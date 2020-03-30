 Не всі регіони можуть проводити ПЛР-тестування, до кінця тижня проблема буде розв’язана, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив головний санлікар Віктор Ляшко.
"Зараз не всі регіони можуть проводити дослідження, однак до кінця тижня прибуде 12 нових ампліфікаторів для ПЛР-діагностики, які будуть розподілені в регіонах", - зазначив він.
Заступник міністра також додав, що Україна забезпечена тестами ПЛР.
"В Україні було 50 тис. тестів ПЛР, сьогодні очікується поставка ще 100 тис. Надалі очікується поставка близько 20 тис. наборів, яка дозволить провести близько 2 млн досліджень", - додав Ляшко.
За його словами, також у неділю відбулася поставка в Україну костюмів біобезпеки та респіраторів, які вже доставлені в регіони і незабаром будуть доставлені в медустанови.
Едь-Мюрид.
Из самых разных мест приходят сообщения о начавшихся перекрытиях транспортного сообщения. Пока только в отношении частных лиц и их автомобилей из других регионов. Каких-то подтверждений этому нет, но я, приехав вчера в Анапу, сам проходил на вокзале через кордоны казаков и полиции, через регистрацию и вопросы - с какой целью прибыл, записью всех данных и так далее. Полное впечатление, что на приехавших смотрели как на чумных. Уже есть сообщения о том, что Чечня разворачивает всех неместных, закрыт сезон на всем Черноморском побережье, закрыт ряд городов в Ленинградской области и так далее. В условиях, когда федеральные власти мнут уши и размышляют, местные начинают действовать. Причем каждый так, как считает нужным. Призыв "Сиди дома" регионы понимают вполне себе буквально.
Фактически карантин по всей стране вводится явочным порядком и как всегда - стихийно и хаотично. Это лучше всего свидетельствует о степени готовности федерального центра к чрезвычайным ситуациям...
Идет фрагментация страны в прямом эфире. Что плохо(**Україні по..уй,що расєї погано) в такой ситуации - когда верховное божество, наконец, решит что-то делать, то это будет сделать в условиях стихийной и бурно развивающейся самоблокады в регионах на порядки сложнее. Но так всегда происходит - если ты не решаешь проблемы, то они решаются самостоятельно. Но точно не так, как тебе хочется.
Навіть якось йог жаль..
"віддувається" за всіх
за Юристочку Скалецьку..
за "Брєжнєва" ЄМЦЯ,котрий планує "відмазатись" ..
за кРадуцького...