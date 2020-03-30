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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Здоров'я
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Все про:карантин (1582) Запорізька область (457) Самардак (1) COVID-19 (2384) коронавірус (1116)

 У Запорізькій області виявили COVID-19 у 13 осіб, серед них і голова облради Самардак

У Запорізькій області зафіксовані 13 лабораторно підтверджених випадків захворювання COVID-19. Серед захворілих глава Запорізької обласної ради Григорій Самардак та депутат Запорізької обласної ради Геннадій Фукс.

Як повідомляє пресслужба ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України", станом на 30 березня в регіоні захворювання коронавірусною інфекцією виявлено у 9 жителів Запоріжжя, 2 жителів Мелітополя, 1 жителя Мелітопольського району і 1 жителя Бердянська, передає Цензор.НЕТ .

З 54 підозрілих випадків (в т.ч. 29 березня - 3, і 30 березня - 2) 13 випадків підтвердилися, 41 - дали негативний результат.

"Всі хворі або недавно прибули з-за кордону (Єгипет, Франція, Іспанія, Польща, Ізраїль), або контактували з хворим на коронавірус", - зазначили в лабораторному центрі.

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При цьому, за повідомленням пресслужби Запорізької обласної ради захворювання COVID-19 підтвердилося у глави Запорізької обласної ради Григорія Самардака, який зробив про це офіційну заяву для жителів регіону, який зараз перебуває вдома під наглядом медиків.

Також, кількома днями раніше на коронавірусну інфекцію захворів запорізький бізнесмен, депутат обласної ради Геннадій Фукс. Депутат розповів, що госпіталізований.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185376
 
 
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А чему удивляться ? Нет никакого контроля за тем хламом, который свезли в Украину и оставили и карантина в реальности. Они плевать хотели ходят и заражают.
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"Все заболевшие или недавно прибыли из-за границы (Египет, Франция, Испания, Польша, Израиль), Источник: https://censor.net.ua/n3185376
нехай щастить )))
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Здаётся мне, что Самбардак решил пересидеть тяжёлые времена по тихому, на липовом карантине...
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