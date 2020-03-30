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 Пересувні лабораторії Міноборони залучать до тестування на коронавірус, - головний санлікар Ляшко

Три пересувні лабораторії Міністерства оборони України залучать до тестування на коронавірус.

Про це заявив під час брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що деякі області України не можуть проводити тестування на виявлення коронавірусу.

"Але до кінця цього тижня до нас приїде 12 нових імпліфікаторов для ПЛР-діагностування, які будуть розподілені в ті регіони, де сьогодні є чи застаріле обладнання, чи відсутня можливість проведення тестування, щоб забезпечити покриттям всі області. Плюс ми залучаємо до проведення досліджень три пересувні ПЛР лабораторії, які є в розпорядженні Міністерства оборони. Плюс ми залучаємо приватні лабораторії", - заявив Ляшко.

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За його словами, МОЗ також буде створювати мобільні пункти для забору зразків для ПЛР-досліджень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185319
 
 
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Тепер вже армія стала потрібною, а то було що не платили зарплату у перші дні зевлади🙄
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Где Зеленский? Кто у нас всем руководит? Ляшко очевидно. Этот тип имеет столько власти, что планирует загонять людей в концлагеря. Вот сейчас говорит всем что и Армии будет делать то что он сказал.
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Скоро нужны будут передвижные морги и крематории...
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