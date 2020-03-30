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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Найчастіше на коронавірус в Україні хворіють жінки, - МОЗ

Станом на 30 березня в Україні найбільше на коронавірус хворіють жінки - 52%.

Про це під час брифінгу повідомив заступник Міністра охорони здоров'я, Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо розглядати вікову структуру пацієнтів з лабораторно підтвердженими випадками захворювання COVID-19, то 22% становлять люди віком від 50 до 59 років, 21% - 30 - 39 років, 20% - 40 - 49 років", - повідомив він.

Також Ляшко зазначив, що на сьогодні в Україні частіше на коронавірусну хворобу COVID-19 хворіють жінки.

"Більше хворіють в Україні зараз, згідно з офіційною статистикою, жінки - 52%, чоловіки - 48%", - сказав він.

Також дивіться: "Змушені воювати на два фронти": як добровольці на Донбасі борються із загрозою коронавірусу. ФОТОрепортаж

Як повідомлялося,  станом на 10:00 30 березня в Україні зафіксовано 480 лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185330
 
 
 Топ коментарі
 
просто мужики у нас не ходят в больницу,пока кондратий уже не начнет хватать
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Такие кадры только зря тревожат старину Дарвина...
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які ідіоти подають таку інформацію? 52% - це частіше?
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просто мужики у нас не ходят в больницу,пока кондратий уже не начнет хватать
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які ідіоти подають таку інформацію? 52% - це частіше?
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такі в нас при владі ідіоти. коли ідіот за царя він панічно боїться розумних людей й позбувається їх
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Я бы даже сказал, что учитывая гендерную составляющую, то среди мужчин заболеваемость выше.
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https://www.youtube.com/watch?v=0pvR6tN4SOY

вот пример "переполненной испанской больницы"

и из тысяч подобных фейков и складывается "эпидемия"

а еще "фуфлотесты на коронавирус", реагирующие положительно на другие ОРВИ или даже обычный грипп и разлетевшиеся уже по всему миру, делают свое дело, работая на фальшивую статистику

и даже врачи здесь не при чем, им выдали "тесты", дальше надо делать свою работу...
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кацапа,ты бы в расейке орал "вирусвнетэтазагавар". Чаще всего коронавирусом в Украине болеют женщины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9424а то там пугливые ***** на валдай засунули.а в мацкву войска подтягивают
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сколько таких одноклеточных пытались во мне раскрыть "кацапа")) только все обломались
Киев, ул. Феодосийская, 3В, приезжай и тебя обломаю
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тю...какая разница где ты живешь,если ты кацап?вон вчера с Вьетнама в Украину привезли стадо...кацапы калированные,непуганые.
и ты такой же...сознайся,штурмовал бы двери в аэропорту?
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ты меня не знаешь, потому все твои гипотезы - как пальцем в небо
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та и слава богу...шо не знаю.может это и не заразно-но сильно надоедливо Найчастіше на коронавірус в Україні хворіють жінки, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6300.скрепа называется
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эта "фейкопидемия" тоже всем разумным уже надоела, скоро все всплывет наружу, ВОЗ в очередной раз (как было в 2003 после САРС и в 2010 после свиного) будет оправдываться и сменять руководство
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то шо в воз надо менять не только кровати -то понятно.прогавили начало пандемии.и скорее всего небескорыстно.
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вірусу до дупи ,що він набрид Яковлєву і всім нам..Найчастіше на коронавірус в Україні хворіють жінки, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7694
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фальшивая статистика по фальшивым тестам, сиди дома и трясись, а зимою уколись #fearathome
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В США коронавирусом могут заразиться миллионы людей,
от 100 до 200 тысяч человек, вероятно, погибнут.

Об этом заявил глава Национального института аллергии и инфекционных болезней Энтони Фаучи, являющийся одним из членов оперативной группы по предотвращению распространения коронавируса, в эфире CNN.

По словам Фаучи, на каждую ситуацию есть наихудший и наилучший сценарии. «Как правило, реальность находится где-то посередине», - отметил он и подчеркнул, что давать прогнозы в нынешней ситуации достаточно сложно.

Эксперт заявил, что страна может столкнуться с нехваткой медицинского оборудования и мест в больницах - по его мнению, в Новом Орлеане аппараты искусственной вентиляции легких закончатся уже через неделю, а палат в больницах по всей стране не будет хватать, вероятно, через две недели.
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и из тысяч подобных фейков и складывается "эпидемия".. (((

Йо..нутим оптимістичним інтернет-вірусологам..

Якщо в США загине 200 000 то скільки загине в Україні (при наявності 3500 апаратів ШВЛ? і недотриманні карантинних вимог -масок і "соціальної дистанції")


1 млн ?
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а от употребления алкоголя, курения и наркотиков могут погибнуть сотни миллионов людей и дальше что? не вижу даже глубокой обеспокоенности по поводу этой проблемы
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Що за придурки роблять виборку на такій кількості, звісно що серед зарбітчан, особливо в Італії більше жінок. Розмір ноги ще скажіть, який більше хворіє.
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А тим часом є "кадри", що шукають засоби боротьби
"А австралийский астрофизик, доктор Дэниел Рирдон...
Сперва он прицепил магниты к мочкам ушей, а потом засунул пару магнитов в нос, соединив их с другой парой, закрепленной снаружи носа. Но, когда он снял внешнюю пару, внутренняя соединилась и застряла. Ученый попытался вытащить ее при помощи двух оставшихся магнитов, но и эта затея провалилась. После 20 минут безуспешных попыток и беглого поиска в интернете он нашел решение - использовать больше магнитов. Он взял два оставшихся и сосредоточился на левой ноздре.
"Я тянул, пытаясь вытащить магниты, но они выскочили из моих рук и сцепились, - рассказал Рирдон. - Два магнита застряли в моей левой ноздре, а еще один засел в правой. К этому моменту магниты у меня закончились". Предприняв еще пару неудачных попыток достать запчасти от своего изобретения, доктор сдался и отправился больницу. Медики извлекли 3 магнита из левой ноздри, после чего магнит в правой выпал сам. "
Чаще всего коронавирусом в Украине болеют женщины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5700
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Такие кадры только зря тревожат старину Дарвина...
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так шо коронавирус?примагнитился или отмагнитился? Чаще всего коронавирусом в Украине болеют женщины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4447
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Чтоб у коронавируса компас сбился. Ну или корону сорвало и он помер от депрессии. Найчастіше на коронавірус в Україні хворіють жінки, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8567
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В 2013 году відсоток чоловіків в населені України був 46,2 %. За роки конфлікту він дещо впав, але не дуже сильно. Так що, коли серед хворих чоловіки складають 48%, то чоловіки хворіють частіше за жінок.
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ну...оті 4 відсотка то вже не така й страшна різниця (а це з дорослого населення...чи взвгалі?)
більшість тих хто не пішов на домашній карантин - жінки, та й ще у магазинах більше покупців - жінки... ім треба нас годувати... для них карантин - це тільки ще одна проблема, бо інші нікуди не ділися.. і взагалі...шо то за гендарний поділ ))))))
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а вот ульянку коронавирус точно боялся бы и обходил за версту -у них сходная природа
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може тому,що жінки найчастіше "прикладувались " до ІКОН ?
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ніби загадка цієї неймовірної статистики( у світі все навпаки),а все просто..
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Вместо того, что бы заниматься делом, Минздрава какую-то УЙНЮ считает!

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Там мабуть для цього цілий аналітичний департамент є.
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Из этих 52 процентов, 15 процентов ЖЕНЩИНЫ, остальные МУТАНТЫ.
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У нас и мужчин меньше, так что можно считать, что одинаково часто болеют.
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Все тому, що жінки більш ємоційні та схильні до стресу. Під час стресу імунітет дуже слабне от тому ми й хворіємо частіше.
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просто в Италии работали почти все женщины, жопомойками. Для мужчин в Италии работы нет.
Вот они вернулись и тут болеют, отсюда и статистика. Надо ждать и смотреть статистику через пару недель.
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Збазибо, мистер Очевидность, кто бі сомневался что итальянцам зады моют именно женщині.
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