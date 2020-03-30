EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  4764  22
Все про:законопроект (974) мер (201) Філатов (270) ОТГ (80)

 Мери обласних центрів і Маріуполя просять не ухвалювати закон 3275: громади залишаться без коштів, - відкрите звернення

Голови обласних центрів України і мер Маріуполя просять народних депутатів відкласти ухвалення законопроєкту №3275 про зміни до Податкового та Бюджетного кодексів.

Відповідну заяву опублікував мер Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"До уваги преси. Офіційна заява міських голів обласних центрів та Маріуполя.

Відкрите звернення

Президенту України В.О. Зеленському

Голові Верховної Ради України Д.О. Разумкову

Народним депутатам України

Прем'єр-міністру України Д.А. Шмигалю

Органи місцевого самоврядування забезпечують сьогодні виплату підвищених зарплат медикам, закупівлю ліків, масок, тестів, обладнання для лікарень, на що виділяють сотні мільйонів гривень.

Разом з цим, замість підтримки громад, як це відбувається в усьому світі, зміни в Податковий і Бюджетний кодекси позбавляють громади ресурсів.

Так, законопроєкт 3275 від 29.03.2020 всупереч позиції Президента та Прем’єр-міністра, яку вони задекларували на зустрічі з мерами, депутати вилучають з доходів місцевих бюджетів плату за землю та майно, створюють несправедливі умови для бізнесу, позбавляють громадян коштів від оренди паїв, таким чином забезпечують окремому великому бізнесу надприбутки за рахунок податків в бюджети всіх рівнів.

У разі прийняття цього та подібних законопроєктів, у громад не буде коштів на виплати зарплат медикам, вчителям, соціальним працівникам, вихователям, працівникам транспорту та ЖКГ!

Вимагаємо до голосування в Парламенті законопроєкту 3275 провести засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики та врахувати пропозиції Асоціації міст України, надані Президенту, Уряду, народним депутатам України 23 березня 2020 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленському не вистачає голосів за "антиКоломойський" закон, - Бутусов

Відкрите звернення підписали:

Голова АМУ Київський міський голова Віталій Кличко

Вінницький міський голова Сергій Моргунов

В.о. Луцького міського голови Григорій Пустовіт

Дніпровський міський голова Борис Філатов

Маріупольський міський голова Вадим Бойченко

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин

Ужгородський міський голова Богдан Андріїв

Запорізький міський голова Володимир Буряк

Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків

Міський голова Кропивницького Андрій Райкович

Львівський міський голова Андрій Садовий

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич

Одеський міський голова Геннадій Труханов

В.о. Полтавського міського голови Олександр Шамота

Рівненський міський голова Володимир Хомко

Сумський міський голова Олександр Лисенко

Тернопільський міський голова Сергій Надал

Харківський міський голова Геннадій Кернес

Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко

Хмельницький міський голова Олександр Симчишин

Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко

Чернівецький міський голова Олексій Каспрук

Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185331
 
 
 Топ коментарі
 
как можно было за год все развалить то что строилось 5 лет во время войны?

И как можно было за ЭТО голосовать??
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Какая разніца? Одна дайот, а другая дразнітся!
 показати весь коментар
 
да нет, тут какая может быть разница, когда один ЗЕидиот, а другой ЗеДятел?
 показати весь коментар
 
 
не ребята, это все понятно! но зелебратья тоже ведь должны за что-то жить!
 показати весь коментар
 
 
слуги получать від хазяїна, але хазяїну треба ж дати.
 показати весь коментар
 
у Зебени шайки дела идут все хуже и хуже....
это бунт мэров городов.....
если Зеля пошлет их нах, то для него это плохо закончится, а если не пошлет то закончится еще хуже...
Попадалово....
 показати весь коментар
 
 
как можно было за год все развалить то что строилось 5 лет во время войны?

И как можно было за ЭТО голосовать??
 показати весь коментар
 
 
Так них особенный талант - просрать всё , что можно.
 показати весь коментар
 
 
Ось мені цікаво де зараз той Николай Влад?

 показати весь коментар
 
Так учителя по четыре тысячи евро в месяц снимать будут!
 показати весь коментар
 
Зато показали барыге Порошенко! Молодцы
 показати весь коментар
 
 
Нариду 73% можно сказать только одно

Мери обласних центрів і Маріуполя просять не ухвалювати закон 3275: громади залишаться без коштів, - відкрите звернення - Цензор.НЕТ 5800
 показати весь коментар
 
 
newsone,zik,112,наш ... россия уже поджидает удобного момента что бы напасть
 показати весь коментар
 
Мери це не голови ОДА, їх так просто не посунеш.
 показати весь коментар
 
 
И это он еще и года не преЗЕдентствует. А что будет через два года или три?
Что останется от Украины? Мери обласних центрів і Маріуполя просять не ухвалювати закон 3275: громади залишаться без коштів, - відкрите звернення - Цензор.НЕТ 3968
 показати весь коментар
 
 
и правильно делают - нечего подпиывать грошами коррупционную среду и плодить мдоимный корона вирус, пусть держатся там
 показати весь коментар
 
Бизнес должен платить вам казнокрадам во время простоя?организуйте конфискацию у ахметок,потрохов,беней и прочих чуков,оставте малый бизнес в покое,какие налоги уроды.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору