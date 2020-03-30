 В Іспанії за добу від коронавірусу померло 812 осіб, за весь період - 7300

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на статистику МОЗ Іспанії.

За останню добу зафіксовано на 26 смертельних випадків менше, ніж напередодні, коли повідомлялося про 838 смертей - рекордну кількість від початку епідемії.

Загалом від коронавірусу в країні померло 7340 осіб.

Також було зареєстровано 6398 нових випадків зараження коронавірусом. Це трохи менше, ніж напередодні, коли повідомлялося про 6549 нових заражених.

Загальна кількість заражених досягла 85 195.

Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 30 de marzo:



▶Confirmados 85.195

▶En UCI 5.231

▶Fallecidos 7.340

▶Curados 16.780



Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/rK1snxlbGE#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/usKgker1Ix — Salud Pública (@SaludPublicaEs) March 30, 2020

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