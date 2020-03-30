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 Київські новини, Суспільство
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 У Києві виявили 20 нових випадків COVID-19, загалом підтверджено 102 випадки, - Кличко

Уже 102 людини в Києві мають підтверджений діагноз захворювання на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"У столиці стрімко збільшується кількість киян, що мають підтверджений діагноз захворювання на COVID-19. Станом на сьогоднішній ранок це вже - 102 людини! Ми отримали від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" ще 20 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус", - сказав Кличко.

Серед тих, хто захворів: 11 жінок віком від 29 до 61 року і 9 чоловіків - від 25 до 70 років. Один пацієнт госпіталізований до клінічної лікарні № 4, троє – в міську лікарню № 9. Інші – лікуються вдома на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Із 20 нових випадків чотири - так звані "сімейні вогнища". Коли захворіли кілька членів родини", - додав мер Києва.

Так, за словами Кличка, з усіх офіційно зареєстрованих понад сотні випадків захворювання вилікувалися вже двоє киян. Їх виписали з Олександрівської лікарні.

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На сьогодні в Олександрівській лікарні перебувають 38 пацієнтів із діагнозом на коронавірус. У міській клінічній лікарні № 4 - 13 осіб, в міській клінічній лікарні № 9 - 7. Інші лікуються вдома на самоізоляції, під контролем лікарів.

Щодо кількості тих, хто захворів у районах столиці: Голосіївський район - 14 людей, Дарницький - 13, Деснянський - 4, Дніпровський - 2, Оболонський - 6, Печерський - 27, Подільський - 5, Святошинський - 8, Солом'янський - 16, Шевченківський - 7.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185337
 
 
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Виталий, сотню в Козацком проверте...хотя смысл.. позабирали уже людей тысячами и отпустили. .
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Кошмар и ужас! Мы все умрем! Больше трэша, больше истерии.... А тем временем цена за молчаливое разрешение продолжения строительных работ в Киеве поднялась до 200 000 зеленых налом.
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"фуфлотесты на коронавирус", реагирующие положительно на другие ОРВИ или даже грипп, делают свое дело, работая над фальшивой статистикой
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