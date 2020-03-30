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 З бюджету армії не заберуть жодної гривні, - Шмигаль про зміни до Держбюджету-2020

Законопроєкт про зміни до державного бюджету не передбачає зменшення фінансування української армії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"В рамках цього бюджету у нас є декілька принципових позицій. Перше, жодна гривня не буде вилучена із бюджету армії та військових", - сказав Шмигаль.

За його словами, це стосується питань модернізації озброєння військових, будівництва житла для військових, а також реформи оборонно-промислового комплексу.

"Війська будуть забезпечені усім необхідним захистом", - запевнив Шмигаль.

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Нагадаємо, раніше в парламенті з'явився текст законопроєкту, запропонованого Кабінетом Міністрів України, про зміни до державного бюджету на 2020 рік у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185366
 
 
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Да там и без армии ессть резервы: МВД, НАБУ, НАЗК ,Генпрокуратура, Коболев и прочие.Не надо горбатого лепить.
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хорошая новость из Москвы.
Кремль прекратил всякие коммерческие действия с Венесуэлой. Шо сцуки КГБэшные пахнет ЖАРЕНЫМ...
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При Зеленском порядок в танковых войсках, вот только надо все таки кого то посадить из оборонпрома.
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Быдло скрывавшееся от призыва на РАБссии и снимая кино на бабло ФСБ про Украину под имененем Голый бородько....ты офуел Чувак..
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Ух ты! Вот это классно! Только старый бюджет с каким курсом планировали??? А нынче там у нас почем??? Следовательно, как мин на величину инфляции бюджет обороны понизили. Ну это ерунда, главное, чтобы беню, не дай бог , не обделили!
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Лично я Бене подарю штуку баксов...ПРОКУРАТУРА США ждет БЕНЮ на аудиенцию к прокурору США.....а еще высокий СУД ЛОНДОНА...
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