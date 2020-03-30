 На "слугу народу" Лероса прокуратура шукає провадження щодо створення муралу, - адвокат Найєм

Про це Найєм написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Geo Leros - клієнт нашої компанії. Досить давно. Ще відтоді, коли ми побачилися в Авдіївці, коли там намалювали мурал вчительки, а я в цей час був на бойових у складі 122 бату, 81 бригади. Про це знають багато. Зокрема один прокурор, який кинув повідомлення, що прийшло їм у чат", - пише Найєм.

Він також опублікував зміст повідомлення: "Доброго ранку! Хтось пам'ятає з нас провадження щодо муралів?".

"Тобто прокуратурі дали вказівку шукати на депутата від "Слуги народу" будь-які провадження. Це про незалежність прокуратури часів пані І. Венедіктової", - резюмує адвокат.

У зв'язку з цим Гео Лерос написав у Facebook:

"Андрію Борисовичу, перестань бурити дно, ти зараз затягнеш туди всіх! Саме через таких, як ти українці не довіряють владі і поводяться так у Санжарах, в Борисполі, прориваючи оборону карантинної зони. Тобі найпростіше поширювати ролики, що люди в Україні не такі, але це їхня оцінка державної системи, якій вони не довіряють. Наслідки цього будуть фатальні і краще, що ти можеш зробити - піти. Можете відкрити на мене хоч тисячу справ, але всі знають, на кому шапка горить".

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Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Гео Лерос звернувся в Національне антикорупційне бюро щодо дій голови Офісу Президента Андрія Єрмака і його брата.