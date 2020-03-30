 "Батьківщина" не проголосує за ринок землі і звернеться в КС, якщо закон ухвалять, - Тимошенко

Про це заявила лідерка політсили Юлія Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я повідомляю всій країні, що наша команда буде боротися проти таких рішень усіма доступними політичними і конституційними засобами. І якщо тільки вони почнуть це протягувати під покровом епідемії і розпродавати українську землю, ми негайно будемо діяти і звертатися до Конституційного суду, тому що люди з епідемію не можуть сьогодні вийти, але КСУ обов'язково скасує цей антиконституційний і антиукраїнський закон", - заявила Тимошенко на засіданні погоджувальної ради Верховної ради в понеділок.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада планувала розглянути закон про землю, банки й інші законопроєкти.
Однак станом на ранок 30 березня законопроєктів про ринок землі і банківську діяльність у порядку денному не виявилося.
І ви побачите як великі політикі будуть пояснюавати вам як правільно продається українська земля.
всё равно ярмак с зеленским раздерибанят бабло
Зеленский в отставку !
Коли це в нас політика робилася публічно?
Я не вірю, що зелох щиро бажає прийняття закону. Тому скоріше він з нею домовився про те, що закон пролітає.
И конечно же все заметили, что нет реакции от Зеленского на коррупционный скандал с братьями Ермаками. Это говорит о том, что либо Зеленскому безразлична эта проблема и он благословил Ермаков на их делишки, либо Ермак пообещал собрать голоса и поэтому президент молчит до голосования. В любом случае молчание Зеленского начало играть против него. Рейтинг Слуг и президента начинают стремительно нестись вниз. Это покажет ближайший соцопрос. И чем дольше молчит Зеленский тем слабее и не привлекательнее он выглядит для избирателя. Да, не так себе предстаалял свое правление Владимир Александрович. В сериале все было проще и веселее. В общем жизнь оказалась не похожа на выдумку сценаристов Квартала-95.
А это та самая повестка для голосования на сегодня, в которую не внесли законы о банках и земле:
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Все равно закон о рынке земли будет принят когда-нибудь, но вы хотите навернуть страну прямо сейчас?
не вешайте лапшу, зеленский - жулик, он показал , чего добивается,
я отлично знаю, что отменили, но суть осталась та же,
Зеленский кукла, которую дёргают за верёвку
Залишатися в країні, якою керує її коханий небезпечно?
Ото довіра😂
За землю проливали и проливают кровь и не одному человеку ею распоряжаться.
Пусть олигархов потрусит, которые выводят сотни млрд.
И покупают виллы по 200 млн.
В Китае их скинулись по 100 млн баксов,а эти налоги не платят могут и больше дать. И запретить им финансировать чужие экономики и выводить деньги сейчас, пусть вкладывают в Украину.
Юля костьми ляжет, а если вдруг получит полную власть, то будет у нас всё, как в Венесуэле.
Я могу согласиться со многими её критиками, но это не меняет факта, что ради копеек 8 млрд и шантажем дефолтом продвигают феодальний строй.
Говорят МВФ не обязателен этот закон, а нужен закон про банки.
И эти деньги легко можно найти у монополистов, а её лишать страну продуктовой безопасности, отдавая землю 5 людям, увидим еду как маски.
А чого вона має підтримувати російського шоумена і його шоблу з 254 депутатів?
Да и деньги от Коломойского, впрочем, как и любые другие деньги, по её мнению не пахнут.
В понедельник, 30 марта, Верховная Рада должна принять так называемый «антиколомойский» законопроект, который сделает невозможным возврат ПриватБанка олигарху Игорю Коломойскому.
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не смог провести заседание из-за отсутствия кворума, рассмотрение законопроекта перенесли на 13:00, сообщил нардеп от «Слуги народа» Егор Чернев.
В частности, на текущий момент отсутствуют следующие члены комитета:
Фракция ОПЗЖ - Игорь Абрамович, Юрий Солод, Тарас Козак;
Слуга народа - Андрей Холодов, Элла Репина, Алексей Леонов, Алексей Устенко (болеет), Дарья Володина, Анастасия Ляшенко;
За будущее - Игорь Палица, Александр Герега;
Доверие - Олег Кулинич;
Европейская солидарность - Нина Южанина;
Голос - Галина Васильченко (находится в больнице).
https://antikor.com.ua/articles/369180-opublikovan_spisok_deputatov_kotorye_sabotirujut_prinjatie_antikolomojskogo_zakona
Считаю, украинцам следует запомнить, за какие фамилии и партии не голосовать больше никогда.
Далой прививки!
Ну, те у кого доллары-евро - переживут и даже разбогатеют!
хотя и сама из племени jидонгов
Земельний закон Тимошенко
Перебуваючи на посаді прем'єр-міністра України, Юлія Тимошенко пропонувала скасувати заборону на продаж землі. У лютому 2008 року вона внесла на розгляд парламенту законопроект №2143 «Про ринок земель». Він передбачав можливість передавати земельні ділянки державної, комунальної та приватної власності на земельних аукціонах. У документі прописано, що суб'єктами ринку мали стати:громадяни та юридичні особи України;територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування;держава в особі відповідних органів державної влади;іноземні громадяни та особи без громадянства;іноземні юридичні особи, спільні підприємства, засновані за участю іноземних юридичних та фізичних осіб;іноземні держави.
Читати до теми: Основні положення зведеного земельного законопроекту - документ
1. Сколько у них и их родственников уже есть гектаров? 2. Если будет принят закон, они объязаны будут вернуть лишиние? Всё.