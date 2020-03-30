 "Якщо вони привозять бойовика, то українська делегація каже "до побачення, всі вільні". Розмови не буде", - Резніков про відбір в "консультативну раду"

Механізм відбору членів "консультативної ради" щодо Донбасу поки не визначений, але уряд хоче, "щоб він був дзеркальний і для тієї сторони", і щоб у суспільства не було сумнівів у порядності і патріотичності тих, кого туди відберуть від України. Про це РБК-Україна заявив віцепрем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.
"Механізм відбору з нашого боку поки не визначений. Ми хочемо щоби такий механізм був дзеркальним і для тієї сторони. Наскільки вони будуть з цим хімічити – це вже інша справа. Якщо вони привозять бойовика, то українська делегація говорить "до побачення, всі вільні". Розмови не буде. У них там зараз "зради" з цього приводу більше ніж у нас, я це точно знаю зі своїх джерел. Механізм повинен бути таким, щоб у суспільства не було сумнівів у порядності і патріотичності тих, кого туди відберуть", - зазначив він.
При цьому Резніков каже: ймовірність, що з ОРДЛО в "раду" приїдуть люди, які потрапили під окупаційну пропаганду, становить "99,9%, а то й усі 100%".
"Але не в цьому ж справа. Вони і так їздять, сьогодні присутні в мінському процесі. Ніканорова і Дейнего – в ТКГ в якості запрошених. Ще по одному представнику від ОРДО і ОРЛО в кожній з чотирьох підгруп. Отже, вже 10 осіб. З української сторони: Леонід Данилович і ще чотири людини в кожній підгрупі, разом – п'ять. Ще є п'ять росіян. Підсумкове співвідношення: п'ятнадцять проти п'ятьох. Це нормально? Ні. Я вважаю, що це ціна права була б пропорція 15 на 15", - пояснив він.
І все-одно: форма і зміст репліки мають відповідати один одному...
Он?
Он не дебил.
Дебилам он в уши трёт...
там только раше боевики решают кому ехать, кому нет...
вообще то нет - это Ермак и Зе держат украинцев за идиотов...
во ***** мрази, а???
Шмыгаль отберет средства защиты у украинских граждан и передаст их российским боевикам, сняв необходимость их снабжения с путина хла. Когда в аптеке будете спрашивать маску, помните об этом. В сказочку о том, что российский террорист отдаст средства защиты украинцу я не верю
Одне питання. Зеленський червону лінію тільки переступив, чи ще й насцяв на неї?
еще есть вопрос . как оно собирается отсеивать боевиков из ОРДЛО ? наверное по внешнему виду . думает абизяна завалит в бронике в каске и с АК-74 ?
они тайного подпольщика, борющегося за Украину, могут привезти, как вариант ?
а просто перестать нарушать "перемирие" слабо договориться? а каждый день раненные - вам не привозят таких данных???
Зебилы, радуйтесь!
Товарищ майор, я про Надежду Савченко.
Переводите РФ из агрессора-оккупанта в разряд "наблюдателей-миротворцев"?
Мы же все понимаем.
Зачем вы ДУРАКА ИЗ СЕБЯ КОРЧИТЕ, Алексей Юрьевич?
https://www.youtube.com/watch?v=lEgmLhAlfmQ
Война заканчиться,когда РОССИЯ ВЫВЕДЕТ ВОЙСКА!
це вже зовсім для дурненьких, таких, як Вова Зеленський
У них и "дефолт" - это хорошо.
Одно радует - 73% скоро на собственной шкуре убедятся, как это "хорошо".
2. что какой то о совет прикажет хлу вывести войска при том находясь в ОРДЛО.
3. На переговорах в Минске вы много порешали , наоборот сдаете интересы Украины, так же сделает какой совет за бутылку самогонки.
Например тех, кто сивоху выкидывал. Парни из Донецка, воевали в добровольческих подразделениях.
Или те, кто служил в роте Донецк батальона Дніпро-1.
Или те, кто служил в ДУК, Радик, Душман например.
В общем представителей хватает