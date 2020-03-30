 Якщо продовжаться ці поїздки юрбою на природу - нас чекає велика катастрофа, - Кличко закликає не порушувати правил карантину

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Коли вас закликають обмежити контакти, залишитися вдома для вашої безпеки - ви компаніями вивалюється на пікніки. Ви влаштовуєте аншлаги на дитячих майданчиках, ви відмовляєтеся від обсервації, повернувшись літаками з умовно закритого повітряного простору. Ви смієтеся і не вірите, і чомусь думаєте, що пронесе. Ні", - підкреслив Кличко.

За його словами, потім жодна система охорони здоров'я не впорається з тисячами людей, які захворіли.

"Подивіться, будь ласка, на Італію, де лікарі вирішують кого рятувати, а кого ні. Подивіться на інші країни, в яких труни вивозять сотнями і спалюють. Без прощань і без церемоній", - пояснив Кличко.

"Якщо продовжаться ці вештання і тусовки, ці поїздки юрбою на природу - нас усіх чекатиме велика катастрофа. З вини легковажних людей, які не дотримуються обмежень", - підсумував мер Києва.

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