 "Батьківщина" не проголосує за ринок землі і звернеться в КС, якщо закон ухвалять, - Тимошенко

Про це заявила лідерка політсили Юлія Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я повідомляю всій країні, що наша команда буде боротися проти таких рішень усіма доступними політичними і конституційними засобами. І якщо тільки вони почнуть це протягувати під покровом епідемії і розпродавати українську землю, ми негайно будемо діяти і звертатися до Конституційного суду, тому що люди з епідемію не можуть сьогодні вийти, але КСУ обов'язково скасує цей антиконституційний і антиукраїнський закон", - заявила Тимошенко на засіданні погоджувальної ради Верховної ради в понеділок.

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Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада планувала розглянути закон про землю, банки й інші законопроєкти.

Однак станом на ранок 30 березня законопроєктів про ринок землі і банківську діяльність у порядку денному не виявилося.