 В ОРДЛО й окупованому Криму приховують реальну ситуацію з коронавірусом, - Резніков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Окупаційна влада приховує реальну картину від зовнішнього світу і від громадян, що проживають на цих територіях. Вони діють за старою радянською методикою: коли бахнув Чорнобиль, то теж приховували від людей, правду пізніше всі дізналися, що призвело до того, що багато хто постраждав від радіації", - повідомив він.

За словами Резнікова, за різними джерелами, у тому числі від небайдужих громадян, які там проживають, "ми знаємо, що навіть якщо відбувається випадок захворювання або смерті, вони це називають "А(H1N1) свин". Тобто нібито свинячий грип, але з летальним результатом".

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"Ми не знаємо, яка там ситуація з епідемією насправді, але є факт перекриття кордону між ОРДО і ОРЛО. Вони самі розуміють, що потрібно закриватися навіть між собою, питання: чи вчасно", - додав він.

Як повідомлялося раніше, в окупованому Криму за минулу добу зареєстровано сім нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Таким чином, загальна кількість хворих досягла 14 осіб.