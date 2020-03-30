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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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Все про:ВР (7366) карантин (1582) позачергове засідання (45) Арахамія (269) Слуга народу (761) COVID-19 (2384) коронавірус (1116)

 На позачерговому засіданні Ради через хворобу можуть бути відсутніми близько 15 "слуг народу", - нардеп Арахамія

У фракції "Слуга народу" близько 15 осіб можуть бути відсутніми на позачерговому пленарному засіданні парламенту за станом здоров'я, заявляє глава фракції Давид Арахамія.

"Станом на вчора було десь 15 осіб, але не хворих на коронавірус, на щастя. Це ті, хто почувається погано. Тобто подивимося, ви будете бачити це", - сказав Арахамія журналістам перед погоджувальною радою керівників фракцій і груп парламенту в понеділок, відповідаючи на запитання, скільки народних депутатів із фракції "Слуга народу" хворіють, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового засідання парламенту в понеділок, 30 березня, о 14:00.

Також читайте: Дехто з нардепів уже вилікувався від коронавірусу, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185338
 
 
 Топ коментарі
 
Дайте угадаю: відсутніми будуть Дубінський, Бужанський і Василевська?))
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минус 15 клоунов это уже что то - аншлага не будет, зато коверные выступят с новой программой
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а остальные будут отсутствовать по предоплате беняциара
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Сегодня на собрании отсутствует оргкомитет в полном составе, из-за последствий последней оргии. На внеочередном заседании Рады по болезни могут отсутствовать около 15 "слуг народа", - нардеп Арахамия - Цензор.НЕТ 4233
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Петр Порошенко отказался от гражданства РАБссииАлексеевич неужели стал чеченским снайпером Джохар Дудаев...... На внеочередном заседании Рады по болезни могут отсутствовать около 15 "слуг народа", - нардеп Арахамия - Цензор.НЕТ 1548
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Эта "болезнь" называется -"60 000 $ от бородатой бабки Бени".
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Послушайте, ведь можно их запаковать в цинковый ящик и доставить в ВР. Голосовать будут стуком в крышку гр..., пардон, ящика. Один стук - ЗА, два стука - ПРОТИВ, три- ВОЗДЕРЖАЛСЯ. Ну, а потом последний стук. Кто играл в карточную игру "очко" тот в курсе. особенно члены ОПГ "Слуга народа". Например Коля Оболонськй.
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Дайте угадаю: відсутніми будуть Дубінський, Бужанський і Василевська?))
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Кажуть что Арсений Яценюк снайпер Дудаева, замочил в сортире 200 рюсских Крыс...петр Алексеевич замочил гораздо больше рюсскага гоффна Путлера,типа Рюсский мир... На внеочередном заседании Рады по болезни могут отсутствовать около 15 "слуг народа", - нардеп Арахамия - Цензор.НЕТ 5698 На внеочередном заседании Рады по болезни могут отсутствовать около 15 "слуг народа", - нардеп Арахамия - Цензор.НЕТ 5698
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Так надо тогда оформить больничные листы и предъявить их в МВФ. Сказать "невинаватые мы"! На внеочередном заседании Рады по болезни могут отсутствовать около 15 "слуг народа", - нардеп Арахамия - Цензор.НЕТ 6839
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Ибо нефиг кататься по всяким Куршевелям в период карантина. Дома сидеть надо.
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Недавно подох нацбол Эдичка Лимонов,ярый мудак всех народов включая ЮГОСЛАВСКИЙ...жду когда сдохнут Гиркин и прочая челядь плешивого ОКУРКА...
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Все идет по плану арлекина, или по плану бени.
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Беня в ЖО...пе..читай Лондонский Суд...и Вердикт.. На позачерговому засіданні Ради через хворобу можуть бути відсутніми близько 15 "слуг народу", - нардеп Арахамія - Цензор.НЕТ 14
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Принц Саудитов Салман сожрет РАБссию вонючку от Сахалина до Кенигсберга...Рюссишэ Швайны... сдаватесь..срань вонючая...
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