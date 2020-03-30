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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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Все про:Найєм Масі (80) Лерос Гео (38)

 На "слугу народу" Лероса прокуратура шукає провадження щодо створення муралу, - адвокат Найєм

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження зі створення муралу на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Про це Найєм написав у Facebook,  передає Цензор.НЕТ.

"Geo Leros - клієнт нашої компанії. Досить давно. Ще відтоді, коли ми побачилися в Авдіївці, коли там намалювали мурал вчительки, а я в цей час був на бойових у складі 122 бату, 81 бригади. Про це знають багато. Зокрема один прокурор, який кинув повідомлення, що прийшло їм у чат", - пише Найєм.

Він також опублікував зміст повідомлення: "Доброго ранку! Хтось пам'ятає з нас провадження щодо муралів?".

На слугу народу Лероса прокуратура шукає провадження щодо створення муралу, - адвокат Найєм 01

"Тобто прокуратурі дали вказівку шукати на депутата від "Слуги народу" будь-які провадження. Це про незалежність прокуратури часів пані І. Венедіктової", - резюмує адвокат.

У зв'язку з цим Гео Лерос написав у Facebook:

"Андрію Борисовичу, перестань бурити дно, ти зараз затягнеш туди всіх! Саме через таких, як ти українці не довіряють владі і поводяться так у Санжарах, в Борисполі, прориваючи оборону карантинної зони. Тобі найпростіше поширювати ролики, що люди в Україні не такі, але це їхня оцінка державної системи, якій вони не довіряють. Наслідки цього будуть фатальні і краще, що ти можеш зробити - піти. Можете відкрити на мене хоч тисячу справ, але всі знають, на кому шапка горить".

Також читайте: САП розслідує корупцію під час призначення в держоргани за заявою "слуги народу" Лероса. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Гео Лерос звернувся в Національне антикорупційне бюро щодо дій голови Офісу Президента Андрія Єрмака і його брата.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185377
 
   
 Топ коментарі
 
Кто-то сомневался в том, что зелёные рыги слабо отличаются от бело-голубых?
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Кто-то сомневался в том, что зелёные рыги слабо отличаются от бело-голубых?
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ермакам брательникам подельника... покоя не дает "слава шеремета"...
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Отлично, зелебобики скоро друг друга перегрызут и скоро снова придут профессионалы в раду и в АП
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помним мурал с учительницей и помним Юрмалу с 95. Там искать ничего не ХОТЯТ?
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Кстати,уход в отставку министра финансов Игоря Уманского это очень,очень плохо.Не потому,что Уманский спец экстра класса.Потому что если даже такой прожжённый циник как Уманский решил свалить, всё просто паршиво.Значит,дефолт близко.
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Он не просто ушел. Судя по инсайдам он ушел с матами в течение часа на Ермака и "величайшего". А уже после типа "разговора" написал заяву.
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Уманский просрал формирование бюджета
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Формування бюджета просрал президент, бо він скрізь має більшість і тільки він всіх призначає. Це його політика, це його хотелкі.
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Я про план бюджета в условиях эпидемии. Его должен был формировать Уманский и сделал плохо.
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Ни один нормальный человек не будет портить свою репутацию связями с зеко ******.
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И опять Курехяна Георга Багратовича пиарят. Этого матюкливого армянина, который прикрывается выдуманными именем и фамилией.
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Это Гео Лерос. Но если он официально взял себе другие имя и фамилию - значит он уже Гео Лерос, а не Георг Багратович.
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Понятно. Если Лерос армянин, то явно из аваковской обоймы. Я так думаю.
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Не, они с Аваковым в контрах.
Или по-вашему все украинцы в одной обойме? Вот так же и армяне - тоже разные.
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Не, не думаю, что армяне одинаковы, но они меньшинство, а меньшинства всегда сплочённей большинства. Но если Лерос хороший человек так и хорошо.
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Это т.н. "Гео Лерос". Комплексовал просто армянин по поводу своей национальности, ну вот и выдумал псевдоним. Ну а многим нравится. А чё - это же так загадочно и экзотически звучит. Защищают еще этого утырка, говорят, что он герой...
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І вони ще відкидають обвинувачення в політичній розправі над опонентами та переслідуванні патріотів і добровольців.
На "слугу народа" Гео Лероса прокуратура ищет производства по созданию муралов, - адвокат Найем - Цензор.НЕТ 5115

кацапську владу зебіли обрали !
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Мертвый брат Ермака сказал, что они честные и не разу не совравши..
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Зараз розридаемося!: Брат Єрмака спростував участь у «продажу» державних посад
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Судячи з усього він займався кидаловом, брав з людей гроші, а посади не давав. Тому його і злили.
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Если зе-проккуратура начала срочно искать дела на правдоруба Лероса, это значит, что зе-власть очень быстро напрочь сгнила в коррупции и казнокрадстве. И если все вокруг зе такие, то, шо зе ещё не миллиардер? Не верю.
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ничё-ничё...., карантин когда-то закончится.......
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Ну это же так естественно. Если на человека реально ни чего нет, то надо возбудить уголовное дело за искусство. Тогда надо и заодно уголовку возбудить против одного фигляра без диплома клоуна сыгравшего роль президента Голобородько за расстрел Парламента. Видеодоказательств пруд пруди.
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Тут пошла х...я такая - раздавили попугая... На "слугу народа" Гео Лероса прокуратура ищет производства по созданию муралов, - адвокат Найем - Цензор.НЕТ 7991
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Какой прекрасный Слуга народа этот !!Необыкновенный Кристальной честности!
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классика совецкого жанра "все кто не с нами, тот против нас".
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ЗЕ
Якщо не продавати посади то на них могут попасть випадкові люди
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А что там искать??? Нарисовали грузину муралы бесплатно, он раздерибанил с петькиными холуями бюджет. Петькины холуи прямо сейчас гавкать начали типа патриотам и ветеранам воровать можно. Венекдитова позавчера стала прокурором, что ей шить? Что она не арестовала грузина когда Петька Президентом был? Она свою работу делает не задним числом, а сейчас.
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Отлично работу делает - сходу после назначения начала саботировать сдвинувшиеся за последние месяцы дела Майдана, Гандзюк и тд, уволив курировавшего эти дела прокурора с безупречной репутацией и назначив вместо него прокуроров-антимайдановцев.
Если это можно назвать работой - то это работа на врагов Украины.
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Ну как результаты выбора во втором туре, радуют? То ли ещё будет.
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Там уже результаты выбора в первом туре не радовали...
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кацарылый француз,что у тебя оборванца кацапского можно раздерибанить?
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Патриоты пороха у народа Украины воровали и воруют. Или как ты объяснишь что Порошенко на государственных должностях в Украине за 20 лет миллиардером стал?
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Прям з 0?Рошен та Богдан тут ні до чого?
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такие названия, как Рошен (4 конд. фабрики), Ленинская кузня, Богдан и т.п. - это названия государственных должностей?
правда, бобик?
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Скандал з Єрмаком став підтвердженням того, наскільки прогнившою є система, яка в такий важливий для України час керує державою
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А що Єрмак вже "чистий" , без підозр , і може надалі виконувати завдання по ОРДЛО у мінській переговорній групі ? Дивни речі та й годі . Може Олександрович і проковтнув цей жах, і безрізниці , не вперше і невостанне ?
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Не ты ЗЕ ли дебилов в КМУ назначил,которые до карантина обвалили экономику?
Не ты ли позволил Хорошковскому с Нефедовым запредельно воровать на таможне?
Не ты ли назначал таких генпрокуроров,которые не посадили ни одного коррупционера и не вернули награбленное в бюджет?

Но муралы - это все, это престиж предателя Ермака подельника и вислюка зе
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Т.е. ЗЕ дал команду мочить Лероса.

У кого-то еще есть сомнения насчет того, за кого играет ЗЕ?
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Скорее - Ермак дал команду, ибо там личное противостояние уже.
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Пісюністе, здисни нарешті і забери з собою свою шоблу.
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идиотская власть занимается всем чем угодно кроме проведения массовых тестирований на короновирус, а только тестирование может хоть как то помочь в этой ситуации(
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Зелю, його ручну прокуроршу і найближче оточення треба терміново перевірити стосовно корупції і співпраці з російськими окупантами... Єрмак це людина Зеленського....
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Чистоплюй.Ничего у него нет,кроме короновируса в голове!
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«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» ( С. Петлюра)
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Я кзавжди на цензорі -гарячі новини для пороховати від надьожного істочніка. І реакція ватанів як завжди - ватне лайно летить у вєнтілятор)))
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Муралы рисовать - это вам не маски защитные из госрезерва тырить!
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Ось для чого генпрокуратура, ДБР, Рюкзаков. Вони для захисту бандитів. Вони захищають неуків, а не людей. Їм краще гроші, а не правда.
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Если Зеля не уволит Ермакаку, то это может стать поводом для импичмента.
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