 Поліція проводить роз'яснювальну роботу з українцями, які прибули з Балі і не хочуть вирушати на обсервацію

Про це повідомили в управлінні Нацполіції Київської області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Що стосується ситуації в "Борисполі", з літаком з Балі... Частково люди залишили салон літака, але частина людей - 26 осіб - усе ще перебуває в ньому", - сказали в Головному управлінні Нацполіції Київської області.
За інформацією обласного главку, поліція проводить заходи з недопущення правопорушень під час того, як люди залишають літак і прямують до автобусів для відправлення на обсервацію.
"З ними проводять роз'яснювальну роботу про необхідність обсервації. Потрібно донести це до свідомості людей. Такі правила не правоохоронці придумали, поліція нікого за руки і ноги не тягне", - додали в главку.
У поліції області зазначили, що українців, які прибули раніше до Києва літаком з В'єтнаму, вже направлено на обсервацію.
А то вы никогда не матюкались.... просто тиражировать не нужно было.
ті - з В'єтнаму
классово родное полиции ЗЕбыдло понимает,
а на Майдане будет стрелять
.
Сколько обсервация стоит? она платная. Что делать если денег у чела нет вообще, а тянут на платную обсервацию?
прямо - державний розум!
ти хочеш нестачу розуму віком добрати?
8 # 7=33
5 # 5=15
9 # 11 = 103
14 # 9 =?то й розв'язував би!
нашо ти лізеш судити туди, де ти - повний нуль?
умный? покажи, что ты умный. а? не можешь? так завали хлебало.
Если обсервация обязательна, какая на хрен платная?
в Штатах не только за руки и ноги , а еще и стреляют в таких мудаков На набережной Майами полиция со стрельбой разгоняет не соблюдающих карантин американцев.
https://antikor.com.ua/articles/369182-skazali_delatj_chto_hocheshj_posle_gromkogo_skandala_v_borispole_turistov_iz_bali_privezli_pod_otelj_i_raspustili_po_dom