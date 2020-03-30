 В Іспанії за добу від коронавірусу померло 812 осіб, за весь період - 7300

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на статистику МОЗ Іспанії.
За останню добу зафіксовано на 26 смертельних випадків менше, ніж напередодні, коли повідомлялося про 838 смертей - рекордну кількість від початку епідемії.
Загалом від коронавірусу в країні померло 7340 осіб.
Також було зареєстровано 6398 нових випадків зараження коронавірусом. Це трохи менше, ніж напередодні, коли повідомлялося про 6549 нових заражених.
Загальна кількість заражених досягла 85 195.
Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 30 de marzo:— Salud Pública (@SaludPublicaEs) March 30, 2020
▶Confirmados 85.195
▶En UCI 5.231
▶Fallecidos 7.340
▶Curados 16.780
Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/rK1snxlbGE#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/usKgker1Ix
Ну, обыкновенный фашизм. По сравнению с этим новым режимом, СССР времён Леонида Ильича был апофеозом демократии и либерализма.
Украину эта доля, возможно, минует - вы находитесь в сфере влияния США; там сейчас Дональд Фредович готовится замочить змеиное гнездо глобалистов: ООН. Америка выгоняет со своей территории и с территорий союзников тех кто проводил политику ульта-глобализации на основе оруэлловского коммуно-фашизма.
Почему такое разночтение между заражёнными и умершими ? Дело в том что у нас население очень не любит нарушать законы. В частности, врачи у нас не подделывают результаты паталогоанатомического исследования, ибо такая подделка рассматривается как очень серьёзная уголовщина. Потому такие цифры. В сущности, они показывают что этот вирус - обычная сезонная инфекция, которые появляются каждый год.
Если границы откроют, поедем обязательно. Имели мы тот вирус ввиду.
діти віком до 14 років - 15,45 % (3 827 552 чоловіка, 3 610 910 жінок);
молодь віком 15-24 роки - 9,56 % (2 379 676 чоловіків, 2 223 159 жінок);
дорослі віком 25-54 роки - 45,57 % (11 180 532 чоловіка, 10 762 001 жінки);
особи передпохилого віку (55-64 роки) - 11,67 % (2 738 802 чоловіка, 2 877 648 жінок);
особи похилого віку (65 років і старіші) - 17,75 % (3 642 559 чоловіків, 4 903 294 жінки)[