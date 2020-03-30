EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Суспільство
  2169  110
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1582) Порошенко (11628) Європейська Солідарність (313) COVID-19 (2384) коронавірус (1116)

 Люди не мають бути заручниками некомпетентності влади, необхідно забезпечити захист медиків і малозабезпечених українців, - Порошенко

В України було набагато більше часу для підготовки до епідемії коронавірусу, ніж у багатьох інших держав, однак некомпетентна влада його прогавила. І тепер українці змушені по всьому світу шукати маски, захисні костюми для медиків і обладнання для лікарень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер політсили, п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Рік тому економіка була на підйомі – зростання ВВП було 4,5%, надходження до бюджету перевиконувалися, а на сьогоднішній день де-факто Україну зіштовхнули у прірву. Ми маємо скорочення ВВП і ми маємо позбавлення бюджету джерел надходження.
Де-факто урядові пропозиції означають секвестр державного бюджету. І на сьогоднішній день ми бачимо, що до цих факторів, на жаль, додалася пандемія", – констатував Порошенко.

"Господь дав Україні набагато більше часу, ніж іншим країнам, але, на жаль, також ми вимушені констатувати, що можливості щодо якісної підготовки до викликів і загроз до захисту людей влада прогавила. На сьогоднішній день бракує всього. Бракує масок, захисних костюмів для лікарів, ліків, апаратів штучної вентиляції легень, тестів на коронавірус. Бракує багатьох позицій, і уже під час пандемії цей дефіцит не скорочено. І волонтери, і меценати шукають по всьому світу і в умовах жорсткої конкуренції пробують завезти обладнання і засоби для того, щоб захистити людей", – додав він.

Порошенко зазначив, що люди не мають бути заручниками некомпетентності влади, додавши, що фракція налаштована на консолідацію зусиль і необхідність законодавчо забезпечити захист медиків, малозабезпечених українців і порятунок економіки.

"Наша команда закупила і везе в Україну 30 тисяч захисних костюмів для українських лікарів, 800 тисяч масок, окуляри", - підсумував Порошенко.

Також читайте: Фракція "ЄС" проголосує за ринок землі тільки в разі заборони на продаж держземель, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185359
 
   
 Топ коментарі
 
Расскажи про тварь, что сейчас Украину убивает!... Откуда вы такие беретесь? Страна в пропасть катится, а оно про вчерашний день...
 показати весь коментар
 
Это пиарится тварь корторая за 5 лет уничтожила медицину украинского народа.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Вони (порохосвини) дупой прикладуються до фото рила порошенка.Дупи в них постійно болять Люди не должны быть заложниками некомпетентности власти, необходимо обеспечить защиту медиков и малообеспеченных украинцев, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3180
 показати весь коментар
 
 
Ну ты ведь не дашь им расслабиться, наш героический зебилёныш??!
 показати весь коментар
 
 
Ми всі заручники цієї влади. Кожний день, як останній.
 показати весь коментар
 
 
А ось і іренка ко-ко-ко прибігла пецьку грудью обороняти
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
пришли уроды конченные а сам забыл что творил .да за илловайск уже вздернуть нужно .сколько людей положил .скот
 показати весь коментар
 
 
Ляксеич пришел не тушить пожар, а бензинчика подлить, подлец! собственно как я и думал
 показати весь коментар
 
 
Как только в стране беда, это мурло выползает с норы. Так было и в 2014-м, и так сейчас.
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору