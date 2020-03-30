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 Дубілет: Готові за 2-5 днів безкоштовно розробити і запустити будь-яку держпослугу онлайн на платформі iGov

Колишній міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет заявляє про готовність його команди безкоштовно розробити і запустити онлайн-сервіс будь-якої адміністративної послуги в термін від двох до п'яти днів.

Про це Дубілет написав в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Звернення до всіх органів центральної влади. У зв'язку з карантином особливо актуальною стає взаємодія з громадянами і бізнесом через інтернет. Щоб уберегти громадян від очного візиту у державні органи, наша команда готова розробити і запустити будь-яку державну послугу онлайн в рекордні терміни — від 2 до 5 днів. Платформою для запуску буде iGov", - повідомив він.

Ексміністр підкреслив готовність надати таку послугу державі безкоштовно.

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"Хороша новина в тому, що iGov вже переданий на баланс держави і легалізований, тому з юридичної точки зору проблем немає. Також на iGov вже працюють всі засоби ідентифікації, включаючи цифрові підписи та BankID з усіма основними банками", - додав Дубілет.

Дубілет: Готові за 2-5 днів безкоштовно розробити і запустити будь-яку держпослугу онлайн на платформі iGov 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185317
 
   
 Топ коментарі
 
краще б зібрати вас усіх зелененьких та запустити кудись в один кінець: чи на Марс, чи на Юпітер
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Запусти додаток "Мозок".
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краще б зібрати вас усіх зелененьких та запустити кудись в один кінець: чи на Марс, чи на Юпітер
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Зачем так далеко можно в Луганду и Лаптестан обменять на наших пленніх!
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Як замовити онлайн послугу відправки ЗекоМанди у рашу??
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сервис временно недоступен в вашем регионе, но мы работаем над решением данной проблемы.
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этот чмошник уже платно перевел перепись населения. поэтому лучше ******** от страны в свой лохобанк.
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все понятно, там коронавирус не пройдет и при возможности загнется
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пролема у тому, що забагато стало дубілетів
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А 12 мільйонів безкоштовних смартфонів, з безкоштовним трафіком, для пенсіонерів, готові за 2-5 днєй, надати?
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Чтоб они за Пепе проголосовали? Пусть гречку доедят сначала которую им недавно вместе с Маришкой собирали в пакетики.
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Подарите мальчику набор кубиков, хай отстанет уже с киберигрушками.
Не дорос.
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Днепр может через iGov получить дубликат ИНН. А Запорожье не может? Почему? Что не так с Запорожьем или с iGov?
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Ви, пілять, виробництво тестів запустіть, пов`язок і антисептиків... А вони нам онлайн послуги ідіоти пропонують. Вже чисто йо*нуті своїми смартАфонами.
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правильно предлагает что бы не стояли как е@анутые под учреждениями во время карантина, и не заражали друг друга.
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Бесплатно! Без дерибана!
Ваше предложение не интересно!
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)))))))))))))))хахахаха школьнік! можна і за півгодинки зробити, а що далі, як воно буде функціонувати, ким підтримуватись, які ризики??
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Зачем на цензоре публиковать бред идиотов, типа этого дубилета. У него на морде написано, что мама уронила в роддоме головой об кафель. Диагноз налицо - даун 95 квартала.
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Респект пану Дубилету. Один з небагатьох хто вартий поваги серед тої зеленої шушери.

Чоловік пробує щось робити корисне не дивлячись ні на що, тоді як більшість з решти хіба що бідкаються і розводять руками.
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Шел бы нах Дубилет. Лучше б одиноким пенсам по буханке хлеба и литру молока бесплатно разносил лично. ******* эти говно-зеленые умники.
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Так чисто цікаво, а хто вам особисто заважає робити те, що Ви пропунуєте, чи має прийти Тося і все зробити.
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Особисто мені нічого.Маю сусідку поерхом нижче - купую хліб ,молоко і деяки продукти. Але моїх грошових заначок стане ще днів на 10 - далі що?
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Не знаю, можливо потрібно якийсь волонтерський рух, рахунки в банку, відеозвіти.
Якби такий рух був і організатори викликали довіру, особисто я би в місяць гривнів 200 скидав би.
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Да нафиг это надо? главное бесплатно разработать и запустить любую госуслугу онлайн на платформе iGov Дубілет: Готові за 2-5 днів безкоштовно розробити і запустити будь-яку держпослугу онлайн на платформі iGov - Цензор.НЕТ 4486
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Послугу "Імпічмент Зеленському" запустіть! Буде реально корисно!
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отдыхай. ещё разберутся какие ты бабки брал за работу 2-5 дней...
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