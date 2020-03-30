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 Політика України
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Все про:ВР (7366) звільнення (816) Ємець Ілля (34)

 Рада звільнила Ємця з посади голови МОЗ та Уманського з поста глави Мінфіну

Верховна Рада звільнила Іллю Ємця з посади голови Міністерства охорони здоров'я України, а Ігоря Уманського з посади міністра фінансів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За звільнення Ємця проголосував 271 народний депутат.

Водночас за звільнення Уманського проголосували 249 нардепів.

Нагадаємо, 30 березня на сайті Верховної Ради зареєстрували проєкт постанови № 3283 про звільнення міністра охорони здоров'я Іллі Ємця та призначення на цю посаду Максима Степанова.

Раніше в "Слузі народу"  заявляли, що міністра охорони здоров'я Іллю Ємця і міністра фінансів Ігоря Уманського скоро можуть звільнити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль вніс у Раду проєкти постанов про звільнення Ємця та Уманського

На заміну Ємцю розглядають кандидатуру голови Одеської обласної державної адміністрації часів Порошенка Максима Степанова.

29 березня нардепка від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко заявила, що міністр охорони здоров'я Ілля Ємець та міністр фінансів Ігор Уманський подали у відставку.

Ємця призначили міністром на початку березня цього року. Раніше Ємець вже займав цю посаду за президентства Януковича протягом півроку. Сімнадцять років він очолював державний центр дитячої кардіології та кардіохірургії з невеликою перервою на роботу в міністерстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185402
 
   
 Топ коментарі
 
Предлагаю ЗЕ-клованам начать печатать месячные "абонементы министра".
Распространять будет брат Емец.
Рада уволила Емца с должности главы Минздрава - Цензор.НЕТ 2081 Рада уволила Емца с должности главы Минздрава - Цензор.НЕТ 5840
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Зельцман вже не знає як пересунути ліжка в тому шапіто який він створив.
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Кого назначат хирурга, мясника или ветеринара?
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Провалили голосования, нового не назначили
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и правда зачем он нужен, все же еще живые на зло врагам.
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Фаршмак, образився і в ресторації не назначив.
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Мертвый,живой-какая разница?Все дело в цене. Рада звільнила Ємця з посади голови МОЗ та Уманського з поста глави Мінфіну - Цензор.НЕТ 2093
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і кого на заміну їб*нутого? ще одне "свєтіло"? за те Супрун "д-р смєрть" - не помиліться!!!
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Если б была Емец Ирина, к примеру, то склоняется только имя.
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А что не так? Заканчивается на согласную, так что вроде всё по правилам.
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Зельцман вже не знає як пересунути ліжка в тому шапіто який він створив.
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як не переставляй, вже половина б.дей порозбігались.
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Дубинский! Доставай язык из попы, твоя взяла....)))
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Це не кабміністрів, а якесь шапіто фріків! Дойош бородату бабу міністром фінансів!
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ну так а кто выбирал такую власть ?

умственно неполноценные организмы.
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"Прощай -********! Не скучай -смотри футбол"!
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Предлагаю ЗЕ-клованам начать печатать месячные "абонементы министра".
Распространять будет брат Емец.

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месячные "абонементы-у Зеленского и компани месячніе не прекращаются с июля прошлого года!
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Вот именно.

Нет, шоб как у всех нормальных людей зелёными соплями череп забит
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Нормальные люди думают как бороться с короновирусом, а не серут в интернете шоколадом и зелеными соплями.
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да я вижу, как ты комментом выше думал о борьбе с коронавирусом
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И чего Вас всех порохоботов так бесит упоминание о рошенках и шоколаде? При одном только упоминании Вас начинает поносить зелеными соплями. Третьего не дано? Вы очень ограничены, в Вашем понимании если не порохобот, значит зебил.
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в Вашем понимании если не порохобот, значит зебил.

совершенно верно.

Мы, порохоботы, понимаем, что из двух вариантов третий выбрать невозможно.

А у тебя получилось ?
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двух министров уволили,трех не приняли. Рада уволила Емца с должности главы Минздрава - Цензор.НЕТ 1727шота турборежим не работает...турбинка поизносилась?
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.турбинка поизносилась? -турбинка забилась налом баксиков от каламоши!
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непонятно почему ЗА Степанова голосов не хватило....где логика?
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Врач,если это тот кто после саака был по Одесской обл
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У меня тоже есть диплом, между прочим, выданный самим Гаврилишиным, что я специалист по ценным бумагам и брокер фондового рынка.
Но я, как и Степанов, ни дня не работал по этой специальности.
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по логике зебилов ты - лучший брокер, патамуша за тобой в этой области нет вообще ни одного косяка.
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Боятся, что их тоже подставит -предателей никто не любит
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5 колона... там півфракції ослів - відверті українофоби! і діють вони відповідно...
питання в іншому, що думали собі ті ляді, що привели їх до влади? я про наріт, раптом не зрозуміло...
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Веселуха, в стране война, эпидемия и полный зебанатский срач... В общем, зебанаты, врали что мрете при Порохе, а теперь сдохните по честному, при писюнисте)
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Министром по уринотерапии?... Рада звільнила Ємця з посади голови МОЗ - Цензор.НЕТ 6232..Хотя он вполне мог бы руководить программой уриноофтальмологии от "новой власти"..... Рада звільнила Ємця з посади голови МОЗ - Цензор.НЕТ 213
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Я так понимаю, что в "95-м" уже пропали желающие поруководить министерствами... Рада звільнила Ємця з посади голови МОЗ - Цензор.НЕТ 375
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А кто его туда назначил, что его увольнять в течении месяца нужно после того как емец приступил к обязанностям - справился с обязанностями?

Справился с Конституционными обязанностями по обеспечению безопасности страны и 37 млн, когда привёз людей из очагов инфекции, не обеспечивая карантина? Как назвать эти действия?
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это - орден Ярослава Мудрого, не меньше... ну, и пенсия по статусу бывшего министра со всеми сопутствующими льготами... правильные пацаны правильных пацанов не бросают - https://maidanfire.blogspot.com/2017/07/blog-post.html
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Ну, им еще не стоит расслабляться.
Хз кого поставят.
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пошел готовиться в трупы,ведь ему скоро 65, гивняк козлячий
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Емец вроде кардиохирург? И какой дебил теперь пойдёт к нему лечиться после того, что он нёс в последние дни? "Трупы старше 65"- и те не пойдут. Рада звільнила Ємця з посади голови МОЗ - Цензор.НЕТ 6751
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Пойдут, куда денутся - тариф на 10% снизит и пойдут.
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А что делать? У регионала Тодурова подороже будет.
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многочисленные пенсионеры от 65 лет и выше, с облегчением вздохнули..
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ага раптом зявляться тисячі апаратів штучної вентиляції і десятки тисяч кваліфікованих медиків( не тих що за "дякую" рецетп фуфломіцину у "своїй" аптеці випише)...
а дядько то не дурак, побачив що на Україну насувається піздець, і реально 65+ будуть мерти як мухи і вирішив таким чином усунитись.
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Рано радоваться, ЗЕ-Товарищи сейчас найдут "достойного кандидата", который с ходу посоветует: "Чтобы не повторят ошибки "попередникив" надо сразу выносить ногами вперед не 65+, а начиная с 60+"
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когда он, весь в соплях, доплетется домой, под подъездом его будут ждать "трупы"......
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ты, падло, год назад на полном серьёзе за новые лица тут топил
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Курс этой власти просто лютый бред.
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який курс, це просто шоу одного циркового клоуна мета у якого одна втримати рейтинг.
поки що згідно опитувань стадо вірить клоуну, ну бо він хароший то бояре погані...
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Это неправильно! Емца и сивохо нужно судить, а не просто увольнять. Там статей целый букет.
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Оперативно и правильно. У мужика похоже мозги уже высохли.
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известный вопрос - "а кто его туда назначил"? - логично, что их тогда тоже там совсем не нужно.
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З посади знятий і тепер може уникнути відповідальності ?
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Черговий зебуїн йшов до успіху, але "нє палучілась нє фартанула"
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Вірно. Він же 65+, тобто, по його ж визначенню, труп. А трупи не можуть бути на державній службі.
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Такого не бачив світ. От же ж нє разборчівий нащ презердєнт, як та прастітутка на трасі…
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Термін придатності вийшов. Натупний!..
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Вообще-то, при власти в Украине должны быть технари, а не чёрт знает что. Ибо у настоящего технаря образное мышление, то есть, богоподобное. Что и отвечает украинскому национальному менталитету.
Православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня март. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
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Емец, не страшно - увидел бабок здеся меньше с больных нет не с кого брать. А вот скоропостижное бегство Уманского настораживает. Он не глупый парень, наверное не захотел быть козлом отпущения за неизбежный крах. Так что 100% ждем дефота и жопы.
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Термін придатності вийшов. Натупний!..
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С кем работать? Все только и кричат, но никто не хочет взять лопату и копать. Это уже не о системе. Да, система гнилая. О личной ответственности. Иди против системы, работай. Создавай. Почему рабочие на СТО могут показать результат своей работы - автомобиль, который едет, а политики только рассказывают, что все плохо?
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Потому что в СТО нанимают специалистов, а не смешного пацана с троллейбусной остановки ни разу не видевшего, что у машины под капотом
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если только месяц работал - зачем его вообще назначали? и кто его рекомендовал на эту должность? они значит тоже профнепригодны и их нужно так же гнать ... и был\будет отчет Емца что он успел сделать\планировал и кто ему мешал?
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