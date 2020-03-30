 Позачергове засідання Ради: на порядку денному боротьба з коронавірусом, зміни Держбюджету і призначення нових міністрів. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

На першому розглядатимуться законопроєкти щодо боротьби з коронавірусом і подоланням кризової ситуації, а на другому - питання харчування військовослужбовців, повідомляє Цензор.НЕТ.
Крім того, в Раді чекають звернення від Зеленського про третє позачергове засідання ВР сьогодні для розгляду банківського законопроєкту і ринку землі.
ОХРЕНІТИ!
На самом деле люди, которые распространяют такую информацию не могут вспомнить даже события 2014 года, когда Александр Турчинов и Арсений Яценюк, а чуть позже - Петр Порошенко преодолевали кризис гораздо более острый, чем нынешний, и успешно со своим заданием справились, не только сохранив страну, но и подняв ее экономику.
И парламент не убегал от принятия судьбоносных инициированных правительством и президентом законов, и перезапустили экономику.
Более того, даже реформы проводили, а сам «Порох» сумел дипломатически оборонительными усилиями еще и врага остановить, и немало оккупированных земель вернуть.
Наряду с задачами 2014-го года нынешний кризис - детский сад. Проблема лишь в том, что «зеленая» власть в этом детском саду сама является воспитанником и не способна самостоятельно даже задницу себе нормально подтереть
Boris Borisenko
Кому ще щось не зрозуміло??? Глава офісу президента Андрій Єрмак, користується гелікоптером кума Путіна - Медведчука!
https://kraina.biz.ua/editor3/133723/?fbclid=IwAR2puAaUuDEq0PjNVa5cku9j568ZRWzrIhE2a5qVxiaj-kbN3P5I0Jsi6C8