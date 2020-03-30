 Рада звільнила Ємця з посади голови МОЗ та Уманського з поста глави Мінфіну

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За звільнення Ємця проголосував 271 народний депутат.
Водночас за звільнення Уманського проголосували 249 нардепів.
Нагадаємо, 30 березня на сайті Верховної Ради зареєстрували проєкт постанови № 3283 про звільнення міністра охорони здоров'я Іллі Ємця та призначення на цю посаду Максима Степанова.
Раніше в "Слузі народу" заявляли, що міністра охорони здоров'я Іллю Ємця і міністра фінансів Ігоря Уманського скоро можуть звільнити.
На заміну Ємцю розглядають кандидатуру голови Одеської обласної державної адміністрації часів Порошенка Максима Степанова.
29 березня нардепка від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко заявила, що міністр охорони здоров'я Ілля Ємець та міністр фінансів Ігор Уманський подали у відставку.
Ємця призначили міністром на початку березня цього року. Раніше Ємець вже займав цю посаду за президентства Януковича протягом півроку. Сімнадцять років він очолював державний центр дитячої кардіології та кардіохірургії з невеликою перервою на роботу в міністерстві.
умственно неполноценные организмы.
Распространять будет брат Емец.
Нет, шоб как у всех нормальных людей зелёными соплями череп забит
совершенно верно.
Мы, порохоботы, понимаем, что из двух вариантов третий выбрать невозможно.
А у тебя получилось ?
Но я, как и Степанов, ни дня не работал по этой специальности.
питання в іншому, що думали собі ті ляді, що привели їх до влади? я про наріт, раптом не зрозуміло...
Справился с Конституционными обязанностями по обеспечению безопасности страны и 37 млн, когда привёз людей из очагов инфекции, не обеспечивая карантина? Как назвать эти действия?
Хз кого поставят.
а дядько то не дурак, побачив що на Україну насувається піздець, і реально 65+ будуть мерти як мухи і вирішив таким чином усунитись.
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поки що згідно опитувань стадо вірить клоуну, ну бо він хароший то бояре погані...
14:27Рада уволила Емца с должности главы Минздрава и Уманского с поста главы Минфина
дійсно "хотьпаржом"
Православный анархо коммунист «язычник».
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