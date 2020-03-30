 Підписання законопроєкту №1210 може мати катастрофічні наслідки для економіки, - глава секретаріату Ради підприємців при КМУ Забловський

Підписання законопроєкту №1210 може мати катастрофічні наслідки для української економіки в умовах економічної кризи.

Про це в своєму блозі на UA-times пише керівник секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський.

За його словами, багатьом компаніям та фізичним особам, яким й так немає з чого платити податки, їх знову піднімуть; посиляться та розширяться інструменти фіскального впливу та контролю, що в свою чергу розширює можливість корупційної складової у діяльності відповідних служб тощо.

"Окрім значної кількості податків та зборів, які так і не будуть сплачені до державного бюджету через обмежувальні заходи, підписання цього документу може мати катастрофічні наслідки для економіки держави", - робить висновок Забловський.

Керівник секретаріату Ради підприємців при Кабміні закликає ветувати законопроєкт та доопрацювати документ з урахуванням реалій економічної кризи.

"Законопроєкт №1210 має бути ветований та відправлений на доопрацювання з метою детального аналізу потенційних наслідків, оскільки розроблявся та голосувався він ще до початку економічної кризи та пандемії, що, безумовно, суттєво вплинуло на значну кількість пропонованих ним змін", - переконаний Забловський.

На його думку, до доопрацювання документу має долучитися "мозковий центр", створений 25 березня при Кабінеті Міністрів України для оперативного реагування на економічні виклики, до складу якого ввійшли низка впливових експертних організацій.

Нагадаємо, 16 січня 2020 року парламент схвалив в другому читанні та в цілому багатоскандальний Законопроєкт № 1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві".

У Раді підприємців при Кабінеті міністрів України назвали законопроєкт №1210 "податковим терором".

Категорично проти цього законопроєкту виступили всі основні бізнес-асоціації та асоціації іноземних інвесторів України – в т. ч. Європейська Бізнес-Асоціація, Американська торгівельна палата, Український союз промисловців і підприємців, Федерація роботодавців України та багато інших.

Спілка Українських Підприємців та Федерація роботодавців України вийшли із відкритими зверненнями до Президента України з проханням ветувати проєкт Закону 1210 та направити його на доопрацювання.