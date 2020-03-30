EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Київські новини, Суспільство
  2622  29
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1582) Кличко (1027) COVID-19 (2384) коронавірус (1116)

 В'їзди і виїзди з Києва не закриті, а контролюються, - Кличко

В'їзди і виїзди зі столиці не закриті, а контролюються.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайнової пресконфренції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

"Сьогодні в'їзди і виїзди зі столиці не закриті, а контролюються. З 17 березня діє обмеження для в'їзду автобусів міжміського та міжобласного сполучення. Всі обмеження, встановлені для міста Києва, - синхронізовані з рішеннями Кабінету Міністрів. В'їзд до Києва легкового транспорту не обмежений", - зазначив Кличко.

Читайте також: Якщо продовжаться ці поїздки юрбою на природу - нас чекає велика катастрофа, - Кличко закликає не порушувати правил карантину

Мер столиці зазначив, що блокпости на в'їздах до Києва працюють вже тиждень. На них чергує поліція і представники муніципальної варти. А термометрію на в'їздах роблять поки вибірково.

"Хочу підкреслити: якщо буде різкий стрибок вірусу, - будуть вжиті жорсткіші обмеження. Інакше ми цю заразу не зупинимо!", - підкреслив мер Києва.

Кличко також закликав журналістів і жителів столиці ретельно перевіряти всю інформацію і отримувати її з офіційних джерел. І зазначив, що міська влада в оперативному режимі надає пояснення своїх рішень і дій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185352
 
 
 Топ коментарі
 
А Бубачка іншої думки і звіз до Києва всю заразу. Налєтай-навалісь!
 показати весь коментар
 
И такое вполне может быть. Тогда это значит, что очень много людей легко переболели
 показати весь коментар
 
Де що в світі трапилось - шукай сліди лаптєй.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А нужно было закрыть. Как всё и всех изолировать, так бы в конце апреля можно было бы заканчивать карантин. А так боюсь, что и маем не обойдется....
 показати весь коментар
 
 
есть сведения, подтвержденные из разных медицинских источников, что вирус в Украине еще с ноября прошлого года!
 показати весь коментар
 
И такое вполне может быть. Тогда это значит, что очень много людей легко переболели
 показати весь коментар
 
 
с одной стороны, всё вписывается в рамки сообщение от ВОЗа, про то, что большинство переболеют в лёгкой форме
с другой, из тех же медицинских источников, есть сведения, что "наверху" просто игнорят сообщения от рядовых врачей о ситуации с заболеваниями ОРВИ.
возможно, то что происходит в Италии, давно происходит у нас, вот только всем ставят диагноз "сердечная недостаточность"
 показати весь коментар
 
Почему обязательно - турысты - кацапы и китайцы. Или дуиаешь, вирус в Ухане застрял?
 показати весь коментар
 
Шо, їдьте люди добрі, беріть шо хочете? Столицю треба було зачиняти вже давно.
 показати весь коментар
 
 
А Бубачка іншої думки і звіз до Києва всю заразу. Налєтай-навалісь!
 показати весь коментар
 
 
Бубочка взагалі немає ніяких думок. Як і ті, хто його обрав.
 показати весь коментар
 
 
Кремлевский Коронавирусный фейк давно раскрыт.ФБР,ЦРУ и АНБ, вычислили кремлевскую падаль...
 показати весь коментар
 
 
Де що в світі трапилось - шукай сліди лаптєй.
 показати весь коментар
 
 
Эвакуация: 11,5 тыс. украинцев хотят вернуться домой, - МИД

==
Не пущать, мойте дупы дальше!
 показати весь коментар
 
 
Хитрожопі не платили податки в бюджет, а тепер заверещали спасітє.
 показати весь коментар
 
 
О готовности к распространению эпидемии коронавируса рассказал городской голова Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook."И, да, 400 ям под могилы мы уже выкопали. Рефрижераторы готовы. Мешки закупили. И даже знаем, как засверливать гробы", - написал он.Въезды и выезды из Киева не закрыты, а контролируются, - Кличко - Цензор.НЕТ 9433Поделиться
изображением В Днепре вырыли сотни могил для умерших от коронавируса
 показати весь коментар
 
Р! Дніпро підготувався по-дорослому. В'їзди і виїзди з Києва не закриті, а контролюються, - Кличко - Цензор.НЕТ 3043
 показати весь коментар
 
Рюсские гоффноеды домой не возвращаются...в ГЕРМАНИИ жить лучше..Гитлер и Муссолини победили ссср дохлый... Въезды и выезды из Киева не закрыты, а контролируются, - Кличко - Цензор.НЕТ 7868
 показати весь коментар
 
Во 2 мировой войне победила ЯПОНИЯ...,а вы думали Англия ссср и США????здря...
 показати весь коментар
 
О чём ты шепчешь, о многократно по башке стукнутый? Какие на хрен объяснения? Ты в состоянии объяснить, какие цели должно достичь то паскудство, которое ты развёл? А? Громче! Не слышу!
 показати весь коментар
 
Андрей Илларионов.
Украина выживет,РАБссия нет...
 показати весь коментар
 
В Киеве сушь стоит, ветер и движущийся автотранспорт поднимает с земли пыль столбом. Песок на зубах хрустит. А на этой пыли всё, что начихали, накашляли и другие выделения живых существ. Сушеный, концентрированный коронавирус. Внимание, вопрос. Почему в разгар карантина в Киеве не поливают улицы хотя бы обыкновенной водой, я уже не говорю о дез. растворах? Где машины поливалки? Их должно быть много. Топливо сейчас подешевело. Почему не поливают проезжую часть и тротуары?
 показати весь коментар
 
Давно с гор спустился? В сухом воздухе вирус живёт 3 часа, во влажном -несколько суток.
 показати весь коментар
 
 
В воздухе - возможно, а что скажете про комочки фекалий домашних питомцев и поверхности пылевых частиц, интеллектуальный вы наш?
 показати весь коментар
 
Конкретнее, сколько суток вирусные частицы сохраняют вирулентность в непроницаемых для солнечного ультафиолета гигроскопических пылевых частцах? Может поведаете нам, осведомленный вы наш?
 показати весь коментар
 
В любом случае, при поливе - больше суток.Займись уроками, мальчик.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниКиївські новини
 
 
 
 
 
 вгору