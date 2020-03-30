 З початку доби ворог чотири рази обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено двох українських воїнів, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, за даними відомства, на маріупольському напрямку, вранці, противник випустив 12 мін 82-мм калібру по позиціях українських військовослужбовців в районі Водяного та Лебединського.

Крім того, протягом півтори години, російські окупанти вели обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Шумів на луганському напрямку, при цьому використовуючи гранатомети різних систем, кулемети крупного калібру і стрілецьку зброю.

Також з аналогічного озброєння з боку окупованого Доломітного, противник обстріляв українські позиції неподалік від Новолуганського.

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"На жаль, за наявною інформацією, в результаті прицільних обстрілів окупаційних військ, двоє українських військовослужбовців були поранені. Евакуаційною технікою воїни доставлені у військово-медичний заклад, де їм оперативно була надана належна медична допомога", - сказано в повідомленні.

Також у Міноборони підкреслили, що такі дії російських окупантів без відповіді не залишилися - підрозділи Об'єднаних сил жорстко відповіли противнику з наявних вогневих засобів. Втрати ворога уточнюються.