 ДБР відкрило справу проти слуги народу Лероса за публікацію відео з братом глави ОП Єрмака

Як стало відомо Цензор.НЕТ з власних джерел, кримінальне провадження розслідується за чотирма статтями Кримінального кодексу - ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
Особенно умиляет "разглашение государственной тайны", оказывается жульничество должностных лиц - государственная тайна...
На фоне всех предъявленных Леросу "обвинений" напрашивается вопрос; они там что все поголовно идиоты, если имея кучу юристов на подхвате, выводят на всеобщее обозрение невероятнейший юридический маразм!
А ГБР вообще превратилась в крышу для пророссийских коррупционеров и в полностью антиукраинскую псевдоправоохранительную организацию.
А вообще, это свидетельствует о том, что правду сейчас говорить опасно: расследовать преступление не будут, а сразу упекут за решетку рассказавшего о преступлении.
- А ви хто, брат Грищенка?
- Ні, Єрмака...
а Леросу респект!
Разберём эти смехотворные предъявы.
"преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом:"
Для начала спросим на что жалуется Ермак ? На голос , похожий на голос брата ?Но это ж пока не точно. Не иначе, как узнал он этот братский голос..Чем сразу попалился...
ч. 2 ст. 190 - мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц,
в чём мошенничество ? какая группа лиц указана заявителем, как мошенники ? Очнования? фейковость записи уже доказана ? На каком основании употреблён термин мошенниченство ?
ч. 2 ст. 344 - вмешательство в деятельность государственного деятеля, совершенного лицом с использованием своего служебного положения,
Кто государственный деятель? Брат государственного деятеля ? По праву наследования графства или как брат стал гос деятелем ? Ну, конечно, если братья действовали заодно - тогда - да - помешал одному из них Лерос коммерцией-то заниматься...Вопрос были ли эта коммерция государственного деятеля государственной деятельностью ? С каких пор служебное положение - хоть Лероса..хоть кого-нибудь вообще - стало поводом ограничения свободы слова и распространения информации ? "использование сл положения" - А что уже известен механиз осуществления записи ?
ч. 2 ст. 328 - разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия,
Это уже чистая ржака... Прокол по Фрейду... Психование ж не способствует точности формулировок . Формулировка "разглашение государственной тайны" - это явка с повинной - доказательство заявителя , что факт действительно имел место и был опасен людям ошибочно именующим себя государством. )) Как в анекдоте "Нас там не было, но всё было не так" "Тяжкие последствия" для кого ? Для Андрея Е ? Но он за брата не отвечает. Особенно - за погибшего. Тяжкие последствия для погибшего брата? Кто-нибудь слышал о тяжких последствиях для привидений ? Какие конкретно "тяжкие последствия" указаны заявителем... Ну, кроме -разумеется - того, что он пустился во все тяжкие... ))
ч. 1 ст. 364 - превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа. дублирует второй пункт..2 ст. 344 Наверно надо было побольше пунктов написать, чтоб страшнее было... Да и является ли депутат "работником правоохранительного органа", если он работник ВР - законодательного органа? но тут очень важно вот что: приложены ли к заявлению фотографии органа... Когда на очной ставке Лерос покажет Ермаку орган - сумеет ли Ермак его опознать ?
"Улыбайтесь, господа! Все глупости на этом свете делаются с серьёзным выражением лица." (Гр. Горин)
https://censor.net.ua/news/3185531/gbr_otkrylo_delo_protiv_slugi_naroda_lerosa_za_publikatsiyu_video_s_bratom_glavy_op_ermaka#commentform
ч. 2 ст. 190 - мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, Є
ч. 2 ст. 344 - вмешательство в деятельность государственного деятеля, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, Є
ч. 2 ст. 328 - разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия, Є
ч. 1 ст. 364 - превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.Є
Починайте слідство
Хунта буде!
@Yuriy_Stilson
·2 ч
Про пленки Ермака полная тишина по всем каналам. Табу!! В любой нормальной стране-это была бы топ новость номер один.