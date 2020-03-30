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Все про:РНБО (715) звільнення (816) Сивохо (68)

 Сивохо звільнили з посади радника секретаря РНБО на громадських засадах

Сергія Сивохо звільнили з посади радника секретаря Ради національної безпеки і оборони України на громадських засадах.

Про це 30 березня Апарат РНБО повідомив у відповідь на запит "Детектор медіа", передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 24 березня ц.р. (дата надіслання запиту. – Ред.) Сивохо не є радником секретаря Ради національної безпеки і оборони України на громадських засадах. Також інформуємо, що Ткаченко Максим Миколайович станом на 24.03.2020 також не обіймає посаду радника секретаря РНБО України на громадських засадах", – йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я - продюсер, я вмію організувати процес", - Сивохо пояснив, що робить у РНБО

Сергій Сивохо – український актор, телеведучий, гуморист, тренер шоу "Ліга Сміху", грав у КВК. Максим Ткаченко був директором і співвласником ТОВ "Квартал-концерт" з групи "Квартал" і театрально-концертного агентства ТОВ "Нью Фрідом", до 2014 року керував компанією "Мастер-шоу" в Луганську, яка займалась організацією концертів та гастролей зірок естради; екскерівник компанії "Квартал-концерт". На позачергових парламентських виборах 2019 року Максим Ткаченко пройшов до Верховної Ради за списками "Слуги народу".

Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України до НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

12 березня Сивоху побили під час презентації Національної платформи примирення та єдності: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохою платформи примирення.

13 березня стало відомо, що поліція планує оголосити підозри трьом ветеранам за зрив презентації Сивохи - Сергію Тамаріну, Саші Волкову та Юрію Каплі.

Майже два десятки "слуг народу" звернулися до секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілову з проханням звільнити свого позаштатного радника Сергія Сивохо.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185369
 
   
 Топ коментарі
 
Пора партію слуга народа перейменовувати в партію Зе-Шкварки
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Халявная пицца-накрылась медным тазом.
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Да-а-а-а это не скрытая камера,придумывать сюжеты как девкам под юбки заглядывать.Тута усё сурьёзно оказалася...
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И тут сивуха понял,что его скоро будут на улице бить,возможно даже ногами...
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Зюзя пристроил спившегося дружка , а теперь шо?
Где же он харчеваться будет?
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Зебил выдаст ему месячный абонемент на посещение депутатской столовки...
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Недолго музыка играла,недолго фраер танцевал.
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Проблема не в Сивохе. Проблема в 39% любителей квартала, которые ровно год назад решили проголосовать задним местом.
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Ой, да ладно. Как будто они первый раз этим местом голосуют.
Когда рейтинг у Зе спадет, они отдадут свои шоколадки Рабиновичу.
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До побачення! Порой пинок нас окрыляет! Надеюсь Ермак следующий?
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Пісєц тепер...пороховата анонірівала на Сивоху почті місяць, а тепер всьо??? На кого тепер їм рукоблудит)))
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в зекоманде еще столько кандидатов, шо руки отвалятся)
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Хоть кому-то повезло. Теперь сможет бухать спокойно, не боясь пролить выпитое в штаны. Теперь можно.
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сбитый лёдчик..... теперь пойдет в МГБ дыры.... будет заносить свою платформу с другой стороны..... )
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Сцывухо уволили с должности советника секретаря СНБО
Сивохо звільнили з посади радника секретаря РНБО на громадських засадах - Цензор.НЕТ 7679

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Слава яйцам , наконец-то я этого дождалась пшёл на х...й
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Если его уволили, то теперь хулиганов посадят.
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ПОЗДНО... Теперь не спасёт даже увольнение всего Кабинета Министров с Верховной Радой... Кажется, приближается время для увольнения "ГлавЗЕбила"...
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Чекаємо відставки мародерів Єрмака і Рюкзакова!!!
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Выучи для начала, что обозначает слово мородер.
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А я тебе советую, нам не советовать. Выучи сначала пунктуацию в т.н. русском языке...
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Сейчас на посадку готовят, тамарина, волкова и каплю.
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Такой шикарный послужной список у этих господ ,интересно что они могли посоветовать в вопросе безопасности и обороны целой страны ?
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Кондитер тоже в свое время советы давал, пока не уволили.
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От цікава у чувака доля. Було собі таке ні про що, теля, переросток КВК. Сиділо на радіо, тріпалось, були ті кому воно навіть подобалось, напевно, решті було на нього плювати, що він є що його нема. Не, тупня, полізло в політику, зараз багато хто його просто зненавиділи, вимазався в зелене гімно, котре стає символом корупції, профанства і критинизму. І на сьогодні розумна людина буде триматись його осторонь. Навіть без політики, а так, на всякий випадок.
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Пендаля дать нужно было а не просто уволить.
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Чувак нажрался пицы - пора и отдохнуть. До следующей халявы.
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Надо бы Шнура заангажировать для него с песней "Ехай наУхань".
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перед увольнением его надо было бы его дебильное хлебало хорошенько подчистить... чотбы падло изрыгивал кровь ко конца его поганых дней...
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На повышение пошёл ? О чем умолчали?
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Там место свободное осталось в набсовете «Укрспирта» как раз по его профилю будет...
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то був мій антипатик...шкодую,що так пізно
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