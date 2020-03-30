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 На порядку денному Ради поки що немає законопроєктів про банки і ринок землі, - Разумков (уточнено)

На порядку денному позачергового засідання Верховної Ради поки що немає законопроєктів про банки і про продаж землі.

Про це заявив на брифінгу в Києві голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Той перелік питань, який прийшов від президента (на позачергове пленарне засідання парламенту. - Ред.), ви всі бачили - вони відображені на сайті Верховної Ради. Станом на зараз цих питань, про які ви сказали, в порядку денному поки що немає", - сказав Разумков, відповідаючи на питання, чи будуть народні депутати розглядати законопроєкти про банки і продаж землі.

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Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада планувала розглянути закон про землю, банки й інші законопроєкти.

Однак станом на ранок 30 березня законопроєктів про ринок землі і банківської діяльності в порядку денному не виявилося.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185370
 
 
 Топ коментарі
 
Може просто не встигли утрясти фінансово-господарську складову процесу? Рада сегодня не планирует рассматривать законопроекты о банках и рынке земли, - Разумков - Цензор.НЕТ 6235
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После того, как алкоголику отказали наливать в кредит и выкинули из бара...
Главное, что сделать?
С независимым видом сказать:
"А не очень-то и хотелось!"
Рада сегодня не планирует рассматривать законопроекты о банках и рынке земли, - Разумков - Цензор.НЕТ 4291
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После того, как алкоголику отказали наливать в кредит и выкинули из бара...
Главное, что сделать?
С независимым видом сказать:
"А не очень-то и хотелось!"

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зелена мразота доводить країну до дефолту...тварюки
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Не треба всю вину перекладати на зелену владу - вона тільки уособлення того, хто її обрав.
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Доля правди в цьому таки є. І питання не в тому, що підтримали і обрали чергового "Голоборотька" і повністю проігнорували тих хто здатен змінити країну на краще, а питання в тому що народонаселення ніяк не може второпати який з претендентів в президенти країни прописаний за сценарієм олігархів а який прописаний конституційними законами.
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Може просто не встигли утрясти фінансово-господарську складову процесу? Рада сегодня не планирует рассматривать законопроекты о банках и рынке земли, - Разумков - Цензор.НЕТ 6235
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буде дефолт, криза коли багатші стають багатшими, а бідні стають біднішими.
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Кто то сомневался разве?)) Зеленые, помните мы предупреждали про дефолт?) А помните какмвы орали "хуже не будет!Тарговля на крАви!"?)
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Що зєлєпукін коломой на тебе давить??? Чмо зелене!!!
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Ну так прорыв и произошел: все через дыру вытекло, теперь бюджет пустой.
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- Люди не должны сидеть по домам, в страхе и без движения. - считает доктор Монтанари. - Люди должны двигаться, гулять на солнце, сейчас авитаминоз. Правительство своими мерами крайне вредит здоровью населения. Даже если человек бессимптомно переносит вирус, то есть он по сути здоров, а ему говорят, что он болен, то это скажется на его здоровье. Как и на здоровье всех тех, кто сейчас запуганный сидит по домам, не получая витамина D, ведя малоподвижный образ жизни, в неопределенности за свое будущее. Жизнь взаперти убьет больше, чем коронавирус. Хотя, возможно, этого и добиваются. Нас пленили абсурдной ситуацией!
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Абсуртна ситуація - це військові вантажівки вщент завантажені гробами. ЗІ Тим, хто в них лежить вітамін D вже не потрібний.
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где ты видел в тех грузовиках "вщент завантажені гробами" кузова?
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никому не показывали содержимое грузовиков, может, они картошку везли, или военную технику, или не везли ничего

каждый день в мире умирает 200 тысяч человек, странно, если бы не было трупов вообще, как в Италии с ее смертностью, так и в любой другой стране
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А еще постоянное мытье,всего,разными чистящими средствами со времене вызовет всплеск рака.Об этом почему то никто не пишет.
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пару раз в новостях было о том, что люди станут болеть раком на 60% чаще
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Не всех купили? Или не все продались? Печально для страны, но это лишь вопрос времени. У большинства людей, тем более во власти, давно нет ни чести, ни совести, остались лишь карманы с банковскими картами.
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Якщо не продавати посади то на них могут попасть випадкові люди
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Впевненний завдякі бріфінгу ЮВТ.
Ю.Тимошенко:Слідкуйте за цими процесами!!!!
І ви побачите як великі політикі будуть пояснюавати вам як правільно продається українська земля.
https://www.youtube.com/watch?v=ey-gnnTCKsA
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