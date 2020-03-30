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Все про:Держприкордонслужба (2502) кордон (1440) українці (1830)

 На українському кордоні немає черг, зафіксовано найнижчий пасажиропотік за останній час, - Держприкордонслужба

За минулу добу співробітники Держприкордонслужби України здійснили менше 14 тис. пропускних операцій. Це найнижче значення коефіцієнта перетинів кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Загалом в Україну в’їхало близько 9 тисяч осіб, більшість їх – майже 7,5 тисяч осіб – наші співвітчизники, які повернулися з-за кордону. До 5 тисяч осіб, серед яких 1,6 тисячі іноземців, оформлено на виїзд з України.

На сьогоднішній ранок на кордоні немає ані черг осіб, які подорожують власним транспортом, ані тих, хто прибув до пунктів пропуску пішки.

Серед українців, які 29 березня повернулися з-за кордону, більше 2 тисяч осіб прибули без власного транспорту. Для перевезення піших мандрівників за сприяння Держприкордонслужби України залучалися транспортні засоби надані місцевою владою та ДСНС.

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Всім особам, які прибули в Україну, в установленому порядку оформлялися інформативні згоди про самоізоляцію і надавалися відповідні пам'ятки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185335
 
 
 Топ коментарі
 
те, кто хотел попасть на землю обетовнную туда попали, а остальные сильно призадумались надобно ли им цие счастье
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Что, уже очаги заражение в Европе подчистили и немного их больницам разгрузку обеспечели?
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И к слову, теперь з ЕС в украину заробитчан будут запускать только в масках.
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те, кто хотел попасть на землю обетовнную туда попали, а остальные сильно призадумались надобно ли им цие счастье
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Сейчас кто то призадумается о бытие на этом сайте😂🌷
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Сейчас кацапская блевотина снова будет деактивирована.А и чуть не забыл.Ты опять идешь на ***😂🌷
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так понятно, чем вызвано твое красноречие - ты сидишь на нем давно и неснимаемо На українському кордоні немає черг, зафіксовано найнижчий пасажиропотік за останній час, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1362
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Пиши быстрее,у тебя мало времени.И ты снова идешь на ***😂🌷
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четверть миски борща -цена твоему славословию, аминь
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Дураков нет сидеть без суда и следствия.
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Наконец то президент вернул недоумков на Родину. Земли для всех хватит, а то так переживали.
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#ЦейДень 30.3.2014 - в Харкові вболівальники «Металіста» і «Шахтаря» вперше заспівали пісню: «путiн - *****»
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Что, уже очаги заражение в Европе подчистили и немного их больницам разгрузку обеспечели?
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И к слову, теперь з ЕС в украину заробитчан будут запускать только в масках.
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