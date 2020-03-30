 Порошенко вимагає встановити верхню межу зарплат усіх держслужбовців у 10 мінімальних зарплат, більше платити тільки військовим і медикам

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України Петро Порошенко.

Він закликав, зокрема, скоротити високі зарплати всім, окрім лікарів та військових.

"Я хочу звернутися до прем’єр-міністра. Ви дійсно врахували вчорашню пропозицію щодо обмеження заробітних плат всім державним службовцям, але в країні є не тільки державні службовці. Ми домовилися про те, що залишаються у нас високі заробітні плати тільки в лікарів, які боряться з коронавірусом, і військовослужбовців, які є на фронті. У нас на сьогодні прокурорські, ДБРівські та інші люди, які не належать до військовослужбовців, живуть "приспівуючи", і їм за цим проєктом жодних обмежень немає", - зазначив Порошенко.

"Ми домовилися: воїни і лікарі. Всі решта підпадають під позицію 10 мінімальних зарплат. Це висока заробітна платня, і я прошу, аби проєкт був сьогодні приведений у відповідність з нашою домовленістю", – наголосив Порошенко.

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