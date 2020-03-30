 Бізнесмен Буткевич закуповує необхідне в лікарні Житомирської області на 14 млн грн

На цей момент Буткевич виділив понад 14 мільйонів гривень на закупівлю необхідного медичного забезпечення. Продукція вже доставляється в медзаклади Житомирської області.

"Пержанська рудна компанія", яка входить до інвестиційної компанії BGV Group Геннадія Буткевича, передала медзакладам Житомирської області респіратори, костюми біозахисту, медичні рукавички, маски, антисептики, дезінфекційні засоби та інше на загальну суму понад 1 мільйон гривень. Крім того, компанія Буткевича доставила в Житомирську область 75 багатофункціональних ліжок для медичних цілей на суму понад 1,5 мільйона гривень і передала їх на баланс Управління охорони здоров'я Житомирської ОДА.















Необхідною продукцією також були забезпечені медзаклади Олевська Житомирської області. Як повідомляє місцева влада, "Пержанська рудна компанія" переказала 779 тисяч гривень на закупівлю необхідних засобів індивідуального захисту і засоби для дезінфекції.

Продукція була направлена ​​в Олевську центральну лікарню, Олевський Центр первинної медичної допомоги та ще в понад шість медичних закладів і організацій, які здійснюють заходи щодо недопущення поширення коронавірусу. Компанія Буткевича додатково допомогла Олевській громаді в закупівлі медикаментів ще на 178 тисяч гривень. Також "Пержанська рудна компанія" придбає для Олевської центральної лікарні дороге медичне обладнання, необхідне для захисту від коронавірусу і боротьби з ним, а саме: кисневий концентратор, призначений для роботи 2 апаратів ШВЛ високого тиску, і апарат штучної вентиляції легень.





Вся інша закуплена продукція буде також найближчим часом доставлена ​​в медзаклади Житомирської області, в компанії Буткевича продовжують моніторити потреби і не відкидають, що обсяги допомоги, з огляду на критичну нестачу забезпечення, будуть ще більшими.

Довідка

Геннадій Буткевич - український бізнесмен, співвласник мережі супермаркетів "АТБ" і власник інвестиційної компанії BGV Group. Нагадаємо, що корпорація "АТБ" запустила низку всеукраїнських програм допомоги в зв'язку з епідемією, серед яких - адресна доставка безкоштовних продуктових наборів понад 1 мільйону людей з вразливих груп населення.