 Сивохо звільнили з посади радника секретаря РНБО на громадських засадах

Про це 30 березня Апарат РНБО повідомив у відповідь на запит "Детектор медіа", передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 24 березня ц.р. (дата надіслання запиту. – Ред.) Сивохо не є радником секретаря Ради національної безпеки і оборони України на громадських засадах. Також інформуємо, що Ткаченко Максим Миколайович станом на 24.03.2020 також не обіймає посаду радника секретаря РНБО України на громадських засадах", – йдеться в повідомленні.

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Сергій Сивохо – український актор, телеведучий, гуморист, тренер шоу "Ліга Сміху", грав у КВК. Максим Ткаченко був директором і співвласником ТОВ "Квартал-концерт" з групи "Квартал" і театрально-концертного агентства ТОВ "Нью Фрідом", до 2014 року керував компанією "Мастер-шоу" в Луганську, яка займалась організацією концертів та гастролей зірок естради; екскерівник компанії "Квартал-концерт". На позачергових парламентських виборах 2019 року Максим Ткаченко пройшов до Верховної Ради за списками "Слуги народу".

Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України до НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

12 березня Сивоху побили під час презентації Національної платформи примирення та єдності: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохою платформи примирення.

13 березня стало відомо, що поліція планує оголосити підозри трьом ветеранам за зрив презентації Сивохи - Сергію Тамаріну, Саші Волкову та Юрію Каплі.

Майже два десятки "слуг народу" звернулися до секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілову з проханням звільнити свого позаштатного радника Сергія Сивохо.