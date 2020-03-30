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Все про:Антикорупційна прокуратура (1094) Слуга народу (761) Єрмак Андрій (185) Лерос Гео (38) Єрмак Денис (8)

 САП розслідує корупцію під час призначення в держоргани за заявою "слуги народу" Лероса. ДОКУМЕНТ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні САП на сторінці у фейсбуці.

"Заступник генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький зареєстрував кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом під час призначення осіб на посади до органів державної влади", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у своєму зверненні народний депутат Гео Лерос просить перевірити причетність керівництва Офісу Президента України до вчинення зазначеного злочину.

30 березня 2020 року відомості про можливе вчинення кримінального правопорушення внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України.

Досудове розслідування відповідно до ч.7 ст.214 КПК України доручено детективам Національного антикорупційного бюро України.

САП розслідує корупцію під час призначення в держоргани за заявою слуги народу Лероса 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗМІ з'ясували, хто на "записах Лероса" допомагав братові глави ОП Єрмаку і проходив "співбесіди". ФОТОрепортаж

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

САП розслідує корупцію під час призначення в держоргани за заявою слуги народу Лероса 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185378
 
   
 Топ коментарі
 
он не подсуден сейчас...- иммунитет..
может повесят без суда...
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он не подсуден сейчас...- иммунитет..
может повесят без суда...
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якщо вчасно не змотає вудки на Ростов...
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ростов з краснодаром вже перекриті і всі літаки завертають, бо не пропхнутись - вся кремлівська верхушка наразі масово дристає до сочі
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канешна!! проще задвинуть лероса, чем ермака, признак тотальную коррупцию в наивысших эшелонах власти! этаж вслед за ермаком нужно переть всех, кого назначили на должности... САП расследует коррупцию при назначении в госорганы по заявлению "слуги народа" Лероса - Цензор.НЕТ 7454 а там назначенные на должности, сами это "расследование" и проводят САП расследует коррупцию при назначении в госорганы по заявлению "слуги народа" Лероса - Цензор.НЕТ 7454
конченный зебанариум, конченные забилы, пепел на ваши пустые макитры
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У богдана на блазня в рукаві є ще трохи компрмату, присипаного білим порошком. Тож продовження незабаром.
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и что обидно.., - этот чел участвовал и поддерживал Майданы, а его дочка продала хиджаб для помощи ВСУ..., но потом у него в мозгах резко климануло на блазне...
Оказался полезным идиотом для Бени среди многих других...
Меня занес в ЧС...
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Надо было быть полезным идиотом для пети.
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да, я тоже с ним общался, некоторое время (пока от твиттера тошнить не начало), чел был полностью в адеквате.....
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на основании того кто куда подал заявление - видно кто ЗА Украину а кто Против. Кремлевский дегенерат подал венедиктовой -ватнице заявление в ГБР, а Лерос в САП Холодницкому....делайте выводы те кто еще может соображать. А кто входит в 73% - налейте боярки и идите на шашлыки...)
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У цих хлопців(САП) КПД нижче ніж у паровоза. А якщо казати по правді, майже ніякий. От думаю ближче до нуля або нижче нуля?
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ну хоть одна приятная новость на сегодня! надеюсь, у САП есть яйца! удачи вам, ребята!
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І це правильно. На час проведення розслідування Єрмака відсторонити від виконання своїх обов*язків.
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Не расследует - а торгуется с зильонским за размер суммы и преференций...
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Они уже с прошлого года пишут его окружение и «расследуют»...
Назвали сумму, тот не согласился - обнародовали... расценки поднимаются...
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