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 Окупанти перестали випускати кримчан на материкову Україну через адмінмежу

Жителі окупованого Криму, у яких є місцева реєстрація, поки не зможуть виїжджати на територію материкової України через пункти пропуску на адміністративній межі через ситуацію з поширенням коронавірусу.

Як пишуть "Крим.Реалії", про це повідомили в так званому "прикордонному управлінні ФСБ РФ" по окупованому Криму, передає Цензор.НЕТ.

Тимчасову заборону ввели сьогодні опівночі. Як повідомляється, виняток становлять громадяни, які виїжджають у зв'язку зі смертю близького родича, за умови пред'явлення копії свідоцтва або довідки про смерть, а також документа, що підтверджує ступінь споріднення.

При цьому в російському прикордонуправлінні зазначили, що жителі з кримською реєстрацією зможуть в'їхати на територію півострова без обмежень.

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Зараз в окупованому Криму під медичним наглядом перебуває 2801 особа, в стаціонарах - 62 людини, в обсерваторах - 10 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185328
 
 
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Карантин так карантин! Хай камнями з неба лікуються!
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Пусть их там короновирус выкосит а мы заберем свою землю назад!
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***... даже кацапы уже намекают нашим долба...бам как с оккупированными териториями нужно поступать.
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