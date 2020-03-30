 Рада сьогодні проведе друге позачергове засідання, через пів години після першого, - Разумков

"100% підтримка про проведення другого позачергового засідання", - сказав Разумков на Погоджувальній раді керівників фракцій у понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами спікера, друге позачергове засідання, швидше за все, почнеться через 30 хвилин, після закінчення першого засідання.

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