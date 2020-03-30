 Рада сьогодні проведе друге позачергове засідання, через пів години після першого, - Разумков

"100% підтримка про проведення другого позачергового засідання", - сказав Разумков на Погоджувальній раді керівників фракцій у понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами спікера, друге позачергове засідання, швидше за все, почнеться через 30 хвилин, після закінчення першого засідання.
Нет
но есть Слуги урода коломойского.
Вони торгували Україною в Мінську і посадами в Києві. Єрмак має піти негайно!
Досить нас дурити! Зеленський звернувся до Верховної Ради з вимогою ухвалити антикризові закони. Але не збирається комітет який має винести на голосування закон про неповернення «Привату» Коломойському. У цьому комітеті «слугонародівська» більшість.
Не дуріть нас!