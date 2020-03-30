 Опалювальний сезон у Києві може завершитися вже наприкінці цього тижня, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

"За нормативами, ми можемо вимикати опалення, коли середньодобова температура - не нижча за плюс 8 градусів за Цельсієм. До четверга у нас вночі, за прогнозом, поки мінусова температура. А далі - вже має потеплішати. Якщо прогноз не зміниться, наприкінці цього тижня ми будемо завершувати опалювальний сезон у місті", - сказав Кличко.

Він нагадав, що школи, дитсадки та деякі адміністративні заклади в столиці вже відімкнули від опалення раніше.

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