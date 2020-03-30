 В ОРДЛО й окупованому Криму приховують реальну ситуацію з коронавірусом, - Резніков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.
"Окупаційна влада приховує реальну картину від зовнішнього світу і від громадян, що проживають на цих територіях. Вони діють за старою радянською методикою: коли бахнув Чорнобиль, то теж приховували від людей, правду пізніше всі дізналися, що призвело до того, що багато хто постраждав від радіації", - повідомив він.
За словами Резнікова, за різними джерелами, у тому числі від небайдужих громадян, які там проживають, "ми знаємо, що навіть якщо відбувається випадок захворювання або смерті, вони це називають "А(H1N1) свин". Тобто нібито свинячий грип, але з летальним результатом".
"Ми не знаємо, яка там ситуація з епідемією насправді, але є факт перекриття кордону між ОРДО і ОРЛО. Вони самі розуміють, що потрібно закриватися навіть між собою, питання: чи вчасно", - додав він.
Як повідомлялося раніше, в окупованому Криму за минулу добу зареєстровано сім нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Таким чином, загальна кількість хворих досягла 14 осіб.
наших граждан поддержав
и в ростов чуток доставим
там их тоже до%ера"
страдают взрослые и дети.
16 хв ·
Такого еще в истории Украины не было! Мэры 23 крупнейших городов выступили против инициатив президента и правительства изъять у местных общин налоги, крупнейшими плательщиками которых являются олигархи и крупный бизнес, и которые формируют основные доходы местных бюджетов. Мэры требуют отмены законопроекта 3257, и сохранения местных налогов. Ничего себе. Центральные власти сумели объединить против себя глав местного самоуправления.
Borys Filatov
42 хв ·
Вниманию прессы. Официальное заявление городских голов областных центров и Мариуполя.
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Відкрите звернення
Президенту України В.О.Зеленському
Голові Верховної Ради України Д.О.Разумкову
Народним депутатам України
Прем'єр-міністру України Д.А.Шмигалю
Органи місцевого самоврядування забезпечують сьогодні виплату підвищених зарплат медикам, закупівлю ліків, масок, тестів, обладнання для лікарень, на що виділяють сотні мільйонів гривень.
Разом з цим, замість підтримки громад, як це відбувається у всьому світі, зміни до Податкового та Бюджетного кодексів позбавляють громади ресурсів.
Так, законопроект 3275 від 29.03.2020 всупереч позиції Президента та Прем'єр-міністра, яку вони задекларували на зустрічі з мерами, депутати вилучають з доходів місцевих бюджетів плату за землю та майно, створюють несправедливі умови для бізнесу, позбавляють громадян коштів від оренди паїв, таким чином забезпечують окремому великому бізнесу надприбутки за рахунок податків в бюджети всіх рівнів.
У разі прийняття цього та подібних законопроектів, у громад не буде коштів на виплати зарплат медикам, вчителям, соціальним працівникам, вихователям, працівникам транспорту та ЖКГ!
Вимагаємо до голосування в Парламенті законопроекту 3275 провести засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики та врахувати пропозиції Асоціації міст України, надані Президенту, Уряду, народним депутатам України 23 березня 2020 року.
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Відкрите звернення підписали:
Голова АМУ Київський міський голова Віталій Кличко
Вінницький міський голова Сергій Моргунов
В.о. Луцького міського голови Григорій Пустовіт
Дніпровський міський голова Борис Філатов
Маріупольський міський голова Вадим Бойченко
Житомирський міський голова Сергій Сухомлин
Ужгородський міський голова Богдан Андріїв
Запорізький міський голова Володимир Буряк
Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків
Міський голова Кропивницького Андрій Райкович
Львівський міський голова Андрій Садовий
Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич
Одеський міський голова Геннадій Труханов
В.о. Полтавського міського голови Олександр Шамота
Рівненський міський голова Володимир Хомко
Сумський міський голова Олександр Лисенко
Тернопільський міський голова Сергій Надал
Харківський міський голова Геннадій Кернес
Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко
Хмельницький міський голова Олександр Симчишин
Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко
Чернівецький міський голова Олексій Каспрук
Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко
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От себя неофициально добавлю, что такие демарши происходят именно в тот момент, когда руководители государства собирают лидеров местного самоуправления и в лицо говорят одно, думают другое, а делают третье
А Украину жаль, государство имело все шансы жить и развиваться, до прихода клоуна Бени..
В бюджете дефицит!
Пора избавляться от балласта!
В ОРДЛО ни одного инфицированного пока что нет.