 Біля 240 лікарень розгорнуто намети для санітарного сортування пацієнтів із коронавірусом, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"За моїм розпорядженням учора біля лікарень було розгорнуто намети для санітарного сортування. Сили ДСНС зробили це. Ці намети розгорнуто з однією метою - недопущення всіх у стаціонарне відділення в разі масового надходження хворих. Саме в цих наметах буде сортування. А в стаціонари, які надалі ставатимуть ізолятором, будуть запускати тільки хворих на коронавірусну хворобу. Всі інші будуть сортуватися в цих наметах за межами стаціонару", - сказав Ляшко.

За його словами, намети було встановлено біля близько 240 лікарень першої хвилі.

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Нагадаємо, раніше МОЗ закликало громадян повідомляти на гарячу лінію, якщо їм відмовляють у тестуванні на коронавірус.