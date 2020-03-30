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Все про:Київ (7561) Кличко (1027) опалювальний сезон (273)

 Опалювальний сезон у Києві може завершитися вже наприкінці цього тижня, - Кличко

Якщо прогноз погоди не зміниться і середньодобова температура буде не нижчою за 8°C, то опалювальний сезон у столиці може завершитися вже наприкінці цього тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

"За нормативами, ми можемо вимикати опалення, коли середньодобова температура - не нижча за плюс 8 градусів за Цельсієм. До четверга у нас вночі, за прогнозом, поки мінусова температура. А далі - вже має потеплішати. Якщо прогноз не зміниться, наприкінці цього тижня ми будемо завершувати опалювальний сезон у місті", - сказав Кличко.

Він нагадав, що школи, дитсадки та деякі адміністративні заклади в столиці вже відімкнули від опалення раніше.

Також читайте: У Києві виявили 20 нових випадків COVID-19, загалом підтверджено 102 випадки, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185342
 
   
 Топ коментарі
 
та давайте уже до августа продлим отопительный сезон! поддержим отечественного товаропроизводителя в трудное для страны время!
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Судя по платежкам у нас сейчас самая ХОЛОДНАЯ зима за 20 лет.
Рекордные морозы до минус 30.
Отопительный сезон в Киеве может закончиться уже в конце этой недели, - Кличко - Цензор.НЕТ 7747
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ахметов не даёт зеленскому добро ...
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Судя по платежкам у нас сейчас самая ХОЛОДНАЯ зима за 20 лет.
Рекордные морозы до минус 30.

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Большинство домов построено в советское время, с учетом теплопотерь бес

застеклённых балконов. При застеклении балкона, теплопотери уменьшаются,

и нет необходимости так топить. Отопление надо выключать при Т ср +4-5 С.
А так приходится при нерегулируемой системе отопления открывать двери на балкон,

что бы внутри воздух не был более 22 С.
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зеленский неплохо наварился в этом году, в итоге за отопление больше, чем за прошлую зиму ...
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вы абсолютно правильно указали на кукловода
Зеленский может, но ему комфортнее с Ахметовым
следовательно имеет профит
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Вообще-то пан Кличко забыл, или не знает правила отключения отопления. Если среднесуточнай температура +8 будет в течение трех дней. А это, аккурат по прогнозу, начало следующей недели. Выполняйте соответствующие положения, пан Кличко!
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та давайте уже до августа продлим отопительный сезон! поддержим отечественного товаропроизводителя в трудное для страны время!
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ахметов не даёт зеленскому добро ...
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Что вы? Не отключайте! Мне так нравится что когда на улице +17, в квартире +28, и нельзя руку даже положить на батарею. И домовой счётчик поставили только для того, чтоб на всю открыть краник, а жильцы платят. Чтоб вас черти так в аду жарили, как вы кочегарите. В том числе ТОВ Фирма Компас.
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