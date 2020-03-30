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 Політика України
  2010  12
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 Правоохоронний комітет ВР підтримав внесений Кабміном законопроєкт про запровадження кримінальної відповідальності за незаконний експорт протиепідемічних товарів

Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності схвалив і рекомендував парламенту розглянути законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення у зв'язку з пандемією коронавірусу. Він був внесений минулого тижня Кабінетом міністрів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, проєктом закону №3271 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо криміналізації вивезення (пересилання) через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення" пропонується доповнити КК України новою статтею 201-2. Вона передбачає, що в разі переміщення таких товарів поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю буде покарання у вигляді штрафу в розмірі від 8 до 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходом громадян. І обов'язкова конфіскація таких товарів.

У частині 2 цієї статті пропонується збільшити розмір штрафу - від 20 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо злочин скоєно повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або службовою особою з використанням службового становища, або у великому розмірі.

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Цей законопроєкт планують розглянути сьогодні на позачерговому засіданні парламенту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185363
 
 
 Топ коментарі
 
Это Ярослав Погорелый - глава Госрезерва, друг Зеленского, человек Коломойского. Это он продал маски с фильтром из Госрезерва - Радуцкому!Правоохранительный комитет ВР поддержал внесенный Кабмином законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный экспорт противоэпидемических товаров - Цензор.НЕТ 9679
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Лучше купить заранее: во всем мире заканчиваются презервативы из-за коронавируса прочиталось....Правоохранительный комитет ВР поддержал внесенный Кабмином законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный экспорт противозачаточных товаров
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Так ясный перец, ЗЕлена шмаркля продала за границу все что было, и маски. и халаты, и спирт для обработки рук, а теперь можно и закон такой принять.
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Ось тут і карти в руки новій Гпрокурорші. Нехай розслідує хто все продав.
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Это Ярослав Погорелый - глава Госрезерва, друг Зеленского, человек Коломойского. Это он продал маски с фильтром из Госрезерва - Радуцкому!Правоохранительный комитет ВР поддержал внесенный Кабмином законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный экспорт противоэпидемических товаров - Цензор.НЕТ 9679
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мудрый нарід не сядет - в большинстве своем сляжет....
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Правоохоронний комітет ВР підтримав внесений Кабміном законопроєкт про запровадження кримінальної відповідальності за незаконний експорт протиепідемічних товарів - Цензор.НЕТ 6921
Франция отменила плату за электроэнергию,газ,водоснабжение и квартплату на период эпидемии., теперь Ваш ход - Слуги народа..
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Це дуже добре ,але коли ЗЕ посадить своїх друзяк , які вже продали все це ,яка призвела до кризи у нас в країні.
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