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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:заробітна плата (710) карантин (1582) Порошенко (11628) держслужбовці (140) Європейська Солідарність (313) COVID-19 (2384) коронавірус (1116)

 Порошенко вимагає встановити верхню межу зарплат усіх держслужбовців у 10 мінімальних зарплат, більше платити тільки військовим і медикам

Україна потребує системних кроків для подолання наслідків епідемії та економічної кризи – так, як це було зроблено у 14-15 роках, коли при порожній держскарбниці вдалося організувати оборону держави.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України Петро Порошенко.

Він закликав, зокрема, скоротити високі зарплати всім, окрім лікарів та військових.

"Я хочу звернутися до прем’єр-міністра. Ви дійсно врахували вчорашню пропозицію щодо обмеження заробітних плат всім державним службовцям, але в країні є не тільки державні службовці. Ми домовилися про те, що залишаються у нас високі заробітні плати тільки в лікарів, які боряться з коронавірусом, і військовослужбовців, які є на фронті. У нас на сьогодні прокурорські, ДБРівські та інші люди, які не належать до військовослужбовців, живуть "приспівуючи", і їм за цим проєктом жодних обмежень немає", - зазначив Порошенко.

"Ми домовилися: воїни і лікарі. Всі решта підпадають під позицію 10 мінімальних зарплат. Це висока заробітна платня, і я прошу, аби проєкт був сьогодні приведений у відповідність з нашою домовленістю", – наголосив Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко підтримав "антиКоломойський" закон Зеленського

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185356
 
   
 Топ коментарі
 
А що завадило це зробити за 5 років?
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Блд, у зебилов, как у собаки Павловна, при слове Порошенко, начинаются обильные выделения отовсюду.
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Тю...Порошенко требует то, что было утверждено правительством еще в пятницу? Он что - с дуба упал?
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Цей запухший мужик з мішками під очима може требувати тільки долива пива в буфеті.
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Порох Вой і Муж, зеленський це скомарох, Єрмак це вонючий кривоногий монгол, Коломойський це загарбник печеніг... Це якщо мислити по людях з Київської Русі..
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Є ще одна пропозиція.Може почати конфісковувати у них все вкрадене?
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и ты конечно докажешь что оно украдено а не заработано?))
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Підтримую. Правильне рішення. А то деякі єрмаки під час чуми банкетують.
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