 Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за заявою глави ОП Андрія Єрмака, - джерело

Як стало відомо Цензор.НЕТ з власних джерел, кримінальне провадження розслідується за чотирма статтями Кримінального кодексу - ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
"пробачень" от тупой твари недостаточно
или вы будете рассказывать, что это была тень
отца Гамлетаубиенного брата Ермака
"Народ" быстро разобрался в кремлевских и 1+1 манипуляциях с правдой. В отличие от "населения", которому Украина - до лампочки...
Доказательство тому - НИ ОДНОГО дела против Пороха не дошло до суда! Потому что - манипуляции. И воффка стал не "приговором Пороху", а приговором всем нам, и Народу и населению...
Первый шаг на пути к выздоровлению - это признание проблемы. Запомни это, зебил.
Олег Анатолиевич пойдет на хозяйственное 72% мыло
"Дебил ***.., кхе, кхе..." - лаврлошадь.
Именно ради этого я готов был бы подождать, а вдруг, ну вдруг, нация созреет.
1. внизу выделить место для подписи и
2. распространить среди ЗЕбилов для явки с повинной
3. окончательное решение об амнистии оставить за военно-полевыми тройками порохоботов
"статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны)".
кто-то ещё хочет стать антикоррупционером?
сейчас окажется, что братан д"ермака - устраивал провокации с целью выявления продажных бюрократов
Станет предателем Украины.
1.
Гео Лероса прорвало (вовремя предать - это значит предвидеть).
Говорят, это Богдан... Думаю, нет. Как и с Мельниченко, организовала и слила одна известная всем западная спецслужба через СБУшную (скорее всего) агентуру. Запись 19-го года, но бенефициары выжидали до последнего - до момента, когда трон под шутом, временно занявшим место короля, основательно зашатается. Потом умышленно отдали материал не "порохоботам", а тому, кто начал бунт изнутри - так эффективнее.
Ермак обкакался и, типа, направил материалы для "расследования" в СБУ и ГБР. Самим не смешно? Кто поверит, что две марионетки в лице Баканова и Венедиктовой что-то там "расследуют"? Но есть опасность, что Леросу могут организовать "несчастный случай". Поэтому видос надо опять передать взад: посольствам США и ЕС - хоть какая-то гарантия безопасности. Плюс расследования по журналистским и частным каналам. Ну, и через НАБУ, если получится.
А теперь смотрите...
29 марта прошлого года у нас были: курс на ЕС и НАТО, армия, индексация пенсий, рост экономики в 4,6%, децентрализация, уважение Запада, страх Москвы.
Сейчас: огромная дыра в бюджете, подыгрывание Пу, признание террористов ОРДЛО равноправными партнёрами, коррупция во власти, политические преследования, "доктор смерть", передача страны на растерзание олигархам - и это только навскидку. Адепты Мосейчук и тупых сериалов на Г+Г, ваша мечта реализована полностью или не хватает последней вишенки на торте?
К осени зелёный карточный домик должен посыпаться. От последствий падения экономики, коррупционных скандалов, коломоизации экономики, авакизации политики и разворота на анчурийские болота. В лучшем случае - досрочные парламентские выборы и возврат к НАСТОЯЩЕЙ парламентско-президентской республике, в худшем - 2014 год. Последнего не хотелось бы.
Боюсь только, что мудрый украинский народ опять выберет себе в поводыри каких-нибудь Киву или Юзика - с него станется...
2.
Спецпоезд "Москва-Киев" привез украинцев на Родину.
Лично для себя оправдываю перманентное нахождение на территории страны-агрессора двух типов обладателей украинских паспортов: первый - в плену; второй - Maruv. Могут быть ещё личные обстоятельства - как-то, болезнь родственников, проживающих в России, но эта категория украинцев самая малочисленная.
3.
Ляшко: единственная область, в которой не зафиксировано заражения коронавирусом, - Николаевская.
Перевожу: из-за тотального воровства и распределения тестов между своими, ни один из тестов не дошёл до Николаевской области.
4.
"Начнем пересмотр госбюджета с себя", - Шмыгаль хочет вдвое урезать зарплаты чиновникам, которые получают больше 47 тыс. грн.
Одной рукой отдавать Коломойскому через суды миллионы народных денег, а другой на 5 тыс грн сократить ОФИЦИАЛЬНОЕ содержание "слуг" - гениальный по своей тупости пиар-ход!
5.
Житель Никополя застрелил полицейского и спрятал тело в багажнике своего автомобиля.
Это был не тот полицейский...
6.
Захарова предложила ввести санкции против G-20.
Всегда говорил: западные санкции не были бы настолько эффективными, если бы Россия не вводила в ответ свои. Впрочем, Маша может запретить американцам отдыхать в Сызрани и собирать российский валежник.
7.Как говорят электрики: лучше изоляция, чем заземление. Так что берегите себя, но без фанатизма - это не тот случай, когда на место вирусологов должны прийти наркологи.) Будем жить!
А что у нас секретарши стали государственными деятелями ?
"У своєму зверненні народний депутат просить перевірити причетність керівництво Офісу Президента України до вчинення вказаного злочину", - додали в САП.
30 березня 2020 року відомості про можливе вчинення кримінального правопорушення внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України.
Досудове розслідування відповідно до ч.7 ст.214 КПК України доручено детективам Національного антикорупційного бюро України.
хто превищив свої повноваження і вплинув на такого діяча, заважаючи йому творити шахрайства?!
переклад з єрмаківської...
Читайте правду, потрохососы, и возвращайтесь в украинский народ.