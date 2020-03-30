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Все про:кримінальна справа (388) ДБР (967) Єрмак Андрій (185) Офіс Президента (290) Лерос Гео (38) Єрмак Денис (8)

 ДБР відкрило справу проти слуги народу Лероса за публікацію відео з братом глави ОП Єрмака

Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за заявою глави Офісу президента Андрія Єрмака у зв'язку з поширеними народним депутатом з фракції "Слуга народу" Гео Леросом відеозаписами про нібито "торгівлю" державними посадами за участю людини, схожої на брата глави ОП Дениса Єрмака.

Як стало відомо Цензор.НЕТ з власних джерел, кримінальне провадження розслідується за чотирма статтями Кримінального кодексу - ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

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Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185381
 
 
 Топ коментарі
 
я же говорил что у тебя мозгов нет, а ты говоришь что дефицит витамина Д
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Разглашение государственной тайны вообще ха-ха) Коррупция среди первых лиц страны теперь у нас государственная тайна)
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Та гнида, что поставит воду в Крым, поменяет конституцию Украины с особыми статусами днр+лнр, переведёт россию из статуса оккупанта в наблюдателя миротворца, получит тайно звезду героя росссии.
Станет предателем Украины.
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******** моладасти нашей ******** без каторай нам не жить)) фас жучка на сучку
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Вийди звідси, розбійник ти. Погано чуєш? (с)
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От это новость, оказывается разглашать что брат Ермака тогует должностями, это разглашение государственной тайны. НИХУЯСИБЕ
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"уголовное производство расследуется по четырем статьям Уголовного кодекса - ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий)." Из перечисленных выше статей первые две- для ермака дениса, оставшиеся две для ермака андрея, а что скажет ГБР?
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Такой бред ещё придумать нужно было!
Особенно умиляет "разглашение государственной тайны", оказывается жульничество должностных лиц - государственная тайна...
На фоне всех предъявленных Леросу "обвинений" напрашивается вопрос; они там что все поголовно идиоты, если имея кучу юристов на подхвате, выводят на всеобщее обозрение невероятнейший юридический маразм! ДБР відкрило справу проти слуги народу Лероса за публікацію відео з братом глави ОП Єрмака - Цензор.НЕТ 750
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ДБР як раз навпаки, має завести кримінальну справу проти Єрмака за фактом його корупційних махінацій, які підтверджуються оприлюдненими Герусом матеріалами. Крім цього, на період розслідування, він повинен бути відсторонений від виконання своїх обов'язків.
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Если ермак продолжает вонять из ОП, то янелох лично руководил всем этим цирком, с продажей должностей. Более паскудной власти в Украине не было. Спасибо, зебилы.
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С каких пор Ярмак госдеятель? Его кто-то выбирал? И что за гостайны там были?
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В Украине времён Зеленского коррупцией заниматься не опасно, опасно эту коррупцию вскрывать.
А ГБР вообще превратилась в крышу для пророссийских коррупционеров и в полностью антиукраинскую псевдоправоохранительную организацию.
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Больше всего понравилась статья 328 (Разглашение государственной тайны). Понятно? Тёрки о продаже должностей - это государственная тайна, оказывается.
А вообще, это свидетельствует о том, что правду сейчас говорить опасно: расследовать преступление не будут, а сразу упекут за решетку рассказавшего о преступлении.
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В который раз, заводят дело не на того, кто был зафиксирован в коррупции, а на того кто это придал огласке.... Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за заявою глави ОП Андрія Єрмака, - джерело - Цензор.НЕТ 6832
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В нас Верховная власть - концентрат коррупции, зло в чистом виде. Вор на воре сидит и вором погоняет. Видимо это и есть главной Государственной тайной.
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ДБР порушили справу проти Лероса, САП порушили справу проти Єрмака. Коротше, трахала жаба гадюку.
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ГБР - это псарня шавок Портнова, Ермака и им подобным антиукраинским упырям.
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Вот увидите - Печерский суд признает виновным человека опубликовавшего видеозапись. В стране дураков все возможно.
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Сразу вспоминается дело на Мельниченко за его пленки, которое Петро открыл в 2015 году! Так там еще круче - измена Родине! Суд даже арестовал недвижимость и банковские счета экс-майора Управления государственной охраны Украины Николая Мельниченко, а также дал разрешение на его задержание.
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В нормальной стране, расследуют в подобном случае на причастность того,кого обвиняют в том ,в чем его обвиняют ,но совсем не ведут следствие,которое должно оправдать такие действия во вред государству...ровно как и не ведут следсвие против того,кто обвиняет в противоправных действиях, или какое-то лицо ,или организацию ,или фирму....
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правда -вот что у нас называется гостайной и расправа за правду - скорая...да такого не было даже при яныке...
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А морда-то какая уголовная у этого ермака!!!
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- Просю видать посаду во врємєнноє пользованіє...
- А ви хто, брат Грищенка?
- Ні, Єрмака...
ДБР відкрило справу проти слуги народу Лероса за публікацію відео з братом глави ОП Єрмака - Цензор.НЕТ 9610
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этого упыря Ермака уже ничто не спасет.его отставка дело времени

а Леросу респект!
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Вместо того чтобы расследовать противозаконные действия Ермаков ГБР открыло дело против Лероса. Что то не то, что обещала нам власть делается в стране.
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Вот это правильно !Чтоб долго не думать: генпрокурор у нас или цепная собака ОП. Не зря ж Ермак с ней рядом сидел. Теперь она и рядом, и фу, и ату и фас.
Разберём эти смехотворные предъявы.
"преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом:"
Для начала спросим на что жалуется Ермак ? На голос , похожий на голос брата ?Но это ж пока не точно. Не иначе, как узнал он этот братский голос..Чем сразу попалился...
ч. 2 ст. 190 - мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц,
в чём мошенничество ? какая группа лиц указана заявителем, как мошенники ? Очнования? фейковость записи уже доказана ? На каком основании употреблён термин мошенниченство ?
ч. 2 ст. 344 - вмешательство в деятельность государственного деятеля, совершенного лицом с использованием своего служебного положения,
Кто государственный деятель? Брат государственного деятеля ? По праву наследования графства или как брат стал гос деятелем ? Ну, конечно, если братья действовали заодно - тогда - да - помешал одному из них Лерос коммерцией-то заниматься...Вопрос были ли эта коммерция государственного деятеля государственной деятельностью ? С каких пор служебное положение - хоть Лероса..хоть кого-нибудь вообще - стало поводом ограничения свободы слова и распространения информации ? "использование сл положения" - А что уже известен механиз осуществления записи ?
ч. 2 ст. 328 - разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия,
Это уже чистая ржака... Прокол по Фрейду... Психование ж не способствует точности формулировок . Формулировка "разглашение государственной тайны" - это явка с повинной - доказательство заявителя , что факт действительно имел место и был опасен людям ошибочно именующим себя государством. )) Как в анекдоте "Нас там не было, но всё было не так" "Тяжкие последствия" для кого ? Для Андрея Е ? Но он за брата не отвечает. Особенно - за погибшего. Тяжкие последствия для погибшего брата? Кто-нибудь слышал о тяжких последствиях для привидений ? Какие конкретно "тяжкие последствия" указаны заявителем... Ну, кроме -разумеется - того, что он пустился во все тяжкие... ))
ч. 1 ст. 364 - превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа. дублирует второй пункт..2 ст. 344 Наверно надо было побольше пунктов написать, чтоб страшнее было... Да и является ли депутат "работником правоохранительного органа", если он работник ВР - законодательного органа? но тут очень важно вот что: приложены ли к заявлению фотографии органа... Когда на очной ставке Лерос покажет Ермаку орган - сумеет ли Ермак его опознать ?
"Улыбайтесь, господа! Все глупости на этом свете делаются с серьёзным выражением лица." (Гр. Горин)
https://censor.net.ua/news/3185531/gbr_otkrylo_delo_protiv_slugi_naroda_lerosa_za_publikatsiyu_video_s_bratom_glavy_op_ermaka#commentform
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Єрмак та його воскреслий брат абсолютно точно підпадають під дію цих статей.
ч. 2 ст. 190 - мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, Є
ч. 2 ст. 344 - вмешательство в деятельность государственного деятеля, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, Є
ч. 2 ст. 328 - разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия, Є
ч. 1 ст. 364 - превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.Є
Починайте слідство
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Віслючка Вєнєдіктова відробляє по повній!
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С каких пор торговля должностяеми является держ таемницею???
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Патамуша не х... тень на плетень наводит!!! А тем более - на целого брата целого главы ОПУ!
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все, что угодно, ГБР, ФБР, ЦРУ, но!!!, коррупционер сидеть НЕ-БУ-ДЕТ!!!
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Хунта буде!

@Yuriy_Stilson

·2 ч

Про пленки Ермака полная тишина по всем каналам. Табу!! В любой нормальной стране-это была бы топ новость номер один.
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