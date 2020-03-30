 Не всі регіони можуть проводити ПЛР-тестування, до кінця тижня проблема буде розв’язана, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

"Зараз не всі регіони можуть проводити дослідження, однак до кінця тижня прибуде 12 нових ампліфікаторів для ПЛР-діагностики, які будуть розподілені в регіонах", - зазначив він.

Заступник міністра також додав, що Україна забезпечена тестами ПЛР.

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"В Україні було 50 тис. тестів ПЛР, сьогодні очікується поставка ще 100 тис. Надалі очікується поставка близько 20 тис. наборів, яка дозволить провести близько 2 млн досліджень", - додав Ляшко.

За його словами, також у неділю відбулася поставка в Україну костюмів біобезпеки та респіраторів, які вже доставлені в регіони і незабаром будуть доставлені в медустанови.