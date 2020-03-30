 Рада звільнила Ємця з посади голови МОЗ та Уманського з поста глави Мінфіну

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За звільнення Ємця проголосував 271 народний депутат.

Водночас за звільнення Уманського проголосували 249 нардепів.

Нагадаємо, 30 березня на сайті Верховної Ради зареєстрували проєкт постанови № 3283 про звільнення міністра охорони здоров'я Іллі Ємця та призначення на цю посаду Максима Степанова.

Раніше в "Слузі народу" заявляли, що міністра охорони здоров'я Іллю Ємця і міністра фінансів Ігоря Уманського скоро можуть звільнити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль вніс у Раду проєкти постанов про звільнення Ємця та Уманського

На заміну Ємцю розглядають кандидатуру голови Одеської обласної державної адміністрації часів Порошенка Максима Степанова.

29 березня нардепка від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко заявила, що міністр охорони здоров'я Ілля Ємець та міністр фінансів Ігор Уманський подали у відставку.

Ємця призначили міністром на початку березня цього року. Раніше Ємець вже займав цю посаду за президентства Януковича протягом півроку. Сімнадцять років він очолював державний центр дитячої кардіології та кардіохірургії з невеликою перервою на роботу в міністерстві.