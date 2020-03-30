 Рада ухвалила законопроєкт про забезпечення лікування коронавірусу

"За" проголосували 312 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ
Зокрема, закон дозволить застосовувати для лікування від коронавірусної хвороби незареєстровані лікарські препарати, якщо вони рекомендовані офіційними органами США, країн Євросоюзу, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Канади, Китаю, Ізраїлю.
Також можуть використовуватися ліки за показаннями, не зазначеними в інструкції для медичного застосування (off labeb), якщо вони рекомендовані цими країнами.
Порядок призначення і застосування цих лікарських засобів має бути встановлений Міністерством охорони здоров'я.
Закон набуває чинності з дня опублікування і діє протягом трьох місяців.
Чи почекаєте рік, доки наші лабораторні щури розродяться на сертифікацію?
вони не лише вірус вбивають.
От противірусна Калетра за дикою ціною це препарат з недоказаною ефективністю
А производить эти лекарственные препараты закон позволит? Ибо как применять то, чего у нас просто нет? Даже Индия закрыла экспорт противовирусных препаратов.