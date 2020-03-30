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 Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт про банки. Шлях для голосування відкрито, - нардеп від "Голосу" Железняк

Законопроєкт про банківську діяльність в редакції Кабінету міністрів підтриманий профільним комітетом Верховної Ради.

Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Закон про банки підтриманий Комітетом! Він буде підтриманий згідно з Регламентом (ст. 110, п. 2) як 2571-р, але в тій редакції, яка була запропонована урядом", - написав він, додавши, що шлях до зали парламенту для закону тепер відкритий.

Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт про банки. Шлях для голосування відкрито, - нардеп від Голосу Железняк 01

Читайте також: Рада сьогодні не планує розглядати законопроєкти про банки і ринок землі, - Разумков

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада планувала розглянути закон про землю, банки й інші законопроєкти.

Однак станом на ранок 30 березня законопроєктів про ринок землі і банківської діяльності в порядку денному не виявилося.

Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт про банки. Шлях для голосування відкрито, - нардеп від Голосу Железняк 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185385
 
   
 Топ коментарі
 
Ну теперь пусть писюнист раскошеливается -тут на кону сколько он проживет стоит.
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Ну тут вони уже "порохоботів" звинуватити не зможуть, бо порохоботи ж якраз закон підтримали, зате соратники Зе прокинули його...
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Беня вообще должен сидеть с конфискацией ! А если и примут ,надо будет смотреть за потными рученками,там между строчек возможно протащат возможность получить компенсации за счет бюджета.
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Ну теперь пусть писюнист раскошеливается -тут на кону сколько он проживет стоит.
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У нього файна охорона, а сім"ю він вже евакуював.
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Никакая охрана не поможет, если нарвется, даже на несколько десятков людей. А если те люди будут еще и вооружены, то может и продержатся несколько минут (если вовремя среагируют). Бронемашина тоже не очень поможет - навряд-ли у нее броня круче чем у танка, танку и то, броня помогает до поры до времени (пока не прилетит простейший РГП)
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Молодец. А я колебался в догадках, какую же отмазку приплетут порохоботы, если Зеленский продавит закон. А всё по-порохоботски просто и прямолинейно-"Никчёмный клоун перекупит депутатов у Коломойского за деньги Коломойского".))) Браво!
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чучело, в ВР за этот закон пока есть только 210-220 голосов, 170 есть у СН +ЕС + Голос Итого 210. Так что Зеленский и Порошенко и Рахманин сейчас в одной лодке. А против Коломойский и ОПЗЖ
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Ты лично считал(а)? Голоса? Или веришь инсайдам Бутусова? Реальных раскладов, мяучело, незнает и сам Зеленский. Проголосуют, спишемся.)
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Так и ты не звезди, что Клоун "продавил закон". Начни как говорится с себя, а потом других учи!
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Охи любите вы гадёныши передёргивать!))
Союз "если" употребляется при присоединении придаточного предложения, выражающего потенциально возможное условие ◆ Если твоя жена или свояченица играет гаммы, то не выходи из себя, а не находи себе места от радости, что ты слушаешь игру, а не вой шакалов или кошачий концерт. А. П. Чехов,
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Якщо Тимошенко виступила проти "антиколомойського" закону - то її мотиви мене вже зовсім не цікавлять...
Чи то Бабломойський знову поманив Юлю пальчиком? Чи цю її позицію ...щедро проавансував...?
Після цього повідомлення більш ніколи не голосуватиму за Юлю !!! Більше того - активно агітуватиму - ПРОТИ! ЇЇ потужний рівень знань, та помножений на цю, дику, позицію - то грімуча, і не лише антиукраїнська та антиекономічна суміші, але й глибоке порушення здорового глузду, який враз виявився "перпендикулярним" міжнародному досвіду !!! Вона що, на старості літ - стала черговим Ємецем. чи Ревою ( їх позиції та висловлювання - пам'ятаєте?)
В усьому світі прийнято - осіб, які своїми діями, чи бездіяльністю, довели банк, чи кредитну спілку до банкрутства - на гарматний постріл більш не підпускати - не лише до керівних посад в будь-якій кредитній установі, а навіть на посади управлінців -нижче рангом... А про повернення штучно збанкрутованого і пограбованого власниками свого ж банку - про повернення їм банків- мови взагалі йти не може, бо то - повний нонсенс... Згаданий закон забороняв повернення не лише Бєні "Привату", але й іншим власникам - їх збанкрутілих банківських установ! А Юля з цим - незгідна? Баба Яга - "проти"?

Тимошенко виступила проти "антиколомойського" закону - нардеп... gazeta.ua/articles/politics/_timoshenko-vistupila-proti-antikolomojskogo-zakonu-nardep/957750?fbclid=IwAR25eg1qLyvft5ZS-cNYfSNOzAxPXK0gNmca-4betHb0f603yu4WtpXVeY4
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Невідомо ще нічого, а весь бот-нет вже тільки про те й пише, що Тимошенко продалась Коломойському. Та він першим тікатиме з України, якщо вона прийде до влади.
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Надо было ЮВТ в 14-ом выбирать. Самое логичное завершение Майдана. Политзаключённая свергнутого режима возглавляет страну, а не его министр. Сегодня спустя столько неудачь и стрессов, она всё более непредсказуема (назовём это так) в действиях. Жаль женщину. Талантливая.
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Нормально у неї все. Це у нас проблеми. В тому числі і через помилковий вибір (три рази).
В даному випадку ще нічого не відомо, але швидше за все Тимошенко торгується із Зеленським по питанню земельного закону. В даній ситуації це максимум що вона може
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Навіть не знаю. Якщо банківський закон проголосують і без голосів Батьківщини, це можна буде вважати стратегією. Але, якщо провалять... знайти зерно здорового глузду у штовханні країни у переддефолтний стан, мені, наприклад, важко.
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Там великі проблеми. Кредит МВФ це всього лиш відстрочка до осені. Тобто нічого не вирішує. Тільки борги виростуть на 9.5 млрд.
З перекриттям кордонів і різким скороченням імпорту у нас не вистачає пів бюджету. І десь 2-3 млрд долларів на місяць до торгового балансу. До цього все компенсувалось за рахунок грошей заробітчан. Без них Україна фактично банкрут і навряд здатна платити борги.
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Я приблизно уявляю экономічне становище держави, і можу також приблизно уявити наслідки дефолту. Ці уявлення досить неприємні. Лише тому на рівні обивателя хотілося би не стати їх свідком. Але, якщо банкрутство держави справді неминуче, а його відтермінування є лише політичною кон'юнктурою Зе, то тут звичайно з'являються варіанти. В будь-якому випадку погоджусь, що попереду досить не легкий період. Передумова до якого полягає в тому числі і в фатальних помилках на виборах впродовж останнього десятиліття.
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Якщо провалять антибанківський, ТО Є ШАНС ЩО ПРОВАЛЯТЬ І ЗЕМЛЮ.
Стратегія така.
Земля - найголовніше.
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Конечно талантлива, ТОЛЬКО МОЗГОВ У ЭТОЙ БАБЫ КОТ НАПЛАКАЛ.
И НИКОГО НЕ ХОЧЕТ СЛУШАТЬ - ТУПО ПРЕТ СВОЮ ЛИНИЮ.
Какого ХРЕНА в нынешней ситуации ТАК НАГЛО И ОТКРЫТО ВСТАВАТЬ НА СТОРОНУ СУКИ БЕНИ!!!
Так, что БАБА **** - пенсионеров перед выборами ЛАПШОЙ про ПЕНСИИ И ТАРИФЫ кормит, а САМА БАБЛО МОЛОТИТ.
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А писюнист продавил закон?) пока все наоборот -поэтому да, ему надо купить своих же депутатов -прикольно получается, да зебобик?))))
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Нет. Но отмазка у тебя уже готова. Поэтому и молодец.
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В них тепер як в приказці: Пан або пропав! Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт про банки. Шлях для голосування відкрито, - нардеп від "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 8344
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А ти все за цюцюрками сумуєш? Вже забула, як вони виглядають?)))
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Путь для голосования открыт, - нардеп от "Голоса" Железняк..)) Щас Беня позвонит Зюзе и он закроется . .
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"Однако по состоянию на утро 30 марта законопроектов о рынке земли и банковской деятельности в повестке дня не оказалось."

вся суть этих трускавецких. Одной рукой пыль в глаза, а другой делают то что хотят.
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Коли хтось каже про депутатів і про руки, мені згадується Ілля Ківа. Профильный комитет Рады поддержал законопроект о банках. Путь для голосования открыт, - нардеп от "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 4432
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Ну тут вони уже "порохоботів" звинуватити не зможуть, бо порохоботи ж якраз закон підтримали, зате соратники Зе прокинули його...
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Не нашли времени для рассмотрения жизненно важному для страны вопросу следующие депутаты:
Абрамович И.А.
Холодов А.И.
Палка И.П.
Николаенко А.И.
Репина Е.А.
Герега А.В.
Леонов А.А.
Устенко А.А.
Володина Д.А.
Казак Т. Г.
Кулинич А.И.
Ляшенко А.А.
Солод Ю.В.
Южанина Н.П.
Васильченко И.
Заседание не закрыли, и перенесли на 13.00, надеясь, что депутаты все же появятся.
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дочитай до конца. закон не дошел до голосования, нет его в повестке дня.
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Не дошёл, потому что на момент открытия ещё не было решения комитета.
"Законопроект о банковской деятельности в редакции Кабинета министров поддержан профильным комитетом Верховной Рады"
Они что на каникулы уходят,поставят завтра.
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Надіюсь на позитивне продовження теми . Ні дефолту.
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Припекло! Надежда на Пороха чтобы не нае**ли.
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а че мундель и дубина без надетых масок - самые умные, и при этом всех призывают изолироваться
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Якщо доведуть Україну до дефолту,владі більше не жити.
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они преспокойно смотаются в изгаиль, оставив на месте смотрящих из местных.
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Беня вообще должен сидеть с конфискацией ! А если и примут ,надо будет смотреть за потными рученками,там между строчек возможно протащат возможность получить компенсации за счет бюджета.
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Так это из-за этих пи....сов сегодня Грушевского перекрыли?
Чтобы им никто морду не разбил)
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опять скандал среди Зе-отары...
Ну что же это такое....? Профильный комитет Рады поддержал законопроект о банках. Путь для голосования открыт, - нардеп от "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 4448

Юрий Бутусов
44 хв ·

В "Слуге народа" вспыхнул бунт против попытки Зеленского назначить министром энергетики человека Ахметова
Народный депутат "слуга народа" Андрей Герус, глава комитета по энергетике ВР, выступил против назначения министром Ольги Буславец - которую согласовал на этот пост сам президент Владимир Зеленский, и которую должны утвердить депутаты на сегодняшнем заседании.
Потрясающая и очень характерная история. Андрей Герус несколько лет был последовательным критиком энергетической монополии Рината Ахметова, и вообще самым активным критиком решений энергетической политики минувшей власти. Он принял активное участие в избирательной кампании Владимира Зеленского, который много раз торжественно обещал, что будет действовать независимо от олигархов. Во время дебатов на стадионе перед вторым туром с Петром Порошенко, Владимир Зеленский критиковал оппонента в том числе, из-за завышения цен на энергоресурсы по схеме "Роттердам+".

И вот сегодня Герус выступил против решения Зеленского назначить Буславец министром! Оказывается, при Порошенко Буславец была заместителем министра энергетики, и действовала, по словам Геруса, в русле политики Ахметова и поддерживала "Роттердам+".
Вот такая она, деолигархизация. Судя по словам Геруса, Зеленский решил разорвать отношения с Коломойским, заручившись поддержкой Ахметова.
Видимо, именно это президент и считает реформой.



Профильный комитет Рады поддержал законопроект о банках. Путь для голосования открыт, - нардеп от "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 1674
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Зеленский правильно делает. Союз с Ахметовым еще никому не вредил.
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Как Кучма. Дружить со всеми олигархами против всех олигархов.
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Ось так.
Слуги скрутили в кишені дулю тим виборцям, які казали, що гірше не буде. Взяли конвертик у Ігоря Валерійовича, а далі хоч трава не рости.
Кінець епохи бідності наближається. У нас просто фізично перестануть існувати бідні та пенсіонери.
Вітаю зелефанів.
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Законів МВФ сьогодні не буде: не вистачає голосів навіть з голосами опозиції
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Самое время арестовать беню за переход дороги в неположенном месте и выдать США. И многое сразу наладится
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Карантин в Украине продлен на месяц. Руководство страны тайно перебралось в единственное безопасное место Киева - VIP-палату Александровской больницы. Киоски по продаже шаурмы закрыты. Президент Зеленский ожидает рост ВВП на уровне 40%

сцарЪ арахия
Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт про банки. Шлях для голосування відкрито, - нардеп від "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 231
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Что припомнилось... И невинность соблюсти, и капитал приобрести!
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Беня скажет зеле: я тебя породил, я тебя и кончу... Ждем видосиков на Г+Г как зелю будут во всю поносить...
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Петро Порошенко вимагає провести розслідування, хто залишив українську армію без харчування
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Это уже в срада во время войны хлом. Расстрел.
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Пишуть що комітет підтримав антиКоломойський закон. Кворум зібрався на комітеті.
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Судячи з фотки, ця лярва Дубінський вважає себе безсмертним, бо без маски.
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