 Найманці РФ обстріляли позиції ОС поблизу н.п. Шуми, поранено двох воїнів, - штаб ОС

Про це повідомляє штаб ОС на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"По українських захисниках поблизу населеного пункту Шуми російські окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Евакуаційною технікою воїнів доставлено до військово-медичного закладу, де їм оперативно було надано належну медичну допомогу.

Такі дії російських окупантів без відповіді не залишилися – військовослужбовці Збройних Сил України дали ворогу гідну відсіч. Втрати противника уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 13 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, застосувавши 120- і 82-мм міномети, СПГ та АГС. Втрат немає, - штаб