 Доктор Комаровський закликав державу прискорити вирішення питань з виробництвом препаратів для боротьби з COVID-19

Про це в своєму блозі для видання "Новое время" написав лікар Євген Комаровський.

"Зараз часто повідомляють про те, що як ліки проти коронавірусу застосовується відомий протималярійний препарат "Хлорохін". Він набув значного поширення у світі, а після того, як Трамп сказав, що ним лікують коронавірус - виник його дефіцит. Індія навіть ввела заборону на вивіз цих ліків, щоб все залишалося в країні. І ось наша фармакологічна компанія "Дарниця" говорить, що готова виробляти такий препарат в Україні, але для цього їй потрібно провести клінічні дослідження, схвалити протоколи лікування і отримати відповідні рішення регулятора", - зазначив він.

Комаровський закликав керівництво країни прискорити вирішення цього питання.

"Тут дуже важливий момент: доведеться навчитися швидко приймати рішення. Повинен з'явитися хтось, в тій же Раді з нацбезпеки, хто отримає право і зможе оперативно, якщо це знадобиться, ухвалювати подібні рішення. Або ж ми знову будемо все робити роками?" - додав лікар.

Цю ж проблему доктор Комаровський описав у своєму відеоблозі.

У свою чергу, в компанії "Дарниця" підкреслили, що готові почати виробництво препарату за умови активної участі в процесі державних регулюючих органів.

"Ми вже веземо в Україну діюча речовина і готуємо необхідні документи для початку виробництва препарату з гідроксихлорохіном. Однак нам необхідно залучення держави, щоб компанія змогла забезпечити українців цими ліками. За умови активної участі державних структур усіх рівнів, Дарниця готова запустити виробництво і гарантує дотримання вимог до якості препарату та ліцензійних процедур ", - підкреслив глава ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків.