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 Політика України
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 Рада може сьогодні провести друге позачергове засідання для розгляду питання харчування військовослужбовців, - Разумков

Верховна Рада може зібратися на друге позачергове засідання поспіль для розгляду законопроєкту №3254 "Про внесення змін до закону про державний бюджет на 2020 рік щодо забезпечення безперервного харчування для військовослужбовців", заявив голова парламенту Дмитро Разумков.

"З цим питанням звернувся комітет, це дуже необхідно зробити в найкоротші терміни. Всі фракції до мене звернулися з пропозицією включити його якомога швидше до порядку денного. Станом на зараз ми не можемо доповнити той порядок денний, який запропонований  на позачергове засідання, тому є пропозиція, якщо буде 100% підтримка всіх фракцій, через рішення Погоджувальної ради провести додаткове позачергове засідання, яке відбудеться відразу після першого позачергового засідання і складатиметься з одного питання - №3254", - заявив Разумков на засіданні Погоджувальної ради Верховної Ради в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Законопроєкт №3254 був першим внесеним новим складом Кабінету Міністрів.

У документі зазначено, що нині існує реальний ризик зриву забезпечення харчуванням особового складу Збройних сил України та інших складових сил безпеки і оборони у зв'язку з виникненням непередбачених обставин. Це обумовлено відмовою переможця за результатами проведених процедур закупівлі послуг харчування особового складу укласти договори (товариство з обмеженою відповідальністю "Понтем.уа" відмовилося надавати послуги з харчування в регіонах України у зв'язку з поширенням Covid-19). Вказана обставина може призвести до зриву харчування особового складу ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс президента просить ОДА допомогти військовим частинам продуктами у зв'язку з можливими зривами поставок через коронавірус

Тому Кабмін просить доповнити закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" ст.17-1, згідно з якою буде передбачена для Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України можливість продовження в 2020 році дії договорів, укладених в 2019 році з суб'єктами господарювання з метою недопущення зриву харчування військовослужбовців складових сил безпеки і оборони.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185340
 
 
 Топ коментарі
 
Думская:
В Одессе сейчас используют английские экспресс-тесты на коронавирус, рассказали в мэрии. Китайские, на которых пиарился Зеленский, не сертифицированы в Украине.
* А можно чтоб китайскими проверяли только зелебобиков?
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Прошло 90% марта.
Бюджет выполнен на 77% от плана, в т.ч. по таможне - на 74%.
Дыра - ₴22 млрд. ПДВ компенсирован всего на 10 млрд при расчетных ~20.
Квартал (без 2 дней): выполнение 83%, недовыполнение - ₴40 млрд.
А тут еще карантины до лета... Будут печатать! Будет 30+
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Скандал з Єрмаком став підтвердженням того, наскільки прогнившою є система, яка в такий важливий для України час керує державою
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Думская:
В Одессе сейчас используют английские экспресс-тесты на коронавирус, рассказали в мэрии. Китайские, на которых пиарился Зеленский, не сертифицированы в Украине.
* А можно чтоб китайскими проверяли только зелебобиков?
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Да, тестирование тестов, постукиванием по ним х..м, как по клавишам рояля, проводил главный тестатор известный в медицинских кругах в качестве ваЗЕлина.
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Прошло 90% марта.
Бюджет выполнен на 77% от плана, в т.ч. по таможне - на 74%.
Дыра - ₴22 млрд. ПДВ компенсирован всего на 10 млрд при расчетных ~20.
Квартал (без 2 дней): выполнение 83%, недовыполнение - ₴40 млрд.
А тут еще карантины до лета... Будут печатать! Будет 30+
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30+ Рада может сегодня провести второе внеочередное заседание для рассмотрения вопроса питания военнослужащих, - Разумков - Цензор.НЕТ 6590
Да вы, батенька, воля ваша, очень уж большой оптимист.
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Скандал з Єрмаком став підтвердженням того, наскільки прогнившою є система, яка в такий важливий для України час керує державою
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Ломать не строить. Да ЗеДятлы? Порох построил, ваЗЕлин сломал.
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Oleg Garntsarik

Агєнт Порошенка мочить іншого агєнта Порошенка (брата ще одного агента Порошенка).
І тільки президент чомусь мовчить. Мабуть, тому що агєнт Порошенка.
Куди дивиться сам Порошенко? Чому він допустив такий бардак серед своїх агєнтів?!
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Голосування за МВФ-івський пакет відтерміновується. Парламентський комітет з фінансів не зібрав кворуму зранку, засідання переноситься на 13-00. В ситуації, що склалася з вірусом, Україна може собі дозволити гаяти час?
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Коломойському не потрібно скуповувати всіх нардепів. Достатньо домовитися лише з членами профільних комітетів. І Коломойському абсолютно все рівно вірус в країні чи війна. У нього є лише його шкірні інтереси.
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Пане Президенте ! це так діє влада Ізраїлю по відношенню тих хто скоїв проти держави злочин! не дивлячись що в тете віла, будинок, сарай- усіх нахй!!! будинок в каміння!! може так почнемо в Україні? вона в нас працює добре!!! такі люди не мають права мешкати в оселі !!

Панове, в нас Голда Меір мешкала в 2х кімнатах в Тель Авіві, Рабін жив мав будинок з 4 кімнатами і не маючи земель лишнего майна... ніхто і зараз з депутатів не мають замків і т п ! я проце говорю!!
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конфіскувати? щоб друга скотиняка придбала за копійки по блату? тому в нас це продумано і відрізано! ні яких аукціонів!! плюс позбавлення усіх прав!
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В связи с карантином поменьшало порохоботов, к чему бы это.?
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Законопроєкт №3260 - один із необхідних кроків для того, щоб розширити фінансову допомогу від МВФ. Якщо парламент сьогодні провалить голосування, криза лише погіршиться. Для мільйонів українців це буде катастрофою
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зеленскому сейчас не нужно никаких законопроектов. ему нужно сказать людям: Я ИДУ В ОТСТАВКУ. и чтоб остаться человеком, сказать : меня обмануло мое ближайшее окружение и работать мне нескем. это будет очень умное решение
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