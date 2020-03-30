 На позачерговому засіданні Ради через хворобу можуть бути відсутніми близько 15 "слуг народу", - нардеп Арахамія

"Станом на вчора було десь 15 осіб, але не хворих на коронавірус, на щастя. Це ті, хто почувається погано. Тобто подивимося, ви будете бачити це", - сказав Арахамія журналістам перед погоджувальною радою керівників фракцій і груп парламенту в понеділок, відповідаючи на запитання, скільки народних депутатів із фракції "Слуга народу" хворіють, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового засідання парламенту в понеділок, 30 березня, о 14:00.

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