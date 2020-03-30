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 Майже 100 українців з Балі розмістили на обсервацію в столичному готелі "Козацький"

У Києві близько 100 українців з Балі, які у вихідні прибули в Україну, розмістили на обсервацію в готелі "Козацький".

Про це повідомила речниця міністра оборони Світлана Павловська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сьогодні о 6:00 державне підприємство Міністерства оборони України "Готель "Козацький", що у Києві, розмістив 100 осіб, які прибули з Балі та Катару", - розповіла вона.

Павловська нагадала, що на виконання вимоги президента України з метою убезпечення розповсюдження епідемії всі, хто прибуває до країни, мають пройти обсервацію протягом 14 днів. До готелю "Козацький" звернулася місцева влада з проханням надати допомогу у вирішенні цього питання.

"Три автобуси у супроводі автомобілів поліції доставили прибулих до місця проведення обсервації. Деякі з поселених не погодилися з необхідністю дотримання визначених заходів перестороги. На них складено адміністративні протоколи", - зазначила Павловська.

За її словами, готель "Козацький" 20 днів перебував на карантині і був майже законсервований. Зараз весь персонал готелю на місці. Всі працюють у захисних костюмах.

Прибулі з Балі та Катару українці мають дотримуватись режиму і перебувати в номерах. Їжа буде їм надаватися до номерів. "Зараз відновлюються усі функції готелю щодо забезпечення всім необхідним тих, хто буде перебувати в обсервації. Вирішується питання відновлення високошвидкісного інтернету. Крім того, очікується ще одна група українців, які проходитимуть обсервацію у цьому готелі Міністерства оборони", - додала речниця відомства.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Все я вдома... Прорвали оборону. Прорвали, сука, #бучу оборону! #буча Україна!" - пасажири рейсу з В'єтнаму ламають двері аеропорту, щоб уникнути обсервації. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185332
 
 
 Топ коментарі
 
Запізно всралися блазні. Це після того як понад 150 тисяч впустили в країну без будь якої лбсервації. Около 100 украинцев с Бали разместили на обсервацию в столичном отеле "Казацкий" - Цензор.НЕТ 7575
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Самый цент столицы. А чего не в Иванковичах? В городке "Маеток"?
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Самый цент столицы. А чего не в Иванковичах? В городке "Маеток"?
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так это же мечта санжарских вирусоборцев. и некоторых местных комментаторов тоже Около 100 украинцев с Бали разместили на обсервацию в столичном отеле "Козацький" - Цензор.НЕТ 7114
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согласен, следующих страдальцев-курортников пусть в отеле Украина селят)
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СКА, а може в Бердичів, в "Будинок колгоспника"
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Бердичев не комильфо. Народ денежный, с Бали. Ну, разве, что в монастырь босоногих кармелиток, но их жалко, люди то нормальные.
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Запізно всралися блазні. Це після того як понад 150 тисяч впустили в країну без будь якої лбсервації. Около 100 украинцев с Бали разместили на обсервацию в столичном отеле "Казацкий" - Цензор.НЕТ 7575
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Не розумію - чому всіх пруть в центр Києва?
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Краще в ваш Нью-Йорк, бо там є мобільні крематорії.
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И хоть бы одна собака тявкнула, что обсерация должна проходить в человеческих условиях, что за простой должны выплачиваться компенсации и т.д. Около 100 украинцев с Бали разместили на обсервацию в столичном отеле "Козацький" - Цензор.НЕТ 2212
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Твою ж, пілять! Компенсація?! За що? За те, що під час пандемії на Балі на халяву закортіло? От виродки.. Бачте бидло "человеческие условия" захотіло. Бидло не в готелях, а в хліві має бути.
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Не возражаю. Шуруй в хлев. Искренне желаю тебе в нём остаток твоей никчемной жизни.
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Бидлотино, а тобі мукати дозволили? А ну марш в стійло, худобино.
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А каккой теперь смысл 100 человек держать а этой обсерации когда уже по стране бродит 100 000 потениальных разнощиков заразы провереных на кордоне термометром-пирометром не извесного производителя .Это только показуха.
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P.S.Мне позавчера этот точный диво-прибор показал 35.2 на что проверяющий на проходной только улыбнулся.
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этак скоро обсервацию за неимением мест устоят в офисе президента, раде и кабмине - там особая аура, и корона вирус ходи на цыпочках
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А в это время на московии пляшут на костях, настоящее большевичье:Около 100 украинцев с Бали разместили на обсервацию в столичном отеле "Козацький" - Цензор.НЕТ 2850
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Интересно, в Италию с "гумпомощью" рассуждающий о половых органах стариков плешивый чекист таких сколько передал?
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144 тысячи ввезли так, а 100 на обсервацию. Л=зе-логика
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образцово-показательное выполнение новых правил... 100 челов... ого!
а остальные 125 тысяч условно здоровых растворились по селам и городам...
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Надеюсь в Пентхаусе разместят, а то как то не по статусу будет. Они ведь не в Крыжополе каком то отдыхали, а на самом Бали
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Надеюсь для ихней перевозки задействовали лимузины и кортеж сопровождал почетный караул .
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Тюю,а чего на Бали не сидится ,лови рыбу ешь кокосы ...
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В готелі обсервація, а сьогодні у Києві повно пробок, проїхати неможливо.🤗
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Очень миленько, даже интернет отключили. Зона?
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В Конча-Заспу их! А вообще пора народу Украины отбирать маетки и имения у казнокрадов и коррупционеров грабивших Украину 28 лет, и организовывать в них пансионаты, санатории для людей, оздоровительные лагеря для детей, базы отдыха для народа и спортивные секции для спортсменов! Народ Украины должен стать превыше всего, ибо украинский народ и есть Украина!
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уже отобрали раз, в 1917. И шота на пользу не пошло.
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На заброшенной ферме где то в Житомирской или Херсонской области их бы разместить,а не в центре Киева.
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ПОЧЕМУ ТЕ СТО ТЫСЯЧ, КОТОРЫЕ ПРИБЫЛИ РАНЬШЕ НЕ ИЗОЛИРОВАЛИ? ВЫ ЧЕ НЕ ПОНЯЛИ ОТКУДА ИДЕТ ВИРУС?ДУМАЙТЕ!!!!!
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А все просто - бо номер в "Козацькому" коштує більше 300 євро на добу. Ну і плюс недешевий харч на замовлення.
Тож нафіга робити обсервацію в якомусь санаторіі десь в лісі безкоштовно, якщо можна за чималі гроші в центрі Києва?
Здається, хтось комусь непогано забашляв за такий варіянт "карантину".
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Вже пізно... Треба було зразу всіх приїджих на 14 днів ізолювати. Он в приклад Ізраіль, всі приїджі на 14 днів ізоляція і оплата рахунків на своє утримання. Отак треба... А політика клоунів нічим добрим не закінчиться.
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