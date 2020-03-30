 Окупанти перестали випускати кримчан на материкову Україну через адмінмежу

Як пишуть "Крим.Реалії", про це повідомили в так званому "прикордонному управлінні ФСБ РФ" по окупованому Криму, передає Цензор.НЕТ.

Тимчасову заборону ввели сьогодні опівночі. Як повідомляється, виняток становлять громадяни, які виїжджають у зв'язку зі смертю близького родича, за умови пред'явлення копії свідоцтва або довідки про смерть, а також документа, що підтверджує ступінь споріднення.

При цьому в російському прикордонуправлінні зазначили, що жителі з кримською реєстрацією зможуть в'їхати на територію півострова без обмежень.

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Зараз в окупованому Криму під медичним наглядом перебуває 2801 особа, в стаціонарах - 62 людини, в обсерваторах - 10 осіб.