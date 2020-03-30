 Рада може сьогодні провести друге позачергове засідання для розгляду питання харчування військовослужбовців, - Разумков

"З цим питанням звернувся комітет, це дуже необхідно зробити в найкоротші терміни. Всі фракції до мене звернулися з пропозицією включити його якомога швидше до порядку денного. Станом на зараз ми не можемо доповнити той порядок денний, який запропонований на позачергове засідання, тому є пропозиція, якщо буде 100% підтримка всіх фракцій, через рішення Погоджувальної ради провести додаткове позачергове засідання, яке відбудеться відразу після першого позачергового засідання і складатиметься з одного питання - №3254", - заявив Разумков на засіданні Погоджувальної ради Верховної Ради в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Законопроєкт №3254 був першим внесеним новим складом Кабінету Міністрів.

У документі зазначено, що нині існує реальний ризик зриву забезпечення харчуванням особового складу Збройних сил України та інших складових сил безпеки і оборони у зв'язку з виникненням непередбачених обставин. Це обумовлено відмовою переможця за результатами проведених процедур закупівлі послуг харчування особового складу укласти договори (товариство з обмеженою відповідальністю "Понтем.уа" відмовилося надавати послуги з харчування в регіонах України у зв'язку з поширенням Covid-19). Вказана обставина може призвести до зриву харчування особового складу ЗСУ.

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Тому Кабмін просить доповнити закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" ст.17-1, згідно з якою буде передбачена для Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України можливість продовження в 2020 році дії договорів, укладених в 2019 році з суб'єктами господарювання з метою недопущення зриву харчування військовослужбовців складових сил безпеки і оборони.