам" - подорожало электричество.
ждем
Землю, Банки, Минск, ....
Ну а чего Ахметову «стесняться» грабить украинцев? Ведь раньше его любил президент Порошенко, а теперь не меньше любит президент Зеленский…
https://www.economics-prorok.com/2020/03/%d0%b0%d1%85%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5.html
А в словакии не выбирали на выборах клоуна!
73% # ПросраліВсеРазом
Виявляється, ВОНА В ШВЕЦІЇ З ДІТЬМИ - ВІДВІЗ ТУДИ ЇХ ЗЕ