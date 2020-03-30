EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Події
  682  11
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (6128) поранення (1676) Донбас (15646) найманці РФ (1042) операція Об'єднаних сил (2219)

 Найманці РФ обстріляли позиції ОС поблизу н.п. Шуми, поранено двох воїнів, - штаб ОС

Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції Об'єднаних сил із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поранено двох українських воїнів.

Про це повідомляє штаб ОС на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"По українських захисниках поблизу населеного пункту Шуми російські окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Евакуаційною технікою воїнів доставлено до військово-медичного закладу, де їм оперативно було надано належну медичну допомогу.

Такі дії російських окупантів без відповіді не залишилися – військовослужбовці Збройних Сил України дали ворогу гідну відсіч. Втрати противника уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 13 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, застосувавши 120- і 82-мм міномети, СПГ та АГС. Втрат немає, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185320
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А клоуны 🤡🤢🐲🎪 им помогают бороться с короновирусом 🦠
 показати весь коментар
 
 
Це стріляли в українців члени Консультативної групи, які чекають гуманітарну допомогу від зевлади.
 показати весь коментар
 
 
Кабмин намерен помочь жителям ОРДЛО в борьбе с коронавирусом: обещают гумконвои со средствами защиты... Обезьяна с автоматом должна быть здоровой!!
 показати весь коментар
 
 
Зе срочно надо ехать в ОРДЛО,лично им всем маски передать и тесты,и спирта (они любят)
 показати весь коментар
 
 
>>и спирта (они любят)<<
Метилового. Така фішка практикувалася під час 2 св. війни.
 показати весь коментар
 
 
Це їм буде "отвєтка" за бомби у банках з медом. Вважаю що цілком справедливо.
 показати весь коментар
 
ой...а им маски, перчатки, тесты и ИВЛ уже передали? еще не??? ну как же так???
(спасибо, что хоть ответку передали...точно передали???)
 показати весь коментар
 
 
Зебіли. Терористи Даунбасу стріляють і вбивають наших воїнів. А ВИ ЇМ ХОЧЕТЕ ПОДЯКУВАТИ ЗА ВБИВСТВА ЗАСОБАМИ ЗАХИСТУ ВІД ВІРУСУ І ІНШОЮ ДОПОМОГОЮ?! ЗЕ-ОРДА, ВИ ВЖЕ ДУЖЕ ДАЛЕКО ЗАЙШЛИ В СВОЇЙ ЗРАДІ УКРАЇНИ.
 показати весь коментар
 
 
В звязку з епідемією серед російсько-фашистських загарбників в ОРДЛО , кабмін планує вислати терористам гуманітарку на окупоаані території .
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору