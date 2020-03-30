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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Суспільство
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 В ОРДЛО й окупованому Криму приховують реальну ситуацію з коронавірусом, - Резніков

Окупаційна влада в ОРДЛО і в Криму приховує реальну ситуацію щодо поширення коронавірусу серед місцевого населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Окупаційна влада приховує реальну картину від зовнішнього світу і від громадян, що проживають на цих територіях. Вони діють за старою радянською методикою: коли бахнув Чорнобиль, то теж приховували від людей, правду пізніше всі дізналися, що призвело до того, що багато хто постраждав від радіації", - повідомив він.

За словами Резнікова, за різними джерелами, у тому числі від небайдужих громадян, які там проживають, "ми знаємо, що навіть якщо відбувається випадок захворювання або смерті, вони це називають "А(H1N1) свин". Тобто нібито свинячий грип, але з летальним результатом".

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"Ми не знаємо, яка там ситуація з епідемією насправді, але є факт перекриття кордону між ОРДО і ОРЛО. Вони самі розуміють, що потрібно закриватися навіть між собою, питання: чи вчасно", - додав він.

Як повідомлялося раніше, в окупованому Криму за минулу добу зареєстровано сім нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Таким чином, загальна кількість хворих досягла 14 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185323
 
 
 Топ коментарі
 
Какая нам разница какая ситуация в ОРДЛО? Нормальным украинцам вообще насрать на этот регион набитый российским люмпеном и отмороженными дегенератами!
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Главное границу закрыть,а там пусть скрывают.
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а в Украине этой ситуации просто не знают.
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Зберем їм використані маски і презервативи і відправимо як "гумканвой" в білих коробках-гробах. В ОРДЛО й окупованому Криму приховують реальну ситуацію з коронавірусом, - Резніков - Цензор.НЕТ 4131
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Главное границу закрыть,а там пусть скрывают.
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Какая нам разница какая ситуация в ОРДЛО? Нормальным украинцам вообще насрать на этот регион набитый российским люмпеном и отмороженными дегенератами!
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Ніхто територіями не розкидається. Донбас і Крим наш, а тамтешніх щурів чим більше здохне - тим краще.
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"гумконвой в ордло отправим
наших граждан поддержав
и в ростов чуток доставим
там их тоже до%ера"
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Вирус ходит по планете,
страдают взрослые и дети.
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ну свин. а шо такого? коли там одні свині позалишались. всё правільно.
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Блокада и Оборона чЛениграда обошлась дорого Гитлеру.Погибло 7 000 немцев,советских 2 миллиона...зольдатэн...
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А мы знаем доподлинно, сколько заразившихся в забугорье украинских граждан безо всякой самоизоляции шляются по улицам, магазинам и аптекам, кашляя и чихая, как на своё собственное здоровье, так и на здоровье сограждан? Есть гарантия, что у дикарей, прилетевших вчера из Вьетнама и выломавших двери в Бориспольском аэропорту, все в порядке не только с головой, совестью, но и здоровьем? Если они попросту слиняли, не пройдя обследования, как их потом отследить с такой нулевой гражданской ответственностью? Так что, наша статистика тоже далека от идеальной.
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А поезд из мацквы 900чел просто без всякой обсервации по домам отпустили.Так что тут тоже какое-то выборочное отношение к гражданам.
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Юрий Бутусов
16 хв ·

Такого еще в истории Украины не было! Мэры 23 крупнейших городов выступили против инициатив президента и правительства изъять у местных общин налоги, крупнейшими плательщиками которых являются олигархи и крупный бизнес, и которые формируют основные доходы местных бюджетов. Мэры требуют отмены законопроекта 3257, и сохранения местных налогов. Ничего себе. Центральные власти сумели объединить против себя глав местного самоуправления.

Borys Filatov
42 хв ·

Вниманию прессы. Официальное заявление городских голов областных центров и Мариуполя.
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Відкрите звернення

Президенту України В.О.Зеленському
Голові Верховної Ради України Д.О.Разумкову
Народним депутатам України
Прем'єр-міністру України Д.А.Шмигалю
Органи місцевого самоврядування забезпечують сьогодні виплату підвищених зарплат медикам, закупівлю ліків, масок, тестів, обладнання для лікарень, на що виділяють сотні мільйонів гривень.
Разом з цим, замість підтримки громад, як це відбувається у всьому світі, зміни до Податкового та Бюджетного кодексів позбавляють громади ресурсів.
Так, законопроект 3275 від 29.03.2020 всупереч позиції Президента та Прем'єр-міністра, яку вони задекларували на зустрічі з мерами, депутати вилучають з доходів місцевих бюджетів плату за землю та майно, створюють несправедливі умови для бізнесу, позбавляють громадян коштів від оренди паїв, таким чином забезпечують окремому великому бізнесу надприбутки за рахунок податків в бюджети всіх рівнів.
У разі прийняття цього та подібних законопроектів, у громад не буде коштів на виплати зарплат медикам, вчителям, соціальним працівникам, вихователям, працівникам транспорту та ЖКГ!
Вимагаємо до голосування в Парламенті законопроекту 3275 провести засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики та врахувати пропозиції Асоціації міст України, надані Президенту, Уряду, народним депутатам України 23 березня 2020 року.
...
Відкрите звернення підписали:
Голова АМУ Київський міський голова Віталій Кличко
Вінницький міський голова Сергій Моргунов
В.о. Луцького міського голови Григорій Пустовіт
Дніпровський міський голова Борис Філатов
Маріупольський міський голова Вадим Бойченко
Житомирський міський голова Сергій Сухомлин
Ужгородський міський голова Богдан Андріїв
Запорізький міський голова Володимир Буряк
Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків
Міський голова Кропивницького Андрій Райкович
Львівський міський голова Андрій Садовий
Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич
Одеський міський голова Геннадій Труханов
В.о. Полтавського міського голови Олександр Шамота
Рівненський міський голова Володимир Хомко
Сумський міський голова Олександр Лисенко
Тернопільський міський голова Сергій Надал
Харківський міський голова Геннадій Кернес
Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко
Хмельницький міський голова Олександр Симчишин
Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко
Чернівецький міський голова Олексій Каспрук
Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко
...
...
...
От себя неофициально добавлю, что такие демарши происходят именно в тот момент, когда руководители государства собирают лидеров местного самоуправления и в лицо говорят одно, думают другое, а делают третье
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Я вчера был в Москве и заразил 87 рюсских Мудаков,среди них чЛенин,маршал Жюкоа и вся Кремлевская СТЕНА... В ОРДЛО й окупованому Криму приховують реальну ситуацію з коронавірусом, - Резніков - Цензор.НЕТ 494 с ХЕРоями сорветтского ДЕРЬМАВ ОРДЛО й окупованому Криму приховують реальну ситуацію з коронавірусом, - Резніков - Цензор.НЕТ 494
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«Орали в основном бездельники и убогие, которые думали о халяве.И вот халява пришла!»(Наталья Алексеева)
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Ну так, в Украине 73% убогих проголосовали а писькограя, обещавшего халяву, теперь они будут плать за свой выбор дорого, очень дорого!

А Украину жаль, государство имело все шансы жить и развиваться, до прихода клоуна Бени..
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Запомните одну дату...История Второй Мировой войны в ССре дохлом,которого НИКОГДА нге было..и на РАБссии засекречена в 9 Архивах МО РАБссии до 2045 года...ПОЛНОСТЬЮ,...секретная паБЕДА...БАТЯ когда живой был ГОВОРИЛ...
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Це добре: чим більше передохне щурів - тим краще.
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И это для получения такой информации мы содержим целое министерство?
В бюджете дефицит!
Пора избавляться от балласта!
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Коронавируса нет в природе,есть кремлевский Мудак с Полонием,Новичком,Сибирской язвой,Гексогеном и прочими свинячими гриппами...
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и что ,заплачем по онинашим ? Думаю последствия пандемии заставят власть прекратить рассказывать сказки про ониженаши ,онинасждут .Ждут с автоматами и градами!!!
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Ребя. Я щас научу вас как выявить брехливого мойшу! У всего этого бухого мессопатамского царства жуткие мешки под глазами, иногда аж двойные. Как у Путина до пластики.
В ОРДЛО ни одного инфицированного пока что нет.
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Чим більше вірус викосить російських фашистів та їхніх пособників - тим краще . Більше людей залишаться живими . Молю Бога за повну деокупацію вірусом , окупованих територій .
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