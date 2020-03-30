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Все про:армія (2715) ВР (7366) позачергове засідання (45) їжа (116) ЗСУ (488) Разумков Дмитро (441)

 Рада сьогодні проведе друге позачергове засідання, через пів години після першого, - Разумков

Голови фракцій Верховної Ради підтримали пропозицію спікера Дмитра Разумкова провести в понеділок друге позачергове засідання парламенту, на якому розглянути єдине питання - про забезпечення харчуванням військовослужбовців.

"100% підтримка про проведення другого позачергового засідання", - сказав Разумков на Погоджувальній раді керівників фракцій у понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами спікера, друге позачергове засідання, швидше за все, почнеться через 30 хвилин, після закінчення першого засідання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада може сьогодні провести друге позачергове засідання для розгляду питання харчування військовослужбовців, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185349
 
 
 Топ коментарі
 
Все голосования поименно и открыто. Списки публиковать.Хватит играться со слугами бени. По спискам будет ясно кого вешать на столбах Крещатика за продажу Украины и дефолт.
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Несут пургу! Нет голосов против "антикаламойского закона"..... Конечно , нет ! Нет голоса главного клоуна. Спонсор запретил. А грядущий дефолт доведет народ до полной нищеты!
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А где 73% Слуг народа
Нет
но есть Слуги урода коломойского.
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надо срочно всем участникам дать звание героев украины - в такое неоднозначное время они жертвуют собой, шобы в стране стало хоть чуточку веселее
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между первой и второй промежуток небольшой. хряпнут и давай дальше тусоваться.
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Несут пургу! Нет голосов против "антикаламойского закона"..... Конечно , нет ! Нет голоса главного клоуна. Спонсор запретил. А грядущий дефолт доведет народ до полной нищеты!
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А где 73% Слуг народа
Нет
но есть Слуги урода коломойского.
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Петины фирмы, специализировавшиеся на питании военных поразгоняли, а теперь репы чешут, ублюдки...... хотели назло Пете, а получилось назло армии, которая ихние жопы зашкваренные от московитских штыков прикрывает...... ну-ну.....
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Хіба їм треба, шоб їх прикривали? Це потрібно тільки нам.
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Все голосования поименно и открыто. Списки публиковать.Хватит играться со слугами бени. По спискам будет ясно кого вешать на столбах Крещатика за продажу Украины и дефолт.
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Элитное агенство по трудоустройству "Ермак" Все вакансии платные, дорого!
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Пане Зеленський! Негайно дайте доручення провести розслідування, щодо Андрія Єрмака і на час слідства-відстороніти від посади. Такого «зашквару»,який вчинили брати Єрмаки,ще не знала українська політика.
Вони торгували Україною в Мінську і посадами в Києві. Єрмак має піти негайно!

Досить нас дурити! Зеленський звернувся до Верховної Ради з вимогою ухвалити антикризові закони. Але не збирається комітет який має винести на голосування закон про неповернення «Привату» Коломойському. У цьому комітеті «слугонародівська» більшість.
Не дуріть нас!
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Бонус за непоявление в Раде сегодня от бородатой бабушки $60 тыс на руки
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Брат утверждает что они очень честные и порядочные не разу не совравши, а почему он живой, а не мертвый - не смог ответить.
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Позорище єрмаків не в тому що, вони продавали посади. Це, звичайна в Україні кацапська практика, так робилося з часів мацковських сцарів і через всю савєтську епоху. Позорище в тому що, він брав гроші, а посади діставалися іншим. Для "вельмишановного" чиновництва це, страшний гріх- порушення священних засад держави! Тому й злили його.
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