 Дубілет: Готові за 2-5 днів безкоштовно розробити і запустити будь-яку держпослугу онлайн на платформі iGov

Про це Дубілет написав в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Звернення до всіх органів центральної влади. У зв'язку з карантином особливо актуальною стає взаємодія з громадянами і бізнесом через інтернет. Щоб уберегти громадян від очного візиту у державні органи, наша команда готова розробити і запустити будь-яку державну послугу онлайн в рекордні терміни — від 2 до 5 днів. Платформою для запуску буде iGov", - повідомив він.
Ексміністр підкреслив готовність надати таку послугу державі безкоштовно.
"Хороша новина в тому, що iGov вже переданий на баланс держави і легалізований, тому з юридичної точки зору проблем немає. Також на iGov вже працюють всі засоби ідентифікації, включаючи цифрові підписи та BankID з усіма основними банками", - додав Дубілет.
Не дорос.
Ваше предложение не интересно!
Чоловік пробує щось робити корисне не дивлячись ні на що, тоді як більшість з решти хіба що бідкаються і розводять руками.
Якби такий рух був і організатори викликали довіру, особисто я би в місяць гривнів 200 скидав би.