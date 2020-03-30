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 ФДМ відкладає велику приватизацію, малу буде продовжено, - Сенниченко

Україна на час відкладає виставлення на конкурси об'єктів великої приватизації.

Про це повідомив глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, інформує Цензор.НЕТ.

"В умовах світової економічної турбулентності, спричиненою епідемією COVID-19, наразі ухвалюємо рішення утриматися від виставлення на приватизаційні аукціони об’єктів великої приватизації та державних підприємств до стабілізації ситуації на фінансових ринках", - заявив Сенниченко.

Він запевнив, що підготовка підприємств до залучення інвесторів продовжується. "Проводяться аудити та розробка маркетингових матеріалів для найшвидшого виставлення на аукціони об’єктів одразу після подолання кризи", - обіцяє Сенниченко.

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Він також повідомив, що малу приватизацію буде продовжено. "Під час недовіри до світових валют та волaтильністю на фінансових ринках приватизація невеликих об’єктів нерухомості - це можливість для простих українців зберегти заощадження та одночасно зробити інвестицію у власну країну", - написав Сенниченко.

ФДМ відкладає велику приватизацію, малу буде продовжено, - Сенниченко 01
ФДМ відкладає велику приватизацію, малу буде продовжено, - Сенниченко 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185355
 
 
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