 Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт про банки. Шлях для голосування відкрито, - нардеп від "Голосу" Железняк

Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Закон про банки підтриманий Комітетом! Він буде підтриманий згідно з Регламентом (ст. 110, п. 2) як 2571-р, але в тій редакції, яка була запропонована урядом", - написав він, додавши, що шлях до зали парламенту для закону тепер відкритий.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада планувала розглянути закон про землю, банки й інші законопроєкти.
Однак станом на ранок 30 березня законопроєктів про ринок землі і банківської діяльності в порядку денному не виявилося.
Союз "если" употребляется при присоединении придаточного предложения, выражающего потенциально возможное условие ◆ Если твоя жена или свояченица играет гаммы, то не выходи из себя, а не находи себе места от радости, что ты слушаешь игру, а не вой шакалов или кошачий концерт. А. П. Чехов,
Чи то Бабломойський знову поманив Юлю пальчиком? Чи цю її позицію ...щедро проавансував...?
Після цього повідомлення більш ніколи не голосуватиму за Юлю !!! Більше того - активно агітуватиму - ПРОТИ! ЇЇ потужний рівень знань, та помножений на цю, дику, позицію - то грімуча, і не лише антиукраїнська та антиекономічна суміші, але й глибоке порушення здорового глузду, який враз виявився "перпендикулярним" міжнародному досвіду !!! Вона що, на старості літ - стала черговим Ємецем. чи Ревою ( їх позиції та висловлювання - пам'ятаєте?)
В усьому світі прийнято - осіб, які своїми діями, чи бездіяльністю, довели банк, чи кредитну спілку до банкрутства - на гарматний постріл більш не підпускати - не лише до керівних посад в будь-якій кредитній установі, а навіть на посади управлінців -нижче рангом... А про повернення штучно збанкрутованого і пограбованого власниками свого ж банку - про повернення їм банків- мови взагалі йти не може, бо то - повний нонсенс... Згаданий закон забороняв повернення не лише Бєні "Привату", але й іншим власникам - їх збанкрутілих банківських установ! А Юля з цим - незгідна? Баба Яга - "проти"?
Тимошенко виступила проти "антиколомойського" закону - нардеп... gazeta.ua/articles/politics/_timoshenko-vistupila-proti-antikolomojskogo-zakonu-nardep/957750?fbclid=IwAR25eg1qLyvft5ZS-cNYfSNOzAxPXK0gNmca-4betHb0f603yu4WtpXVeY4
В даному випадку ще нічого не відомо, але швидше за все Тимошенко торгується із Зеленським по питанню земельного закону. В даній ситуації це максимум що вона може
З перекриттям кордонів і різким скороченням імпорту у нас не вистачає пів бюджету. І десь 2-3 млрд долларів на місяць до торгового балансу. До цього все компенсувалось за рахунок грошей заробітчан. Без них Україна фактично банкрут і навряд здатна платити борги.
Стратегія така.
Земля - найголовніше.
И НИКОГО НЕ ХОЧЕТ СЛУШАТЬ - ТУПО ПРЕТ СВОЮ ЛИНИЮ.
Какого ХРЕНА в нынешней ситуации ТАК НАГЛО И ОТКРЫТО ВСТАВАТЬ НА СТОРОНУ СУКИ БЕНИ!!!
Так, что БАБА **** - пенсионеров перед выборами ЛАПШОЙ про ПЕНСИИ И ТАРИФЫ кормит, а САМА БАБЛО МОЛОТИТ.
вся суть этих трускавецких. Одной рукой пыль в глаза, а другой делают то что хотят.
Абрамович И.А.
Холодов А.И.
Палка И.П.
Николаенко А.И.
Репина Е.А.
Герега А.В.
Леонов А.А.
Устенко А.А.
Володина Д.А.
Казак Т. Г.
Кулинич А.И.
Ляшенко А.А.
Солод Ю.В.
Южанина Н.П.
Васильченко И.
Заседание не закрыли, и перенесли на 13.00, надеясь, что депутаты все же появятся.
"Законопроект о банковской деятельности в редакции Кабинета министров поддержан профильным комитетом Верховной Рады"
Они что на каникулы уходят,поставят завтра.
Чтобы им никто морду не разбил)
Ну что же это такое....?
Юрий Бутусов
44 хв ·
В "Слуге народа" вспыхнул бунт против попытки Зеленского назначить министром энергетики человека Ахметова
Народный депутат "слуга народа" Андрей Герус, глава комитета по энергетике ВР, выступил против назначения министром Ольги Буславец - которую согласовал на этот пост сам президент Владимир Зеленский, и которую должны утвердить депутаты на сегодняшнем заседании.
Потрясающая и очень характерная история. Андрей Герус несколько лет был последовательным критиком энергетической монополии Рината Ахметова, и вообще самым активным критиком решений энергетической политики минувшей власти. Он принял активное участие в избирательной кампании Владимира Зеленского, который много раз торжественно обещал, что будет действовать независимо от олигархов. Во время дебатов на стадионе перед вторым туром с Петром Порошенко, Владимир Зеленский критиковал оппонента в том числе, из-за завышения цен на энергоресурсы по схеме "Роттердам+".
И вот сегодня Герус выступил против решения Зеленского назначить Буславец министром! Оказывается, при Порошенко Буславец была заместителем министра энергетики, и действовала, по словам Геруса, в русле политики Ахметова и поддерживала "Роттердам+".
Вот такая она, деолигархизация. Судя по словам Геруса, Зеленский решил разорвать отношения с Коломойским, заручившись поддержкой Ахметова.
Видимо, именно это президент и считает реформой.
Слуги скрутили в кишені дулю тим виборцям, які казали, що гірше не буде. Взяли конвертик у Ігоря Валерійовича, а далі хоч трава не рости.
Кінець епохи бідності наближається. У нас просто фізично перестануть існувати бідні та пенсіонери.
Вітаю зелефанів.
сцарЪ арахия