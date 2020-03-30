 Дубілет: Готові за 2-5 днів безкоштовно розробити і запустити будь-яку держпослугу онлайн на платформі iGov

Про це Дубілет написав в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Звернення до всіх органів центральної влади. У зв'язку з карантином особливо актуальною стає взаємодія з громадянами і бізнесом через інтернет. Щоб уберегти громадян від очного візиту у державні органи, наша команда готова розробити і запустити будь-яку державну послугу онлайн в рекордні терміни — від 2 до 5 днів. Платформою для запуску буде iGov", - повідомив він.

Ексміністр підкреслив готовність надати таку послугу державі безкоштовно.

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"Хороша новина в тому, що iGov вже переданий на баланс держави і легалізований, тому з юридичної точки зору проблем немає. Також на iGov вже працюють всі засоби ідентифікації, включаючи цифрові підписи та BankID з усіма основними банками", - додав Дубілет.