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 Антимонопольний комітет порушив справу за фактом істотного подорожчання медичних масок у Києві

Сьогодні Київське обласне територіальне відділення АМКУ відкрило справу проти виробників, постачальників і аптечних мереж Києва та області через значне подорожчання медичних масок.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав голова обласного відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький, передає Цензор.НЕТ.

"З початку березня до Відділення надходять численні звернення від громадян щодо значного підвищення, зокрема роздрібними мережами аптечних закладів м. Києва, цін на маски медичні одноразові. Станом на кінець березня 2020 року ціна на маски медичні одноразові у роздрібних мережах аптечних закладів Києва та області починається від 24-30 грн/шт. Іще до виявлення в Україні перших хворих на COVID-19 в аптеках столиці почали зникати маски медичні одноразові, а потім й інші різновиди масок. З оголошенням карантину цей товар зник з полиць взагалі, або ж продавався за цінами, які більше ніж у 10 разів перевищували ціни на початку березня", - розповів він.

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Компанії, щодо яких сьогодні розпочато справу:

- @ТОВ "Аптека низьких цін ТМ", ТОВ "Аптека низьких цін плюс", ТОВ "Столичний медичний альянс", ТОВ "Віталюкс", ТОВ "Аптекарь", ТОВ "Сіріус-95", ТОВ "Геліантус", ТОВ "Аптечне об’єднання "Біокон" , КП "Фармація", ТОВ "Аптека низьких цін К", ТОВ "Аптека №1 Трансфарм", ТОВ "Благодія", ТОВ "Лекфарм", ТОВ "Аптека АНЦ", ТОВ "Аптека НЦ", ТОВ "Рецепти життя", ТОВ "Цитрус-фарм", ТОВ "Альго-Фарм"

постачальники/виробниками, масок медичних одноразових, для вищевказаних підприємств у м. Києві та Київській області :
- ТОВ "Фірма "Технокомплекс", ТОВ "Калина медична виробнича компанія", ТОВ "Стиролоптфармторг", ТОВ "ТД "Кампус котон клаб", ТОВ "Вік-А", СП "Оптіма-Фарм, ЛТД"

"У випадку встановлення фактів порушення законодавства про захист економічної конкуренції органами Антимонопольного комітету можуть бути накладені штрафи в розмірі до 10% доходу компанії за попередній рік. Просимо громадян, які стали свідками таких дій аптечних мереж, надавати інформацію до Київського обласного територіального відділення АМКУ за адресою kv@amcu.gov.ua, або телефоном: (044) 248-08-92", - закликали в АМКУ.

Антимонопольний комітет порушив справу за фактом істотного подорожчання медичних масок у Києві 01
Антимонопольний комітет порушив справу за фактом істотного подорожчання медичних масок у Києві 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185362
 
   
 Топ коментарі
 
Що там з Радуцьким? Керує далі?
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Я не поняла, АМКУ работает только в Киеве? Это же антимонопольный комитет УКРАИНЫ, а не КИЕВА!!! АМКУ, а не АМКК!!!!!!!!!!!
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Почему только в Киеве?
Мне в Харькове предлагали в аптеке пять марлевых масок за 65грн.))) Совсем тронутые.
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Почему только в Киеве?
Мне в Харькове предлагали в аптеке пять марлевых масок за 65грн.))) Совсем тронутые.
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то еще по-божески, считай по бросовой цене
Антимонопольный комитет возбудил дело по факту существенного удорожания медицинских масок в Киеве - Цензор.НЕТ 6945
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А як же ш. Воно ж має доступ до тіла найвеличнішого.
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Я в суботу дивився в інтернеті - в Києві дві мережі аптек пропонували одноразові маски - в одній по 31,5 грн за 1 штуку, в іншій - по 25 грн. А чи були вони там реально - не знаю...
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Идиотизм. Дело надо открывать по факту хлопанья ушами и отсутствия заказа на производство масок уже когда было известно о вирусе во всём мире. А теперь эти зелёные идиоты делают уголовников из каких-то аптекаерей и киоскёров.
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бутафорська АМКУ.закінчиться ця справа нічим,як і в інших випадках.
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Я не поняла, АМКУ работает только в Киеве? Это же антимонопольный комитет УКРАИНЫ, а не КИЕВА!!! АМКУ, а не АМКК!!!!!!!!!!!
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Аптеки ХОТЬ налоги платят.
А куда деть сотни левых "фирм"-лохотронов?
044-499-54-40. Также "прадафцы" масок и т.п. По цена Х10.
Связь в ОДНУ сторону. У "отправителя" номер недействительный
+380 97 368 6827

А бабки получает НЕ ФОП, НЕ юрилицо. А простой барыга-афер.
Для всех этих целей "вербуют" в фесбуке "работников"-разводил
Тоесть "купив" неведумую ерунду ВЫ ТУПО попадете на деньги. Вот за этих должны и взяться. Причем лохотроны работают ГОДАМИ, с колцентрами
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АМКУ та всім іншим правоохоронним органам не завадило б завітати на Пром.юа, там саме цікаве.
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И на ОЛХ, там маски, респираторы грузовиками торгуют. Их мало того что за границу вывозили, их тупо со складов в грузовики и фуры перегрузили и теперь торгуют в интернете по завышенным ценам.
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А по всій Україні ніби маски коштують 2,50 грн.? Віслюки грьобані!
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