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Все про:кримінальна справа (388) ДБР (967) Єрмак Андрій (185) Офіс Президента (290) Лерос Гео (38) Єрмак Денис (8)

 Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за заявою глави ОП Андрія Єрмака, - джерело

Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за заявою глави Офісу президента Андрія Єрмака у зв'язку з поширеними народним депутатом з фракції "Слуга народу" Гео Леросом відеозаписами про нібито "торгівлю" державними посадами за участю людини, схожої на брата глави ОП Дениса Єрмака.

Як стало відомо Цензор.НЕТ з власних джерел, кримінальне провадження розслідується за чотирма статтями Кримінального кодексу - ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

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Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185381
 
 
 Топ коментарі
 
я же говорил что у тебя мозгов нет, а ты говоришь что дефицит витамина Д
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а сейчас внимательно следим, как элегантные брюки превращаются в шорты!
сейчас окажется, что братан д"ермака - устраивал провокации с целью выявления продажных бюрократов Госбюро расследований открыло уголовное производство по заявлению главы ОП Андрея Ермака, - источник - Цензор.НЕТ 8204
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Та гнида, что поставит воду в Крым, поменяет конституцию Украины с особыми статусами днр+лнр, переведёт россию из статуса оккупанта в наблюдателя миротворца, получит тайно звезду героя росссии.
Станет предателем Украины.
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ошибки должны смываться кровью!
"пробачень" от тупой твари недостаточно
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а куда они денут видео с убиенным братом Ермака ?

или вы будете рассказывать, что это была тень отца Гамлета убиенного брата Ермака
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Голосовал за зе, чтоб против потроха и не жалею, считаю, что поступил правильно, ответственно и в пользу Украины и её народа.
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я же говорил что у тебя мозгов нет, а ты говоришь что дефицит витамина Д
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Твои никто не пропьет.У тебя их отродясь не было.
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Создание для себя кумира Барыгу это сколько извилин надо иметь, ахренеть. Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за заявою глави ОП Андрія Єрмака, - джерело - Цензор.НЕТ 3779
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У этого зебила вместо мозгов потрох.
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Так вся вата люто ненавидить Пороха за те ,що він зберіг Україну, за мову,за віру і за відновлену армію. Вони ж вже були готові на бутилки сідати з криками"Чечня круто", а порох їм такий кайф обломив.
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Украину сберёг и защитил украинский народ пока потрох и еже с ним старались спасти своё бабло. Потому потрох в июле 2019 и получил 8% бо народ Украины ничего ему не за был.
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Тому що "мудрий нарід" виявився стадом безмозглих баранів які надивились російської пропаганди,для таки як ти треба статус "негромадян" без права голосу.
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Імбецильчик вирішив назло дяді Пєті відморозити собі яйка, але засада - морозів не було.
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дефолт в пользу Украины и её народа? я бы у таких как ты паспорт отбирал.
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Маладец! Навіть тут на форумі небагато таких упоротих залишилось. Почекаємо. Госбюро расследований открыло уголовное производство по заявлению главы ОП Андрея Ермака, - источник - Цензор.НЕТ 7356
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Із упоротихЗебобіків ще тут іноді мельтешить придурок Леонід-дніпро! Зовсім хворенькмй
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Ну так маладца! Сиди наслаждайся результатом. Или какие то сомнения возникают?
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Всё, что сейчас происходит в Украине это итоги правления, а по сути коррупции, казнокрадства, воровства и договорняков с ****** потроха и его своры свинарчуков-сатановских-супрун. Народ Украины потроху ничего не забыл и не надейсь.
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"Народа" в Украине оказалось 25%, всё остальное - "население", которое пока только частично, но уже поняло что к чему.
"Народ" быстро разобрался в кремлевских и 1+1 манипуляциях с правдой. В отличие от "населения", которому Украина - до лампочки...
Доказательство тому - НИ ОДНОГО дела против Пороха не дошло до суда! Потому что - манипуляции. И воффка стал не "приговором Пороху", а приговором всем нам, и Народу и населению...
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тебе пора в клуб анонимных зелебобиков - будете там сидеть в кругу себе подобных и распускать слюни - "здрасьте, меня зовут Олег, и я зебил..."

Первый шаг на пути к выздоровлению - это признание проблемы. Запомни это, зебил.
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"здрасьте, меня зовут Олег, и я зебил..." Госбюро расследований открыло уголовное производство по заявлению главы ОП Андрея Ермака, - источник - Цензор.НЕТ 3968 Госбюро расследований открыло уголовное производство по заявлению главы ОП Андрея Ермака, - источник - Цензор.НЕТ 3968 Госбюро расследований открыло уголовное производство по заявлению главы ОП Андрея Ермака, - источник - Цензор.НЕТ 3968 Госбюро расследований открыло уголовное производство по заявлению главы ОП Андрея Ермака, - источник - Цензор.НЕТ 9451
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в народном хозяйстве нужны всякие твари:

Олег Анатолиевич пойдет на хозяйственное 72% мыло
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Мабуть у тебе три телевізори і наразі вони перемагають один холодильник. Але ставлю на те що холодильник все ж таки переможе.
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Кому и пуйло - народ!
"Дебил ***.., кхе, кхе..." - лаврлошадь.
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есть за что уважать. Зебилов нужно убивать не физически, а ментально, переманивая на светлую сторону, только так.
Именно ради этого я готов был бы подождать, а вдруг, ну вдруг, нация созреет.
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Ни хрена это как с кацапами. Денег нет -- плачут и просят помощи. Деньги есть - поют о скрепах и величии.
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Хунта одобряет листок амнистии:

1. внизу выделить место для подписи и
2. распространить среди ЗЕбилов для явки с повинной

3. окончательное решение об амнистии оставить за военно-полевыми тройками порохоботов Госбюро расследований открыло уголовное производство по заявлению главы ОП Андрея Ермака, - источник - Цензор.НЕТ 1695
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І що нам з того? Нехай виходить зеінцибіл і протестує на Банкову!
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Пізно ти просиш пробачення. Такою України, яка була після Майдану вже не буде. Будиш просити пробачення у малоросів. Вони тобі покажуть "кузькіну мать".
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а вот скажу я вам если был сам Ермак котоырй при ЗЕ можно было бы педалирвоат а братело на фоне Крещатика да еще в период расцвета идиотии зелебобиков ну да попробуй скажать то все фэйки или монтаж или сериал..
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Если Ермак сдаст Зелю то он получит условный строк, а Зелю отправят в тюрьму... Ермак думайТЕ Госбюро расследований открыло уголовное производство по заявлению главы ОП Андрея Ермака, - источник - Цензор.НЕТ 5938
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о, как быстро, ну тогда доказывайте, что брат жив и в деле
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С таким ГБР и этой Годзилой на должности ген-прокурора теперь ему проще доказать что его брата убил Порох
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вот это мне особенно нравится:
"статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны)".
кто-то ещё хочет стать антикоррупционером? Госбюро расследований открыло уголовное производство по заявлению главы ОП Андрея Ермака, - источник - Цензор.НЕТ 1383
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А есть такая должность государственного деятеля БРАТ ЕРМАКА???
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Я сам обратил внимание.Походу эту постанову об открытии производства писал или идиот или приколист.
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Я всех предупреждал, что ***** бедоносей и все кто ему служат или им очарован рано или поздно пропадают. Кто терят должность, влияние, бабло, детей, а кто и жизнь... но у всех пропащая судьба. Вот и ермак долюбезничался с *****м.
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а сейчас внимательно следим, как элегантные брюки превращаются в шорты!
сейчас окажется, что братан д"ермака - устраивал провокации с целью выявления продажных бюрократов Госбюро расследований открыло уголовное производство по заявлению главы ОП Андрея Ермака, - источник - Цензор.НЕТ 8204
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Єрмака за грати! Це зрадник, який працює на російських окупантів, а також знатний корупціонер! Його на чисту воду вивели, тепер воно намагається врятуватися... Але вже пізно... воно на олівці в ФБР. Для США він вже нерукопожимний...
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Та гнида, что поставит воду в Крым, поменяет конституцию Украины с особыми статусами днр+лнр, переведёт россию из статуса оккупанта в наблюдателя миротворца, получит тайно звезду героя росссии.
Станет предателем Украины.
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Разглашение государственной тайны вообще ха-ха) Коррупция среди первых лиц страны теперь у нас государственная тайна)
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А ПОЧЕМУ ЭТА ТОШНОТВОРНАЯ ЗЕЛЁНОСРАКАЯ ОБЕЗЬЯНА ПИШЕТ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВОЛЕ, А НЕ СИДЯ НА ПАРАШЕ ?
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Helgi Sharp

1.

Гео Лероса прорвало (вовремя предать - это значит предвидеть).

Говорят, это Богдан... Думаю, нет. Как и с Мельниченко, организовала и слила одна известная всем западная спецслужба через СБУшную (скорее всего) агентуру. Запись 19-го года, но бенефициары выжидали до последнего - до момента, когда трон под шутом, временно занявшим место короля, основательно зашатается. Потом умышленно отдали материал не "порохоботам", а тому, кто начал бунт изнутри - так эффективнее.

Ермак обкакался и, типа, направил материалы для "расследования" в СБУ и ГБР. Самим не смешно? Кто поверит, что две марионетки в лице Баканова и Венедиктовой что-то там "расследуют"? Но есть опасность, что Леросу могут организовать "несчастный случай". Поэтому видос надо опять передать взад: посольствам США и ЕС - хоть какая-то гарантия безопасности. Плюс расследования по журналистским и частным каналам. Ну, и через НАБУ, если получится.

А теперь смотрите...

29 марта прошлого года у нас были: курс на ЕС и НАТО, армия, индексация пенсий, рост экономики в 4,6%, децентрализация, уважение Запада, страх Москвы.
Сейчас: огромная дыра в бюджете, подыгрывание Пу, признание террористов ОРДЛО равноправными партнёрами, коррупция во власти, политические преследования, "доктор смерть", передача страны на растерзание олигархам - и это только навскидку. Адепты Мосейчук и тупых сериалов на Г+Г, ваша мечта реализована полностью или не хватает последней вишенки на торте?

К осени зелёный карточный домик должен посыпаться. От последствий падения экономики, коррупционных скандалов, коломоизации экономики, авакизации политики и разворота на анчурийские болота. В лучшем случае - досрочные парламентские выборы и возврат к НАСТОЯЩЕЙ парламентско-президентской республике, в худшем - 2014 год. Последнего не хотелось бы.

Боюсь только, что мудрый украинский народ опять выберет себе в поводыри каких-нибудь Киву или Юзика - с него станется...

2.

Спецпоезд "Москва-Киев" привез украинцев на Родину.

Лично для себя оправдываю перманентное нахождение на территории страны-агрессора двух типов обладателей украинских паспортов: первый - в плену; второй - Maruv. Могут быть ещё личные обстоятельства - как-то, болезнь родственников, проживающих в России, но эта категория украинцев самая малочисленная.

3.

Ляшко: единственная область, в которой не зафиксировано заражения коронавирусом, - Николаевская.

Перевожу: из-за тотального воровства и распределения тестов между своими, ни один из тестов не дошёл до Николаевской области.

4.

"Начнем пересмотр госбюджета с себя", - Шмыгаль хочет вдвое урезать зарплаты чиновникам, которые получают больше 47 тыс. грн.

Одной рукой отдавать Коломойскому через суды миллионы народных денег, а другой на 5 тыс грн сократить ОФИЦИАЛЬНОЕ содержание "слуг" - гениальный по своей тупости пиар-ход!

5.

Житель Никополя застрелил полицейского и спрятал тело в багажнике своего автомобиля.

Это был не тот полицейский...

6.

Захарова предложила ввести санкции против G-20.

Всегда говорил: западные санкции не были бы настолько эффективными, если бы Россия не вводила в ответ свои. Впрочем, Маша может запретить американцам отдыхать в Сызрани и собирать российский валежник.

7.Как говорят электрики: лучше изоляция, чем заземление. Так что берегите себя, но без фанатизма - это не тот случай, когда на место вирусологов должны прийти наркологи.) Будем жить!
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Это очередной гвоздь в крышку гроба власти зеленского. 200 сотка.
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Да там уже сплошные гвозди,а похороны даже не назначены
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На що розраховвє Єрмак? Ні, ну правда, він дійсно вважає, що це все можна обнулити? Тоді нехай спробу народитися у зворотньому напрямку. Плід не просто народився, а й виріс до величезних масштабів. Державний діяч хренів. Тьху!. Мав би совість - застрелив юся б, або хоч заяву написав би про відставку. Але цікаво інше - мовчання Бубочки. Не заступив я за смаженого зайця. Пустив все на самоплив. Одні побіжать у одні силові органи, на які мають вплив, інші - в інші. Невже буде війна силових органів між собою?
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Дресированную гиену спускают с "поводка"!
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Нужно открывать уголовное дело не по заявлению Ермака, а в отношении Ермака.
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и глаза не лопнут у этой падлюки. у зенелоха "талант" подбирать себе в офис наглых воров. а кто ж тогда он сам?
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Скажу по секрету, что при пети АП возглавлял кадр, который сейчас керует в Харьковской области "за життя". Просто талант по подборам кадров.
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та он и до того в Харькове керувал из-под авакова с кернесом. но "сепарский совет" с лднр был нереальным.
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Будут расследовать как государственную тайну кто убил брата Ермака
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Лучше, кто убил брата брата ермака! Пользы больше...
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Да это уже мафия силовые структуры и власть у одной упряжке.
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открыли. закрыли хватить трындеть. гбр когда будете садить главного преступника . . что то оно развонялось не на шутку. гетьманом себя обзывает
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Что зюзя, поставил на ермака, когда Лерос сказал, что он российская сволочь. Так отмывайся пока не поздно, если конечно есть чуйка.
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ему сценарий пишут. скоро видосик появится.
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Если будет отбрехиваться, то он нельсен мундела и на нем надо окончательно крест ставить как на очередную сволочь, пришедшую к власти на брехни.
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статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля) - насколько я понял, брательник на госслужбе не состоит. или речь о ермаке - это он должностями торговал?
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А шо брат ермака не несовершеннолетний, или недееспособный, почему он сам не подает телегу на лероса.
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статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля )

А что у нас секретарши стали государственными деятелями ?
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До Спеціалізованої антикорупційної прокуратури надійшло звернення Народного депутата України Гео Лероса щодо вчинення корупційних злочинів під час призначення конкретних осіб на посади голови обласної державної адміністрації та директора державного підприємства.

"У своєму зверненні народний депутат просить перевірити причетність керівництво Офісу Президента України до вчинення вказаного злочину", - додали в САП.

30 березня 2020 року відомості про можливе вчинення кримінального правопорушення внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України.

Досудове розслідування відповідно до ч.7 ст.214 КПК України доручено детективам Національного антикорупційного бюро України.
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похоже что єти Ермаки законченные негодяи. Где они этих россиян понабрали? В период чрезвычайной ситуации - повесить..без суда и следствия)))
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Всю эту брехню ермака в гбр передадут в НАБУ.
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Ні, вислюк Зєлєнский, так не вийде. Україна голосувала за Вас персонально, за Ваші пусті обіцянки і махровий популізм. Україна поняття не має, як звати за прізвищами всю цю наволоч, яку Ви персонально притягнули в свій офіс, уряд, парламент.
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*****, братуху спалили! це ж була держтаємниця!
хто превищив свої повноваження і вплинув на такого діяча, заважаючи йому творити шахрайства?!

переклад з єрмаківської... Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за заявою глави ОП Андрія Єрмака, - джерело - Цензор.НЕТ 7193
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А чому не порушили справу по факту корупційних дій державних осуб, ОЗУ по прадіда посад і дискримінації інститутів органів влади?
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статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий), ух какой вмешался еще и доляху наверное попросил ату его рбг.
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О как потрохососов тут долбит от моей правды-матки за мародёра, барыги, паразита, пропагандона, олигарха, казнокрада, коррупционера, *********, бизнес-партнёра *****... потроха и его своры нэнажэрлывых свинарчуков-сатановских-супрун.
Читайте правду, потрохососы, и возвращайтесь в украинский народ.
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Дурень ти Олег Анатолійович і твоя брехня, яку ти тут написав. Радій і носись з цією брехнею, якщо тобі хоч трішки це дозволяє ходити без гамівної сорочки. Не забудь випити жовту і білу пілюлю!
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73% проголосовавшие не за зе, а против потроха тоже брехуны? Спустить на землю, потрохососы и станьте плечём к плечу с украинским народом.
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Торгівля посадами родичами тих, хто при владі - то є державна таємниця? Чи тіко суми за ці посади? А де Вєнєдіктова? Вона не "вазбуділась" на записи Лероса? Якось дивно, чи не так?
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Импотентный Сап против зашквареного гбр. Не, неинтересный будет сериал. Смотреть не буду...
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******** моладасти нашей ******** без каторай нам не жить)) фас жучка на сучку
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Вийди звідси, розбійник ти. Погано чуєш? (с)
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От это новость, оказывается разглашать что брат Ермака тогует должностями, это разглашение государственной тайны. НИХУЯСИБЕ
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ахеревшая млять дЫбЫрА, ты **** по ермолке справу открывай, срань следственная, понаписали уроды статей УК!
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