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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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 "Якщо вони привозять бойовика, то українська делегація каже "до побачення, всі вільні". Розмови не буде", - Резніков про відбір в "консультативну раду"

Українська влада хоче дзеркальний механізм відбору представників у так звану "консультативну раду" з "представниками ОРДЛО", говорить Резніков

Механізм відбору членів "консультативної ради" щодо Донбасу поки не визначений, але уряд хоче, "щоб він був дзеркальний і для тієї сторони", і щоб у суспільства не було сумнівів у порядності і патріотичності тих, кого туди відберуть від України. Про це РБК-Україна заявив віцепрем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Механізм відбору з нашого боку поки не визначений. Ми хочемо щоби такий механізм був дзеркальним і для тієї сторони. Наскільки вони будуть з цим хімічити – це вже інша справа. Якщо вони привозять бойовика, то українська делегація говорить "до побачення, всі вільні". Розмови не буде. У них там зараз "зради" з цього приводу більше ніж у нас, я це точно знаю зі своїх джерел. Механізм повинен бути таким, щоб у суспільства не було сумнівів у порядності і патріотичності тих, кого туди відберуть", - зазначив він.

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При цьому Резніков каже: ймовірність, що з ОРДЛО в "раду" приїдуть люди, які потрапили під окупаційну пропаганду, становить "99,9%, а то й усі 100%".

"Але не в цьому ж справа. Вони і так їздять, сьогодні присутні в мінському процесі. Ніканорова і Дейнего – в ТКГ в якості запрошених. Ще по одному представнику від ОРДО і ОРЛО в кожній з чотирьох підгруп. Отже, вже 10 осіб. З української сторони: Леонід Данилович і ще чотири людини в кожній підгрупі, разом – п'ять. Ще є п'ять росіян. Підсумкове співвідношення: п'ятнадцять проти п'ятьох. Це нормально? Ні. Я вважаю, що це ціна права була б пропорція 15 на 15", - пояснив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185334
 
 
 Топ коментарі
 
Бля, он дебил или нет? А как он определит боевик или нет?
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Несомненно- и дебил, и продажная сволочь.
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идиоты...
там только раше боевики решают кому ехать, кому нет...
вообще то нет - это Ермак и Зе держат украинцев за идиотов...
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***, он дебил или нет? А как он определит боевик или нет?
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Несомненно- и дебил, и продажная сволочь.
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_Дебил как раз таки ты, поскольку думаешь, что они руководствуются интересами Украины в то время как они работают на расию.
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жорстко, занадто, дуже образливо для колеги, - але, по-сутті, правильно.
І все-одно: форма і зміст репліки мають відповідати один одному...
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если Ермак скажет что он не боевик значить небоевик))
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Справку от Пушилина будут требовать что не боевик.
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Щодо бойовиків, є надія, що наші спецслужби тримають їх на обліку. А якщо не воював, але злісний колаборант, тоді підходить?
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"***, он дебил или нет?"
Он?
Он не дебил.
Дебилам он в уши трёт...
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ето шо то типа - неча на зеркало пенять, коли рожа крива?
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идиоты...
там только раше боевики решают кому ехать, кому нет...
вообще то нет - это Ермак и Зе держат украинцев за идиотов...
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та ты ж пид*рас пять минут назад говорил, что ничего такого нет!!!
во ***** мрази, а???
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Е...ый зеленый цирк . Нах.. и о чем вы хотите с ними договариваться ? О том ,что ***** с раше непричем ??!!
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Ой ДУРАК ,а кого они могут туда привести ??? "Если они привозят боевика, то украинская делегация говорит "до свидания, все свободны". Разговора не будет", - Резников об отборе в "консультативный совет" - Цензор.НЕТ 6808
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Резников дебил.Вы,твари,сами лезете в ордло.Они от вас границы закрывают,а вы претесь.
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ты почему вместо "с" вместо "п" вначале написал
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А если не боевика, а простого, пересичного луГОНДОНца, то скажут, - шалом.
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Та то ***.я, главное, что бы он не за Пороха был.
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они привезут агентов фсб под видом белых и пушистых
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Это типа как обмануть украинцев. Нет там других и не может быть. ЭТО обман всех украинцев.
Шмыгаль отберет средства защиты у украинских граждан и передаст их российским боевикам, сняв необходимость их снабжения с путина хла. Когда в аптеке будете спрашивать маску, помните об этом. В сказочку о том, что российский террорист отдаст средства защиты украинцу я не верю
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От бачите, все вже вирішено.

Одне питання. Зеленський червону лінію тільки переступив, чи ще й насцяв на неї?
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Вже сівоха мав свої джерела на Донбасі.
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Ти диви як воно хоче здати Україну.Пора таке лайно на гиляку.
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Сивоху надо туда . он очень патриотичный . он такой патриотичный что патриотичнее всех патриотов в Украине

еще есть вопрос . как оно собирается отсеивать боевиков из ОРДЛО ? наверное по внешнему виду . думает абизяна завалит в бронике в каске и с АК-74 ?
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я так думаю это прерогатива спецслужб. Разведка, СБУ. Это они должны анализировать кого хотят продвинуть со стороны ОРДЛО
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а это часом не то СБУ которое проморгало среди вернувшихся из плена таких персонажей как Бражников и Кусков ? "Якщо вони привозять бойовика, то українська делегація каже "до побачення, всі вільні". Розмови не буде", - Резніков про відбір в "консультативну раду" - Цензор.НЕТ 6540
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а какие могут быть варианты ?

они тайного подпольщика, борющегося за Украину, могут привезти, как вариант ?
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это уже из области сказки. Я думаю, что главным будет неучастие в НВФ, боевых действиях, действиях подрывающих основы украинской государственности (хотя по этому пункту весьма спорно. по сути любого чиновника маняреспублик можно за это подтянуть). Ну и способность адекватно вести диалог.
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а можно подробнее про возможность адекватно вести диалог будучи напалечной куклой на руке ***** ?
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открою страшную тайну - любой дипломат является напалечной куклой своего лидера. а если он городит отсебятину и превышает полномочия , то его меняют
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Скорее зебоба сдохнет, чем ему дадут это сделать -так что кацапы могут не надеяться)
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это оно о чем??? куда привозят боевика??? какой совет? какая консультация ???? шо это???
а просто перестать нарушать "перемирие" слабо договориться? а каждый день раненные - вам не привозят таких данных???
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проблема даже не в том кого привезут. косвенно сообщается, шо теневая подготовка к созданию идёт полным ходом.
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Единственное эффективное средство недопущения боевиков - ликвидировать нах этот "консультативный совет" на стадии идеи.
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все представители на подвале давно сидят. Остальные не признаются нет ни каких гарантий безопасносности. К кто даст им гарантии . если за спиной ствол.
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не надо никаких прозрачных отборов, гнида ты еврейская...в принципе не должен существовать никакой совет с терористами который выводит рф из-под санкций и автоматом разваливает нашу страну на княжества
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А про Рашку-агресора, яку перевели до якогось там гаранта ні Ярмак, ні Р'знікович ні слова, а Зеля клову мовчить, як обісрався
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Мда... чувствую что мы на пороге грандиозного шухера. О, а что зебилоиды по этому поводу думают? Эй, охломоны, вы куда все пропали?
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Они таки продавливают своё.
Зебилы, радуйтесь!
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Мне кажется, уже продавили. Эту мразь может остановить только пуля...
Товарищ майор, я про Надежду Савченко.
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Красился красился под патриота и обосрался.
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А какова ЦЕЛЬ таких переговоров в рамках "консультационного совета"?
Переводите РФ из агрессора-оккупанта в разряд "наблюдателей-миротворцев"?
Мы же все понимаем.
Зачем вы ДУРАКА ИЗ СЕБЯ КОРЧИТЕ, Алексей Юрьевич?
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тая сторона - это путин хло , другой нет.
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Это просто означает,что Зеленский и Резников считают украинцев дебилами. Никаких "советов" и переговоров с марионетками Кремля,которые к тому же почти все являются гражданами России! У России есть свой президент и свое руководство, вот с ними и вести переговоры в присутствии международных наблюдателей! Россия главный агрессор, а не наблюдатель.
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ну как бэ дело в том что рашка признает только что Крым отжала. А по поводу маняреспублик - это типо не мы, решайте сами.
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Сделали уже дебилами. Сериалами и лживыми обещаниями. И чем раньше украинцы поставят себе диагноз, тем больше шансов, что Украину не успеет накрыть лаптем.
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Один вариант только турецкий гамбит дронами для русских в ОРДЛО.
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Какая разница кого вам там привозят - ответ должен быть один: посыл нахй делегации представителей зоны ОРДЛО-ХУЙЛО
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А якщо вони привозять "ватника" типу "дубинського" "бужанського" чи "сівохо" то все ОК!!!
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Пора президенту в отставку за сдачу интересов Украины. Вы Резников со своим президентом зе предатели Украины.
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вот слова мудрого человека..... и пусть меня тут хоть убьют:
https://www.youtube.com/watch?v=lEgmLhAlfmQ
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О чем вообще могут разговаривать обе стороны?у нас что,гражданская война??????
Война заканчиться,когда РОССИЯ ВЫВЕДЕТ ВОЙСКА!
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Это не "Украинские власти",те кого он имеет в виду,это коллаборанты,это пособники оккупантов!
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То есть нынешняя власть не обращает внимание на протесты в обществе,требующих прекращения сотрудничества с сепарами,а маленькими шажками по чуть- чуть гнут линию предательства.
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Кургінян, ще раз: твоя брехня мимо каси
це вже зовсім для дурненьких, таких, як Вова Зеленський
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Клоуны продолжают навязывать этот "консультативный совет", тупо и нагло при этом утверждая, что черное - это белое.
У них и "дефолт" - это хорошо.
Одно радует - 73% скоро на собственной шкуре убедятся, как это "хорошо".
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и спрашивается,нах.я эти все протоколы было подписывать?зеублюков пора пи.дить
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от с*ка, как рака ха камень заводит "Якщо вони привозять бойовика, то українська делегація каже "до побачення, всі вільні". Розмови не буде", - Резніков про відбір в "консультативну раду" - Цензор.НЕТ 9853 ...ему, дебилу , разве непонятно, что вопрос отмены санкций москалю и легитимизация ордыла на кону, а не его придуманные "боевики"!!! ..ну это уже за пмепит, таких дебилов ни рада ни уряд еще не знали...включила бл. дурака и продолжает гнать пургу на таких же баранов из отары рассчитанную.. .. "Якщо вони привозять бойовика, то українська делегація каже "до побачення, всі вільні". Розмови не буде", - Резніков про відбір в "консультативну раду" - Цензор.НЕТ 9853
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Як я розумію вони навіть не приховують що уже все погодили - зебілята то ще сто днів дати чи вже буде ? А як же "мі єго смітьом" - смітатєлі мамчині ...
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а вот пушилин боевик или нет? его никто с оружием ни не видел , как кстати и ***** оружия в руках не держал. лохотрон продолжается, народ говорит нет, а власть да
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совет из зебилов и сепаров, мудаков и предателей. причем с обоих "сторон". раша тут "нипричем". а Украина голосовала "по-приколу", теперь ей за все платить и расхлебывать.
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Брехня...договариваться будет бывший завгубера Иркутской области
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Ой, щось я не зрозуміла? То вже про все домовились? А що, бубочка 25 березня дав добро? Сепари вже сторона перемовин?
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А если командующего сепарами, то в дёсны долбятся?
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не, ну какие боевики? там будут только уважаемые люди из недоправительства налугандонии, которым позарез как нужен рузьга миръ, бо пересажают за ********** лет на 20 каждого.
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Вот уже и за представителей в Раду пошел разговор.Еще немного,и предложат изменения в конституцию.
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А ці йолупи ніяк не угомоняться . Що будуть вирішувати ті кого вам підсунуть москалі ? Там все контролює московія.........
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1. хло должен вывести свои войска с ОРДЛО. "Якщо вони привозять бойовика, то українська делегація каже "до побачення, всі вільні". Розмови не буде", - Резніков про відбір в "консультативну раду" - Цензор.НЕТ 2986
2. что какой то о совет прикажет хлу вывести войска при том находясь в ОРДЛО. "Якщо вони привозять бойовика, то українська делегація каже "до побачення, всі вільні". Розмови не буде", - Резніков про відбір в "консультативну раду" - Цензор.НЕТ 3660
3. На переговорах в Минске вы много порешали , наоборот сдаете интересы Украины, так же сделает какой совет за бутылку самогонки.
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А справку о том Шо онО не боевик выдавать будут в лугандонии или сам ***** подписывать будет? "Якщо вони привозять бойовика, то українська делегація каже "до побачення, всі вільні". Розмови не буде", - Резніков про відбір в "консультативну раду" - Цензор.НЕТ 7231
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Какой- то "нанайский" вариант, убить время на определение породы дерева досок гроба для ещё не рождённого, других задач, с#ко, нет. Зебилы бл...
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Українці проти... Якщо хоче, так хай російських окупантів везе до себе до дому і кладе спати біля себе і своєї жінки... Кончена продажна мразь і посібник російських окупантів.
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А я не против участия представителей Донбасса в переговорах.
Например тех, кто сивоху выкидывал. Парни из Донецка, воевали в добровольческих подразделениях.
Или те, кто служил в роте Донецк батальона Дніпро-1.
Или те, кто служил в ДУК, Радик, Душман например.
В общем представителей хватает
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А боевики сами признаются или ксиву "боевик ДНР" предъявят.
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Голимый 3.14-ж и преднамеренное враньё.... Для легитимации бырдла в глазах остального мира совершенноь один хер с кем из бырдла сядет за стол Украина... будет важно лишь что УКраина напрямую заговорила с бырдлом..И это понимает и остальной мир...и *****...и бл*дские колаборанты в лице власти.
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Ни какого консультативного совета ,это вы Разумков будете скоро свободны , или нет "Якщо вони привозять бойовика, то українська делегація каже "до побачення, всі вільні". Розмови не буде", - Резніков про відбір в "консультативну раду" - Цензор.НЕТ 9699 Переговоры должны быть только с РФ , как стороной конфликта "Якщо вони привозять бойовика, то українська делегація каже "до побачення, всі вільні". Розмови не буде", - Резніков про відбір в "консультативну раду" - Цензор.НЕТ 9699 П: дары
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а что делать если РФ не признает себя стороной конфликта?
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Тільки денаціфікація, а вже згодом усе інше!
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