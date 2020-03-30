 На порядку денному Ради поки що немає законопроєктів про банки і ринок землі, - Разумков (уточнено)

Про це заявив на брифінгу в Києві голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Той перелік питань, який прийшов від президента (на позачергове пленарне засідання парламенту. - Ред.), ви всі бачили - вони відображені на сайті Верховної Ради. Станом на зараз цих питань, про які ви сказали, в порядку денному поки що немає", - сказав Разумков, відповідаючи на питання, чи будуть народні депутати розглядати законопроєкти про банки і продаж землі.

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Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада планувала розглянути закон про землю, банки й інші законопроєкти.

Однак станом на ранок 30 березня законопроєктів про ринок землі і банківської діяльності в порядку денному не виявилося.