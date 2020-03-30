 Біля 240 лікарень розгорнуто намети для санітарного сортування пацієнтів із коронавірусом, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
"За моїм розпорядженням учора біля лікарень було розгорнуто намети для санітарного сортування. Сили ДСНС зробили це. Ці намети розгорнуто з однією метою - недопущення всіх у стаціонарне відділення в разі масового надходження хворих. Саме в цих наметах буде сортування. А в стаціонари, які надалі ставатимуть ізолятором, будуть запускати тільки хворих на коронавірусну хворобу. Всі інші будуть сортуватися в цих наметах за межами стаціонару", - сказав Ляшко.
За його словами, намети було встановлено біля близько 240 лікарень першої хвилі.
Нагадаємо, раніше МОЗ закликало громадян повідомляти на гарячу лінію, якщо їм відмовляють у тестуванні на коронавірус.
https://www.youtube.com/watch?v=0pvR6tN4SOY
и такие "тесты на коронавирус", положительно реагирующие на другие ОРВИ, разлетелись по всему миру
или заражаться уже перестали? новоприбывших пациентов нет?
Якщо хочеш для власного розвитку,то можеш подивитись фото з іспанських лікарень де хворі лежать на підлозі лікарні.
В сети распространили жуткие кадры из больниц Испании, переполненных пациентами с коронавирусом или подозрением на эту болезнь.
На снимках запечатлены лежащие в коридорах люди, а рядом с некоторыми из них стоят кислородные баллоны. Фото опубликовало издание Daily Mail
https://antikor.com.ua/articles/367454-patsienty_s_koronavirusom_lehat_na_polu_i_kashljajut_hutkie_foto_iz_boljnits_ispanii_prosochilisj_v_setj
Въезд и выезд из этих населенных пунктов частным автотранспортом, а также легковыми автомобилями, осуществляющими перевозки пассажиров, может быть осуществлен только через контрольно-пропускные пункты.
От фото нормального світового видання з репутацією, а не якогось нікому невідомому чувака з телефоном.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8142013/Horrifying-images-coronavirus-patients-lying-floor-packed-Madrid-hospital.html
А Ємець з Радуцьким,Криклієм і Нєфьодовим-за мародерство