 7 пацієнтів з COVID-19 перебувають на неінвазивній вентиляції легенів на Буковині, їхній стан стабільно важкий, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА на сторінці в мережі Facebook.
Одному хворому надають допомогу в Сокирянській ЦРЛ, одному - в Глибоцькій ЦРЛ, трьом - в обласній клінічній лікарні. У всіх цих хворих підтверджено інфікування COVID-19.
Також двоє пацієнтів на неінвазивній вентиляції легень перебувають у Чернівецькій міській лікарні №1. У одного з них діагностовано коронавірус, в іншого - підозра на COVID-19.
Одному хворому, якого лікували в Глибоцькій ЦРЛ, стало краще, його зняли з кисневої дотації.
"У медичних установах Буковини перебуває 7 пацієнтів на неінвазивній вентиляції легенів. Їхній стан стабільно важкий", - повідомили в ОДА.
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Не можуть діагностувати?
Зі слів мого давнього друга, досвідченого лікаря-уролога, ПЦР дає "позитивний" результат коли за вікном лабораторії пролетів горобець, на хвості якого сидить ОДНА бактерія або вірус.
Колись згаданий уролог ганяв пацієнтів на ПЦР "інфекцій що передаються статевим шляхом", але у 80% "позитивних" пацієнтів він не бачив відповідної симтоматики. Тести на С19 він не коментував