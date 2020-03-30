 Якщо продовжаться ці поїздки юрбою на природу - нас чекає велика катастрофа, - Кличко закликає не порушувати правил карантину

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Коли вас закликають обмежити контакти, залишитися вдома для вашої безпеки - ви компаніями вивалюється на пікніки. Ви влаштовуєте аншлаги на дитячих майданчиках, ви відмовляєтеся від обсервації, повернувшись літаками з умовно закритого повітряного простору. Ви смієтеся і не вірите, і чомусь думаєте, що пронесе. Ні", - підкреслив Кличко.
За його словами, потім жодна система охорони здоров'я не впорається з тисячами людей, які захворіли.
"Подивіться, будь ласка, на Італію, де лікарі вирішують кого рятувати, а кого ні. Подивіться на інші країни, в яких труни вивозять сотнями і спалюють. Без прощань і без церемоній", - пояснив Кличко.
"Якщо продовжаться ці вештання і тусовки, ці поїздки юрбою на природу - нас усіх чекатиме велика катастрофа. З вини легковажних людей, які не дотримуються обмежень", - підсумував мер Києва.
А твои оценки здесь никому нахрен не упёрлись, прислуга польская.
якщо люди лише своєю сім'єю...
заразиться в многоэтажном доме гораздо более вероятней, чем на природе..., тем более если выезжаешь туда с теми кем живешь и в своем транспорте...
все в одну кучу валить не нужно...
здесь смотрю предлагают уже расстреливать отдыхающих с вертолетов...
тупые совки...
пояснювати потрібно, шо виїзд на природу не повинен бути штибу брат+сват+швагро+племінник з сім'ями чи студентською групою... тоді карантин пох...
а чим може зашкодити виїзд на природу своєю сім'єю? пішки, на веломашинах чи власним транпортом... коли все рівно не відбувається контакту членів сім'ї з сторонніми.
це значно безпечніше, аніж просто залишайсявдома. вдома ви всі торкаєтесь однієї кнопки виклику ліфту, хапаєтесь за одну і ту ж ручку вхідних дверей...
плавали... знаем!
А дома запертые пусть сидит "группа риска" - пенсы.
А меня вот только что масочку заставили за 30 гр. купить. Но это ни хрена не проблема и не мардоёрство. Проблема - это люди, которые не хотят, чтоб с ними как со скотом обращались.
********* страдают все: и в юк, и во франции, и в америке, и в индии. а испанцы и итальянцы уже дострадались.
1 год ·
ИТАЛИЯ и Испания...
Очень похожи на нас. Особенности:
1. Каждый третий живет со старшими и пожилыми членами семьи.
2. Целые регионы работают нелегально, получая ЗП в конвертах и в случае краха экономики теряют право на помощь и доход.
Вторая вона Вируса - экономическая... и она пострашнее первой. Точнее чем сильнее карантин и экономические тормоза, сбивающие первую (медицинскую) волну - тем сильнее и мощнее вторая волна.
В Италии заговорили о "безусловном" доходе... иначе бунты.
"Существует опасность беспорядков и восстаний, спонтанных и организованных, прежде всего на юге Италии, где большая доля теневой экономики и всепроникающее влияние организованной преступности являются основными факторами риска"
"Нужно действовать быстро, имеется риск для сохранения демократии. Необходимо распространить гарантированный доход [на бОльшую часть населения]"
"Хватит сидеть дома, у нас нет денег, чтобы заплатить, нам нужно есть", - громко кричали они.
В Палермо и других городах Сицилии полиция взяла под охрану супермаркеты. Почти не проходит и дня без того, чтобы в Южной Италии не случалось бы нападение на аптеку.
ЕС, в который мы так стремимся по-сути расшил 4 основные свободы и каждый виживает сам.
"Если Европа не справится с этой беспрецедентной задачей, вся европейская структура утратит для людей смысл существования", - сказал Конте.
По словам Конте, речь идет "не просто о разногласиях" между ним и Меркель, имевших место 26 марта, а о "жесткой и откровенной конфронтации" относительно дальнейшего курса ЕС.
Как отмечает агентство AFP, вся зона евро в ближайшие месяцы погрузится в рецессию. Италии же фактически угрожает экономический коллапс, после того как она - первой из европейских стран - 12 марта заморозила практически весь свой бизнес.
АМИНЬ.
Здоровым людям нельзя в лес.
А 100000 человек из стран где очаг заражения, ввозить можно, и распускать по всей стране.