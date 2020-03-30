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 7 пацієнтів з COVID-19 перебувають на неінвазивній вентиляції легенів на Буковині, їхній стан стабільно важкий, - ОДА

Одному хворому, якого лікували в Глибоцькій ЦРЛ, стало краще, його зняли з кисневої дотації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА на сторінці в мережі Facebook.

Одному хворому надають допомогу в Сокирянській ЦРЛ, одному - в Глибоцькій ЦРЛ, трьом - в обласній клінічній лікарні. У всіх цих хворих підтверджено інфікування COVID-19.

Також двоє пацієнтів на неінвазивній вентиляції легень перебувають у Чернівецькій міській лікарні №1. У одного з них діагностовано коронавірус, в іншого - підозра на COVID-19.

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Одному хворому, якого лікували в Глибоцькій ЦРЛ, стало краще, його зняли з кисневої дотації.

"У медичних установах Буковини перебуває 7 пацієнтів на неінвазивній вентиляції легенів. Їхній стан стабільно важкий", - повідомили в ОДА.

7 пацієнтів з COVID-19 перебувають на неінвазивній вентиляції легенів на Буковині, їхній стан стабільно важкий, - ОДА 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185387
 
 
 Топ коментарі
 
Тести повинні бути атестованими. Якщо беруть що попало, то і мають відповідний результат.
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Звичайно, що журналісти не розуміється на апаратах штучного дихання. Гірше інше - купують їх чиновники, які теж нічого не розуміють.
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Доречі, що з цими тестами не так? Чому постійно з'являється інформація, що перші аналізи були негативні, а потім позитивні. Це скільки треба зробити тестів, щоб спокійно спати чи спокійно йти лікуватись?
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Ну апарат зветься ШВЛ, штучна вентиляція легенів.
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да и именно для выше указанных мной диагнозов. На фото даже кислород отсутствует, а где вы видели тяжелое состояние без кислородного участия. Я работаю на таких аппаратах и знаю кому, когда и как это назначается и при каких состояниях.
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"... у другого - подозрение на COVID-19..."Источник: https://censor.net.ua/n3185387
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Не можуть діагностувати?
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Доречі, що з цими тестами не так? Чому постійно з'являється інформація, що перші аналізи були негативні, а потім позитивні. Це скільки треба зробити тестів, щоб спокійно спати чи спокійно йти лікуватись?
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Тести повинні бути атестованими. Якщо беруть що попало, то і мають відповідний результат.
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Іренко,
Зі слів мого давнього друга, досвідченого лікаря-уролога, ПЦР дає "позитивний" результат коли за вікном лабораторії пролетів горобець, на хвості якого сидить ОДНА бактерія або вірус.
Колись згаданий уролог ганяв пацієнтів на ПЦР "інфекцій що передаються статевим шляхом", але у 80% "позитивних" пацієнтів він не бачив відповідної симтоматики. Тести на С19 він не коментував
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«Щаслива сімка» , вибачте, за чорний гумор.
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я когда читаю данные об вентиляции легких, задумываюсь о не компетенции лечения или просто журналисты не знают о чем пишут.
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Звичайно, що журналісти не розуміється на апаратах штучного дихання. Гірше інше - купують їх чиновники, які теж нічого не розуміють.
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Чиновникам достатньо автомобільного насосу.
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Звісно. Якщо у легенях тотальний фіброз - то вже нема що вентилювати. тільки через кровоносне русло.
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А ще 7 тисяч навіть не в курсі що перехворіли і були "на волосину від смерті"
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