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 Поліція проводить роз'яснювальну роботу з українцями, які прибули з Балі і не хочуть вирушати на обсервацію

Поліція проводить роз'яснювальну роботу з частиною українських туристів, які прилетіли до Києва з о. Балі чартерним рейсом, які перебувають на борту літака і не хочуть вирушати на обсервацію. Частина туристів покинула літак для відправки на обсервацію.

Про це повідомили в управлінні Нацполіції Київської області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується ситуації в "Борисполі", з літаком з Балі... Частково люди залишили салон літака, але частина людей - 26 осіб - усе ще перебуває в ньому", - сказали в Головному управлінні Нацполіції Київської області.

За інформацією обласного главку, поліція проводить заходи з недопущення правопорушень під час того, як люди залишають літак і прямують до автобусів для відправлення на обсервацію.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Все я вдома... Прорвали оборону. Прорвали, сука, #бучу оборону! #буча Україна!" - пасажири рейсу з В'єтнаму ламають двері аеропорту, щоб уникнути обсервації. ВIДЕО

"З ними проводять роз'яснювальну роботу про необхідність обсервації. Потрібно донести це до свідомості людей. Такі правила не правоохоронці придумали, поліція нікого за руки і ноги не тягне", - додали в главку.

У поліції області зазначили, що українців, які прибули раніше до Києва літаком з В'єтнаму, вже направлено на обсервацію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185358
 
 
 Топ коментарі
 
Вообще подобный док о обсервации надо довать еще ДО пересечения границы. Не подписал - в самолет не сел. Все просто
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та разъясняйте, сколько хотите. Мне важно знать имярек того мудака, который Украину #бучей назвал...
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А резиновой палкой и добрым словом, можно достигнуть гораздо большего, чем одним добрым словом
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та разъясняйте, сколько хотите. Мне важно знать имярек того мудака, который Украину #бучей назвал...
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Зайди на его инстаграм. Он извинился там дважды, пока не *******.. К сожалению.
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сейчас нужно действовать китайскими методами, зашел в метро или автобус без маски? получи по +балу дубинкой, после этого они и спали в них.
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Зайди на его инстаграм. Он извинился там дважды, пока не *******.. К сожалению.
А то вы никогда не матюкались.... просто тиражировать не нужно было.
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Я всегда матюкаюсь, но есть вещи нематюкаемые. А теперь эта срань станет звездой скубеевских экранов
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Вообще подобный док о обсервации надо довать еще ДО пересечения границы. Не подписал - в самолет не сел. Все просто
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это - если по уму. Но ум и меры с мая '19 не женятся...
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Зовут отродье Ярослав Ижик, возраст 26 лет, родом из Сум живет в Киеве. Учился в НУБиП с 13 по 17 год Номер телефона +380665232826
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увидишь, передай и от меня привет... по голове
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А адресочек этого Ижика -нелюдя можно через турагентство узнать,чтобы потом разобраться с этой падалью каждый день...впрочем и ночь
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А имя папика и мамика кто сделал таким бычарой, кто платил за сей праздник жизни?Чтобы не спалось им и о Украине все время думали ,переживали.
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"полиция никого за руки и ноги не тянет"

классово родное полиции ЗЕбыдло понимает,

а на Майдане будет стрелять Полиция проводит разъяснительную работу с украинцами, которые прибыли с Бали и не хотят отправляться на обсервацию - Цензор.НЕТ 9343

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Лопати у руки і усім рити яму на 28 персон на литовищи ..
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А резиновой палкой и добрым словом, можно достигнуть гораздо большего, чем одним добрым словом
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Сральники перекрыть и через день попустит
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Сральники перекрыть и через день попустит
Сколько обсервация стоит? она платная. Что делать если денег у чела нет вообще, а тянут на платную обсервацию?
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Я пропоную депутата Шахова на перемовини з цими дебілами відправити - швиденько вони прийдуть до тями!!!
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Всё это очень скверно пахнет. Если обсерация обязательна, какая на хрен разъяснительная работа. Если нет - валите на хрен со своей разъяснительной работой. Полиция проводит разъяснительную работу с украинцами, которые прибыли с Бали и не хотят отправляться на обсервацию - Цензор.НЕТ 6362
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якщо ти не вийшов розумом, то яка різниця, який ти за віком:молодший за мене, чи старший?
ти хочеш нестачу розуму віком добрати?
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якщо в тебе добре виходить, школяре, розв'язувати задачі типу:

8 # 7=33
5 # 5=15
9 # 11 = 103
14 # 9 =?то й розв'язував би!
нашо ти лізеш судити туди, де ти - повний нуль?
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не с твоими куриными мозгами оценивать мой ум. ты способно только вонять.

умный? покажи, что ты умный. а? не можешь? так завали хлебало.
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Всё это очень скверно пахнет. Если обсерация обязательна, какая на хрен разъяснительная работа.

Если обсервация обязательна, какая на хрен платная?
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А почему за мой счет? У меня за этих мудаков, которые в период карантина поехали на Бали отдыхать, голова болеть не должна. Продолжит отдыхать теперь в Киеве.
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А почему никто не пишет про первопричину бунта? Про 320 евро с рыла без питания за обсервацию? Надо направить недовольство на этих людей а не на зелупу и компанию ?
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Там был бесплатный вариант и 100 человек согласились. Для остальных видимо бесплатный вариант, это не их уровень.
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Не было бесплатного. Согласились только те кому 600 евро за 14 дней пофиг.
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Как не было??? Ты спишь?)) а отел.. Как он там, Козицин.. Или как то так))
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Тих, хто погодився, поселили безплатно в Козацький на Майдані!
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Он помоему живет не в нашем мире ))) я так еще не смеялся в голос. Документы не читал.
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Первопричина бунта, это по дешевке в тур смотаться во время пандемии
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Ну, нравится людям сидеть в самолёте, пусть сидят...)
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Кто не хочет на обсервацию, поедут в лугандонию! Полиция проводит разъяснительную работу с украинцами, которые прибыли с Бали и не хотят отправляться на обсервацию - Цензор.НЕТ 8812
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нужно вообще эту погань не привозить, поехали мудачье в разгар вируса, спасай говно и устраивай в готели 5 звезд
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Самая большая погань в Украине-это ЗЕлёные Свинарчуки и Барыги....
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Такие правила не правоохранители придумали, полиция никого за руки и ноги не тянет", - добавили в Нацполиции.Источник: https://censor.net.ua/n3185358

в Штатах не только за руки и ноги , а еще и стреляют в таких мудаков На набережной Майами полиция со стрельбой разгоняет не соблюдающих карантин американцев.
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Ну цілком відповідна поведінка пліснявої влади - спочатку більше 130 тисяч запустили просто так, а тепер вимагають від нечисленних залишків тих, хто бажає повернутися обсервації...
Полиция проводит разъяснительную работу с украинцами, которые прибыли с Бали и не хотят отправляться на обсервацию - Цензор.НЕТ 2393
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Это всё что бы тупо срубить бабла. По 320 евро с рыла. Плюс ещё питаться надо. В то же время тысячи людей продолжают прибывать через западную границу без всякой обсервацию. Очередная показуха для дебилов.
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да блин когда ж уже те кто каментят начнут читать саму новость, кроме заголовка. Там был и бесплатный вариант - отель в центре КИева, 100 человепк согласились и поехали.
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полюція проводить разйяснітєльную работу срєді нарота

Полиция проводит разъяснительную работу с украинцами, которые прибыли с Бали и не хотят отправляться на обсервацию - Цензор.НЕТ 4092
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Тех кто выехал 12 марта или позже ( т.е. после введения карантина) возвращать вообще не следует. Только после полной мировой победы над вирусом. Те кто оказался там раньше обусловленной даты, должен по приезду ( вернуться не позже 10 дневного срока после объявления карантина т.е. до 22.03, все остальные остаются на месте своего пребывания помещен в карантин на 14 дней. Отказ оформлять до выезда, кто отказывается , вывозу не подлежит.
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после сказочного бали на обсервацию поступать то такое, а несокрушимое стремление к свободе этому явно противоречит
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такие самолеты нужно еще в воздухе разворачивать и пусть сидят там откуда прутся
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а пассажиров поезда из москвы отправили на обсервацию?
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это сливки общества... и обсервация - не про них....
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Кому то карантин... Кому то Бали... Чудны твои дела, Господи...
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«Сказали делать, что хочешь»: после громкого скандала в Борисполе туристов из Бали привезли под отель и распустили по домам

https://antikor.com.ua/articles/369182-skazali_delatj_chto_hocheshj_posle_gromkogo_skandala_v_borispole_turistov_iz_bali_privezli_pod_otelj_i_raspustili_po_dom
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пусть им объяснят, почему из 144 тысяч приехавших, обсервацию должны проходить именно они.
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