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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 В Іспанії за добу від коронавірусу померло 812 осіб, за весь період - 7300

Кількість людей, які померли від коронавірусної інфекції в Іспанії, перевищила 7 тис. осіб. За добу померло 812 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на статистику МОЗ Іспанії.

За останню добу зафіксовано на 26 смертельних випадків менше, ніж напередодні, коли повідомлялося про 838 смертей - рекордну кількість від початку епідемії.

Загалом від коронавірусу в країні померло 7340 осіб.

Також було зареєстровано 6398 нових випадків зараження коронавірусом. Це трохи менше, ніж напередодні, коли повідомлялося про 6549 нових заражених.

Загальна кількість заражених досягла 85 195.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від коронавірусу померла 86-річна іспанська принцеса Бурбон-Парма

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185395
 
 
 Топ коментарі
 
Зря Питро Аліксєїч з родіни поїхав. Дивись, може б рядом з порядними людьми поховали...
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Тогда в США после урагана нужно писать не что-то вроде "Вчера ураган Катарина разрушил 30 тысяч домов" а "Вчера 10 тыс домов упали от ухудшения несущих свойств стройматериалов, 10 тыс от ошибок в строительстве, и 10 тысяч от ошибок при выборе конструкции по максимальной ветровой нагрузке." И к приближающимся ураганам не готовиться никак.
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А Я предлагаю более точно и всем: "Умер от Жизни" В Испании за сутки от коронавируса умерли 812 человек, за весь период - 7300 - Цензор.НЕТ 7640 В Испании за сутки от коронавируса умерли 812 человек, за весь период - 7300 - Цензор.НЕТ 6826
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Идёт передел мира. Единая глобалистская система, которая формировалась примерно с 1975 года, распадается на сферы влияния между различными кланами. Глобалистская модель подразумевала де-факто чипирование через обязательное использование смартфонов, и тотальный контроль над гражданами. То что было уготовано для всей планеты - вы можете видеть сейчас в Москве: вбрасывается кошмарный ужас об чудовищном макароно-вирусе, затем всех постепенно сажают под домашний арест, после чего начинают потихоньку выпускать, но уже на коротком поводке - без специального кода в смартфоне у человека нет прав вообще никаких, он хуже скотины в хлеву.
Ну, обыкновенный фашизм. По сравнению с этим новым режимом, СССР времён Леонида Ильича был апофеозом демократии и либерализма.

Украину эта доля, возможно, минует - вы находитесь в сфере влияния США; там сейчас Дональд Фредович готовится замочить змеиное гнездо глобалистов: ООН. Америка выгоняет со своей территории и с территорий союзников тех кто проводил политику ульта-глобализации на основе оруэлловского коммуно-фашизма.
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Кому выгодно говорить:ничего страшного, вам ублюдкам даже оффстатисика нипочем
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Ну вот тебе статистика по Австралии: пресса уже три недели воет как голодный волк в лесу; сообщает о сотнях заражённых каждый день. Число заражённых указано на сегодня: 4206. А смертность: 18 (восемнадцать) человек за три недели, и все они - глубокие старики.
Почему такое разночтение между заражёнными и умершими ? Дело в том что у нас население очень не любит нарушать законы. В частности, врачи у нас не подделывают результаты паталогоанатомического исследования, ибо такая подделка рассматривается как очень серьёзная уголовщина. Потому такие цифры. В сущности, они показывают что этот вирус - обычная сезонная инфекция, которые появляются каждый год.
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Зря Питро Аліксєїч з родіни поїхав. Дивись, може б рядом з порядними людьми поховали...
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Почитайте про Целующего жука в Вашингтоне.Начало 20 века.Вроде первая массовая истерия.
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Росія, Китай, жидомасони, прибульці з Альфа-Центавра, баба Галя з сусіднього під`їзду. Потрібне підкреслити. )))
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Складається враження, що Іспанія з Італією конкурують: хто більше вигадає померлих від корони.
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А я в середине февраля купил путёвку на две недели в Барселону на всю семью, с 30 июля. Идрить колотить этот вирус
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Путевка целиком 3.870 евро, 1200 сразу заплатил, через Ost West Reisen. Вылет из Франкфурта должен был быть
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Ну ещё 2 недели назад я тоже так думал, сейчас уже не уверен.
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Судя по темпам прироста числа заболевших в мире, к июлю все уже заразятся и переболеют (кроме тех кто умрёт). Тут главное не попасть в число умерших. В Іспанії за добу від коронавірусу померло 812 осіб, за весь період - 7300 - Цензор.НЕТ 7956
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у нас Греция на середину июня.
Если границы откроют, поедем обязательно. Имели мы тот вирус ввиду.
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Ну если границы откроют, то это будет значить, что пандемия прошла.
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Поищите сами видео заполненной трупами больницы в Испании, вид снаружи. Очень смешно однако...
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Вікова структура Іспанії

діти віком до 14 років - 15,45 % (3 827 552 чоловіка, 3 610 910 жінок);
молодь віком 15-24 роки - 9,56 % (2 379 676 чоловіків, 2 223 159 жінок);
дорослі віком 25-54 роки - 45,57 % (11 180 532 чоловіка, 10 762 001 жінки);
особи передпохилого віку (55-64 роки) - 11,67 % (2 738 802 чоловіка, 2 877 648 жінок);
особи похилого віку (65 років і старіші) - 17,75 % (3 642 559 чоловіків, 4 903 294 жінки)[
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В Америке тоже творится жуть подобная, так это в развитых странах, представляю что в совке будет творится рашке беларуси Украине, если не Уже
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